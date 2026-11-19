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Дмитриев оценил значение переговоров Путина и Трампа

Дмитриев оценил значение переговоров Путина и Трампа - 19.11.2026 Украина.ру

Дмитриев оценил значение переговоров Путина и Трампа

Диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом имеет большое значение для урегулирования украинского кризиса, заявил в эфире "Первого канала" глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

2026-11-19T09:54

2026-11-19T09:54

2026-11-19T09:54

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По его словам, за общением двух лидеров сегодня наблюдает весь мир. Дмитриев подчеркнул, что эти контакты важны не только для поиска путей решения конфликта на Украине, но и для налаживания российско-американских отношений, включая экономическое взаимодействие.Чуть раньше глава РФПИ также отмечал, что и Путин, и Трамп настроены на мирное завершение украинского противостояния.В четверг президенты России и США провели в китайском Шэньчжэне двустороннюю беседу, которая длилась около часа. Ожидается, что в ближайшее время политики также примут участие в трехсторонних переговорах с лидером Китая.Подробнее - в материале Назвал другом и шепнул на ухо: как прошла встреча Путина и Трампа в Китае на сайте Украина.ру.

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новости, россия, китай, украина, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев, украина.ру