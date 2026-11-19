https://ukraina.ru/20261119/izolyatsiya-provalilas-putin-vstal-v-pervyy-ryad-s-zapadnymi-liderami-na-sammite-ates-1084596984.html

Изоляция провалилась: Путин оказался в центре снимка с западными лидерами на саммите АТЭС

Изоляция провалилась: Путин оказался в центре снимка с западными лидерами на саммите АТЭС - 19.11.2026 Украина.ру

Изоляция провалилась: Путин оказался в центре снимка с западными лидерами на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин впервые с начала конфликта на Украине появился на совместной фотографии с лидерами западных государств, выступающих против Москвы. На это обратила внимание американская газета The New York Times

2026-11-19T10:54

2026-11-19T10:54

2026-11-19T12:18

новости

россия

китай

канада

владимир путин

дональд трамп

си цзиньпин

атэс

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/13/1084599381_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2362ba9ed0008a4589e2f6cb0efb6844.jpg

Поводом стал традиционный групповой снимок участников саммита АТЭС, который проходит в китайском Шэньчжэне. На кадре российский лидер запечатлен в первом ряду по правую руку от председателя КНР Си Цзиньпина, а слева от китайского руководителя стоит президент США Дональд Трамп.Вместе с ними в кадр попали и главы государств, присоединившихся к антироссийским санкциям, в частности Канады и Австралии. Издание подчеркивает, что впервые за последние годы Путин оказался в самом центре общего фото в окружении политиков, которые долгое время добивались дипломатической изоляции России.Из-за участия в этой церемонии премьер-министры Австралии и Канады Энтони Альбанезе и Марк Карни уже столкнулись с волной критики у себя на родине. Обоим политикам пришлось оправдываться: свое участие в съемке они объяснили уважением к Китаю как к принимающей стороне саммита.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября. Объединение включает в себя 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россию.Подробнее - в материале Назвал другом и шепнул на ухо: как прошла встреча Путина и Трампа в Китае на сайте Украина.ру.

россия

китай

канада

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, китай, канада, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, атэс, украина.ру