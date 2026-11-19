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Маск призвал пожалеть российских солдат и упрекнул Зеленского во лжи

Маск призвал пожалеть российских солдат и упрекнул Зеленского во лжи - 19.11.2026 Украина.ру

Маск призвал пожалеть российских солдат и упрекнул Зеленского во лжи

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал о том, что стоит за словами о блокировке Starlink на Украине, что произошло на Майдане и как он относится к российским солдатам

2026-11-19T10:17

2026-11-19T10:17

2026-11-19T10:17

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В интервью американской газете The New York Times бизнесмен Илон Маск прояснил ситуацию со спутниковой связью Starlink."С самого начала я говорил, что Starlink — это гражданская система. Она не предназначена для нанесения наступательных ударов с помощью дронов, приводящих к гибели людей. Если вы хотите этим заниматься, вам нужно использовать Starshield — это отдельная система, находящаяся под контролем правительства США", – указал он.Он подчеркнул, что не хочет принимать решения, которые могут привести к гибели невинных людей. И тем не менее, на него давят."Но не просите меня, как частное лицо, принимать решения об уничтожении, которые порой приводят к гибели невинных людей, а не только солдат. Это не входит в мои полномочия, и тем не менее на нас неустанно давят, чтобы мы это делали", – заявил Маск.Когда журналист спросил его, как тогда быть со словами Владимира Зеленского о том, что американцы отключали для Украины систему Starlink, Маск ответил сдержанно, но жёстко."Я не хочу вас ошеломить (в оригинале blow your mind, дословно "взорвать вам мозг/сознание" – Ред.), но Зеленскому не всегда можно доверять", – подчеркнул Маск.Он в очередной раз заявил, что, если бы его компания отключила спутниковую связь для Украины, "весь фронт рухнул бы".При этом Маск довольно резко высказался по поводу Майдана, назвав его государственным переворотом, осуществлённым при помощи США."Действительно, с точки зрения вторжения Россия является агрессором, но верно и то, что мы, США, организовали переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины. Это и есть агрессивное действие. И без помощи Госдепа США и других ведомств этого бы не произошло. Это, очевидно, наступательная операция", – указал Маск.При этом он в очередной раз подчеркнул, что никак не связан с РФ и не оправдывает российскую сторону."Если посмотреть на то, к чему привели мои действия: например, SpaceX привела к сокращению российской космической деятельности на две трети, потому что мы лишили их запусков "Союза", лишили их коммерческих ракетных запусков и сократили российскую аэрокосмическую отрасль в три раза", – заявил американский бизнесмен.Он назвал себя "совсем не тем человеком, который помогал России"."У нас нет никаких дел в России. У нас нет ничего в России", – отметил Маск.При этом ни интервьюер, ни сам Маск не упомянули о визитах его отца Эрола Маска в РФ. С отцом у Маска непростые, напряжённые отношения.В то же время бизнесмен призвал проявлять сочувствие и к российским военным, а также выступать за прекращение конфликта."Что меня тревожит с моральной точки зрения, — это затянувшийся конфликт, в котором тысячи парней каждый день отправляются на смерть, при этом границы остаются неизменными уже вечность", – указал Маск.По его словам, любой, кто поддерживает такой подход, — "либо ужасный человек, либо просто не до конца понял проблему".На Украине его слова предсказуемо вызвали бурю возмущения. В мейнстримных украинских СМИ назвали заявления Маска "противоречивыми".При этом бизнесмен и раньше делал заявления, которые возмущали украинцев. Так, в конце октября он обвинил украинские элиты в обогащении на международной помощи, а американских политиков – в использовании этих средств для собственных избирательных кампаний.

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, илон маск