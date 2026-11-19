https://ukraina.ru/20261119/nazval-drugom-i-shepnul-na-ukho-kak-proshla-vstrecha-putina-i-trampa-v-kitae-1084594409.html
Назвал другом и шепнул на ухо: как прошла встреча Путина и Трампа в Китае
Назвал другом и шепнул на ухо: как прошла встреча Путина и Трампа в Китае - 19.11.2026 Украина.ру
Назвал другом и шепнул на ухо: как прошла встреча Путина и Трампа в Китае
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели двусторонние переговоры в Китае на полях саммита АТЭС, встреча продлилась около часа
2026-11-19T08:50
2026-11-19T08:50
2026-11-19T08:52
новости
россия
китай
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
атэс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101967/64/1019676475_17:121:2262:1384_1920x0_80_0_0_06fcecdb02d98a8a758a8348b6e24ac2.jpg
Перед началом беседы политики обменялись рукопожатием, а Трамп что-то шепнул российскому коллеге на ухо — этот момент попал на видеозапись. Кроме того, при входе в зал глава Белого дома назвал Путина своим другом и дважды повторил, что рад его видеть.Американский президент отметил, что между ними на протяжении многих лет сохраняются прекрасные отношения и они давно знают друг друга. По его мнению, нынешние переговоры способны принести много пользы или как минимум заложить для этого фундамент. Трамп выразил уверенность в достижении результатов и напомнил, что позже у лидеров запланирована еще одна встреча.До начала двустороннего общения президенты приняли участие в пленарном заседании саммита. А днем ранее, перед совместным фотографированием участников, Путин и Трамп уже успели коротко поприветствовать друг друга и перекинуться парой фраз в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября. Объединение включает в себя 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россию.Подробнее - в материале Ключевой день саммита начался с общего фото и рукопожатия Путина и Трампа на сайте Украина.ру.
россия
китай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/101967/64/1019676475_0:0:2257:1693_1920x0_80_0_0_739675f1422e7db62c0fb2a1076514a2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, атэс, украина.ру
Новости, Россия, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, АТЭС, Украина.ру
Назвал другом и шепнул на ухо: как прошла встреча Путина и Трампа в Китае
08:50 19.11.2026 (обновлено: 08:52 19.11.2026)
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели двусторонние переговоры в Китае на полях саммита АТЭС, встреча продлилась около часа
Перед началом беседы политики обменялись рукопожатием, а Трамп что-то шепнул российскому коллеге на ухо — этот момент попал на видеозапись.
Кроме того, при входе в зал глава Белого дома назвал Путина своим другом и дважды повторил, что рад его видеть.
Американский президент отметил, что между ними на протяжении многих лет сохраняются прекрасные отношения и они давно знают друг друга. По его мнению, нынешние переговоры способны принести много пользы или как минимум заложить для этого фундамент. Трамп выразил уверенность в достижении результатов и напомнил, что позже у лидеров запланирована еще одна встреча.
До начала двустороннего общения президенты приняли участие в пленарном заседании саммита. А днем ранее, перед совместным фотографированием участников, Путин и Трамп уже успели коротко поприветствовать друг друга и перекинуться парой фраз в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября. Объединение включает в себя 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россию.