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Изоляция провалилась: Путин оказался в центре снимка с западными лидерами на саммите АТЭС
Изоляция провалилась: Путин оказался в центре снимка с западными лидерами на саммите АТЭС - 19.11.2026 Украина.ру
Изоляция провалилась: Путин оказался в центре снимка с западными лидерами на саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин впервые с начала конфликта на Украине появился на совместной фотографии с лидерами западных государств, выступающих против Москвы. На это обратила внимание американская газета The New York Times
2026-11-19T10:54
2026-11-19T10:54
2026-11-19T12:18
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Поводом стал традиционный групповой снимок участников саммита АТЭС, который проходит в китайском Шэньчжэне. На кадре российский лидер запечатлен в первом ряду по правую руку от председателя КНР Си Цзиньпина, а слева от китайского руководителя стоит президент США Дональд Трамп.Вместе с ними в кадр попали и главы государств, присоединившихся к антироссийским санкциям, в частности Канады и Австралии. Издание подчеркивает, что впервые за последние годы Путин оказался в самом центре общего фото в окружении политиков, которые долгое время добивались дипломатической изоляции России.Из-за участия в этой церемонии премьер-министры Австралии и Канады Энтони Альбанезе и Марк Карни уже столкнулись с волной критики у себя на родине. Обоим политикам пришлось оправдываться: свое участие в съемке они объяснили уважением к Китаю как к принимающей стороне саммита.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября. Объединение включает в себя 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россию.Подробнее - в материале Назвал другом и шепнул на ухо: как прошла встреча Путина и Трампа в Китае на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, канада, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, атэс, украина.ру
Новости, Россия, Китай, Канада, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, АТЭС, Украина.ру
Изоляция провалилась: Путин оказался в центре снимка с западными лидерами на саммите АТЭС
10:54 19.11.2026 (обновлено: 12:18 19.11.2026)
Президент России Владимир Путин впервые с начала конфликта на Украине появился на совместной фотографии с лидерами западных государств, выступающих против Москвы. На это обратила внимание американская газета The New York Times
Поводом стал традиционный групповой снимок участников саммита АТЭС, который проходит в китайском Шэньчжэне.
На кадре российский лидер запечатлен в первом ряду по правую руку от председателя КНР Си Цзиньпина, а слева от китайского руководителя стоит президент США Дональд Трамп.
Вместе с ними в кадр попали и главы государств, присоединившихся к антироссийским санкциям, в частности Канады и Австралии.
Издание подчеркивает, что впервые за последние годы Путин оказался в самом центре общего фото в окружении политиков, которые долгое время добивались дипломатической изоляции России.
Из-за участия в этой церемонии премьер-министры Австралии и Канады Энтони Альбанезе и Марк Карни уже столкнулись с волной критики у себя на родине. Обоим политикам пришлось оправдываться: свое участие в съемке они объяснили уважением к Китаю как к принимающей стороне саммита.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября. Объединение включает в себя 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россию.