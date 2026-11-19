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"Это на 100-150 лет": эксперт оценил востребованность FPV-дронов на поле боя

"Это на 100-150 лет": эксперт оценил востребованность FPV-дронов на поле боя - 19.11.2026 Украина.ру

"Это на 100-150 лет": эксперт оценил востребованность FPV-дронов на поле боя

Появление FPV-дронов стоит в одном ряду с артиллерией и авиацией, на поле боя они останутся как минимум в ближайшие 100-150 лет, заявил главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин

2026-11-19T07:47

2026-11-19T07:47

2026-11-19T07:51

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Он рассказал РИА Новости, что главное преимущество FPV-дронов заключается не столько в самом аппарате, сколько в том, что человек, управляющий им, способен быстро оценивать обстановку и менять тактику."За пилотом — его образование, подготовка, жизненный опыт. Поэтому FPV-дроны настолько эффективны: это, образно говоря, человек, летящий в форме дрона", — сказал Кузякин.В качестве примера эксперт описал применение против FPV автоматической турели, на которую операторы отреагировали изменением тактики."Противник прилетает, а его сбивают, и он понимает, что здесь турель. В следующий раз одновременно собираются несколько дронов и атакуют с разных сторон, потому что ими управляют люди", — пояснил Кузякин.По его мнению, FPV-технология будет сохраняться до тех пор, пока человек непосредственно участвует в боевых действиях, хотя и сами аппараты, и способы их применения будут постоянно меняться."Это новая данность. Когда-то появилась артиллерия, когда-то авиация, когда-то стрелковое оружие. FPV уже никуда не уйдет. Технологии будут меняться - оптика, системы наблюдения, что-то еще — но FPV останется на поле боя ближайшие 100-150 лет", — подытожил эксперт.Ранее сообщалось, что Евросоюз поможет Украине получить в 2027 году до 20 миллионов беспилотников, направив на их закупку 62% выделяемых Киеву средств.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261118/vyacheslav-terentev-rossiya-pobedit-vsu-v-voyne-snaryada-i-broni-kogda-sozdast-svyazku-vsekh-elementov-1084553119.html

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