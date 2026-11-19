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Британия готовит для Украины более тысячи дальнобойных беспилотников для ударов по России

Британия готовит для Украины более тысячи дальнобойных беспилотников для ударов по России - 19.11.2026 Украина.ру

Британия готовит для Украины более тысячи дальнобойных беспилотников для ударов по России

Великобритания намерена существенно расширить военную поддержку Украины, передав Киеву более 1000 дальнобойных беспилотников. Как следует из заявления канцелярии британского премьер-министра Энди Бернэма, новые аппараты предназначены для нанесения ударов по объектам в глубине российской территории

2026-11-19T11:03

2026-11-19T11:03

2026-11-19T11:03

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На Даунинг-стрит заявляют, что украинские военные смогут применять эти беспилотники для атак на предприятия военного производства и другие цели, расположенные далеко за линией фронта. Таким образом, Лондон делает ставку на расширение возможностей ВСУ для проведения дальних ударов. Помимо этого, Великобритания планирует наладить производство морских, разведывательных и логистических беспилотников с последующей передачей техники украинской стороне. Отдельное направление военной помощи — поставки многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM). В рамках соглашения общей стоимостью 1,6 млрд фунтов стерлингов Киев должен получить более 5000 таких ракет. О новых обязательствах Лондона планируется объявить 19 ноября на встрече союзников Украины в Берлине. Участники переговоров намерены обсудить дальнейшую военную поддержку Киева, включая поставки вооружений и расширение оборонного сотрудничества. Британские власти также продолжают наращивать финансовую поддержку Украины. Так, 28 октября министр финансов Великобритании Джон Хили сообщил о намерении выделить дополнительные 13 млрд долларов в виде экономической и военной помощи, основанной на займах и экспортных финансовых гарантиях. Ранее, 14 октября, в канцелярии британского премьера заявляли об ускорении поставок ракет LMM. Лондон предусмотрел 2,1 млрд долларов на передачу Украине более 5000 легких многоцелевых ракет в течение ближайших четырех лет. Кроме того, было объявлено об ускоренном выделении 13,3 млн долларов из общего пакета помощи на сумму 59,8 млн долларов для удовлетворения наиболее срочных потребностей украинской стороны в зимний период. Великобритания продолжает расширять номенклатуру военной техники и вооружений, предназначенных для Киева. Об этом – в материале Великобритания и союзники готовят сценарий ввода войск на Украину

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