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Дмитриев оценил значение переговоров Путина и Трампа
Дмитриев оценил значение переговоров Путина и Трампа - 19.11.2026 Украина.ру
Дмитриев оценил значение переговоров Путина и Трампа
Диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом имеет большое значение для урегулирования украинского кризиса, заявил в эфире "Первого канала" глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
2026-11-19T09:54
2026-11-19T09:54
2026-11-19T09:54
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По его словам, за общением двух лидеров сегодня наблюдает весь мир. Дмитриев подчеркнул, что эти контакты важны не только для поиска путей решения конфликта на Украине, но и для налаживания российско-американских отношений, включая экономическое взаимодействие.Чуть раньше глава РФПИ также отмечал, что и Путин, и Трамп настроены на мирное завершение украинского противостояния.В четверг президенты России и США провели в китайском Шэньчжэне двустороннюю беседу, которая длилась около часа. Ожидается, что в ближайшее время политики также примут участие в трехсторонних переговорах с лидером Китая.Подробнее - в материале Назвал другом и шепнул на ухо: как прошла встреча Путина и Трампа в Китае на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, украина, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев, украина.ру
Новости, Россия, Китай, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Украина.ру
Дмитриев оценил значение переговоров Путина и Трампа
Диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом имеет большое значение для урегулирования украинского кризиса, заявил в эфире "Первого канала" глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
По его словам, за общением двух лидеров сегодня наблюдает весь мир.
Дмитриев подчеркнул, что эти контакты важны не только для поиска путей решения конфликта на Украине, но и для налаживания российско-американских отношений, включая экономическое взаимодействие.
Чуть раньше глава РФПИ также отмечал, что и Путин, и Трамп настроены на мирное завершение украинского противостояния.
В четверг президенты России и США провели в китайском Шэньчжэне двустороннюю беседу, которая длилась около часа. Ожидается, что в ближайшее время политики также примут участие в трехсторонних переговорах с лидером Китая.