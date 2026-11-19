https://ukraina.ru/20261119/mendel-oblichila-lozh-ukrainskikh-vlastey-o-situatsii-so-svetom-1084593105.html
Мендель обличила ложь украинских властей о ситуации со светом
Мендель обличила ложь украинских властей о ситуации со светом - 19.11.2026 Украина.ру
Мендель обличила ложь украинских властей о ситуации со светом
Крупные города Украины входят в зимний период в условиях, когда электричество подают горожанам всего на несколько часов в сутки, посетовала в соцсети X бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
2026-11-19T07:55
2026-11-19T07:55
2026-11-19T07:55
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днепропетровск
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юлия мендель
владимир зеленский
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
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По ее словам, пропасть между бравыми отчетами официальных лиц и реальными условиями жизни обычных людей становится все глубже. Таким образом экс-спикер прокомментировала видеозапись блогера из Днепропетровска. Мендель уточнила, что в аналогичной ситуации оказались и другие мегаполисы страны, включая Киев и Харьков.Накануне блогер из Днепропетровска рассказал, что город из-за постоянных взрывов и тотальных перебоев со светом стал напоминать прифронтовую зону. Он пожаловался, что утвержденные графики отключений не соблюдаются: электроэнергии нет большую часть времени, она появляется лишь на два-три часа, после чего снова пропадает. Он также обратил внимание на резкий контраст с эфиром телемарафона, где зрителям рассказывают об успехах и благополучии, хотя на деле обстановка с каждым днем становится только хуже.Недавно эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прогнозировал, что предстоящий отопительный сезон станет для Украины крайне тяжелым. Специалист пояснил, что за последние годы украинская энергосистема из-за повреждений полностью исчерпала все свои запасы прочности.О проблемах Киева - в материале Все три киевские ТЭЦ прекратили производство электроэнергии ещё в начале года на сайте Украина.ру.
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новости, украина, днепропетровск, киев, юлия мендель, владимир зеленский, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, украина.ру
Новости, Украина, Днепропетровск, Киев, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, Украина.ру
Мендель обличила ложь украинских властей о ситуации со светом
Крупные города Украины входят в зимний период в условиях, когда электричество подают горожанам всего на несколько часов в сутки, посетовала в соцсети X бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
По ее словам, пропасть между бравыми отчетами официальных лиц и реальными условиями жизни обычных людей становится все глубже.
Таким образом экс-спикер прокомментировала видеозапись блогера из Днепропетровска.
Мендель уточнила, что в аналогичной ситуации оказались и другие мегаполисы страны, включая Киев и Харьков.
Накануне блогер из Днепропетровска рассказал, что город из-за постоянных взрывов и тотальных перебоев со светом стал напоминать прифронтовую зону. Он пожаловался, что утвержденные графики отключений не соблюдаются: электроэнергии нет большую часть времени, она появляется лишь на два-три часа, после чего снова пропадает. Он также обратил внимание на резкий контраст с эфиром телемарафона, где зрителям рассказывают об успехах и благополучии, хотя на деле обстановка с каждым днем становится только хуже.
Недавно эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прогнозировал, что предстоящий отопительный сезон станет для Украины крайне тяжелым. Специалист пояснил, что за последние годы украинская энергосистема из-за повреждений полностью исчерпала все свои запасы прочности.