https://ukraina.ru/20261119/mendel-oblichila-lozh-ukrainskikh-vlastey-o-situatsii-so-svetom-1084593105.html

Мендель обличила ложь украинских властей о ситуации со светом

Мендель обличила ложь украинских властей о ситуации со светом - 19.11.2026 Украина.ру

Мендель обличила ложь украинских властей о ситуации со светом

Крупные города Украины входят в зимний период в условиях, когда электричество подают горожанам всего на несколько часов в сутки, посетовала в соцсети X бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель

2026-11-19T07:55

2026-11-19T07:55

2026-11-19T07:55

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украина

днепропетровск

киев

юлия мендель

владимир зеленский

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

украина.ру

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По ее словам, пропасть между бравыми отчетами официальных лиц и реальными условиями жизни обычных людей становится все глубже. Таким образом экс-спикер прокомментировала видеозапись блогера из Днепропетровска. Мендель уточнила, что в аналогичной ситуации оказались и другие мегаполисы страны, включая Киев и Харьков.Накануне блогер из Днепропетровска рассказал, что город из-за постоянных взрывов и тотальных перебоев со светом стал напоминать прифронтовую зону. Он пожаловался, что утвержденные графики отключений не соблюдаются: электроэнергии нет большую часть времени, она появляется лишь на два-три часа, после чего снова пропадает. Он также обратил внимание на резкий контраст с эфиром телемарафона, где зрителям рассказывают об успехах и благополучии, хотя на деле обстановка с каждым днем становится только хуже.Недавно эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прогнозировал, что предстоящий отопительный сезон станет для Украины крайне тяжелым. Специалист пояснил, что за последние годы украинская энергосистема из-за повреждений полностью исчерпала все свои запасы прочности.О проблемах Киева - в материале Все три киевские ТЭЦ прекратили производство электроэнергии ещё в начале года на сайте Украина.ру.

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новости, украина, днепропетровск, киев, юлия мендель, владимир зеленский, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, украина.ру