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Назвал другом и шепнул на ухо: как прошла встреча Путина и Трампа в Китае

Назвал другом и шепнул на ухо: как прошла встреча Путина и Трампа в Китае - 19.11.2026 Украина.ру

Назвал другом и шепнул на ухо: как прошла встреча Путина и Трампа в Китае

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели двусторонние переговоры в Китае на полях саммита АТЭС, встреча продлилась около часа

2026-11-19T08:50

2026-11-19T08:50

2026-11-19T08:52

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Перед началом беседы политики обменялись рукопожатием, а Трамп что-то шепнул российскому коллеге на ухо — этот момент попал на видеозапись. Кроме того, при входе в зал глава Белого дома назвал Путина своим другом и дважды повторил, что рад его видеть.Американский президент отметил, что между ними на протяжении многих лет сохраняются прекрасные отношения и они давно знают друг друга. По его мнению, нынешние переговоры способны принести много пользы или как минимум заложить для этого фундамент. Трамп выразил уверенность в достижении результатов и напомнил, что позже у лидеров запланирована еще одна встреча.До начала двустороннего общения президенты приняли участие в пленарном заседании саммита. А днем ранее, перед совместным фотографированием участников, Путин и Трамп уже успели коротко поприветствовать друг друга и перекинуться парой фраз в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября. Объединение включает в себя 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россию.Подробнее - в материале Ключевой день саммита начался с общего фото и рукопожатия Путина и Трампа на сайте Украина.ру.

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новости, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, атэс, украина.ру