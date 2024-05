https://ukraina.ru/20240516/1055091049.html

Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве. Отметился дежурными формальными заявлениями, посещением пиццерии, игрой на гитаре в ночном столичном клубе.

2024-05-16T07:01

эксклюзив

украина

киев

сша

энтони блинкен

владимир зеленский

джо байден

нато

вооруженные силы украины

чвк

Визит проходил на фоне тотального отключения света по всей стране, поражений ВСУ на фронте, скандалов во внутренней политике в связи с провалом возведения "большой фортификации" на харьковском направлении. Но неожиданно Блинкен задержался в Киеве на второй день. В то же время в американской прессе вышла статья с прогнозом о реализации корейского сценария для Украины. При этом приближается так называемый саммит мира в Швейцарии, а Владимир Путин уже 16 мая полетит в Китай, очевидно обсуждать в том числе китайскую мирную инициативу. Так зачем на самом деле приезжал Блинкен, анализировали эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Николай СтариковСопоставим факты1. Госсекретарь США, глава внешней политики Вашингтона, вдруг прилетает в Киев. В разгар наступления русской армии под Харьковом.2. Он говорит на камеру пустые и дежурные фразы о неизбежном вступлении Украины в НАТО.3. Никакой повестки у него нет и внятного объяснения причин прилёта тоже нет.4. Госсекретарь США Блинкен всячески демонстрирует спокойствие, показывает, что ничего страшного не происходит.5. Он сходил с главой МИД Украины Кулебой в ресторан поесть пиццы.6. Вечером, в одном из киевских баров Блинкен сыграл и даже спел.7. Зачем прилетел? Зачем так нарочито демонстрирует уверенность и спокойствие? Вывод: прилетел вздрючить и взбодрить Зеленского и его банду. Объяснить последствия для них лично успехов России на фронте. Но для внешнего потребителя - в Багдаде всё спокойно! Всё уверенно!Политик Дмитрий ВасилецБлинкен в Киеве выступил перед студентами и заявил о необходимости мобилизации. Это в принципе можно расценивать как покушение на убийство и судить Блинкена, ведь он призывает идти умирать студентов, понимая уровень потерь в НАТОвской ЧВК "ВСУ". Фактически, это прямой намек режимникам Зеленского загонять украинцев в возрасте от 18 до 25 в НАТОвскую ЧВК "ВСУ" по причине нехватки "пушечного мяса". Также Блинкен добавил, что "выборы президента на Украине Зеленского произойдут тогда, когда все украинцы вернутся обратно из других стран". Обратите внимание, кто решает, когда будут выборы на Украине))) Простыми словами, выборов не будет, ведь уже примерно 30% украинского народа живет в России и процентов 30 - в ЕС, возвращаться в НАТОвский концлагерь "Украина Зеленского" эти люди точно не планируют.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаБлинкен в Киеве: ел пиццу, играл на гитаре, рассказал студентам о пользе мобилизации.Визит госсекретаря США в Киев вместо духоподъёмного оказался раздражающим. Блинкен поел национальную украинскую пиццу с Кулебой (тот подчеркнул, что в доставшихся госсекретарю кусках есть сосиски) и спел куплеты от имени сатаны (Don't feel like Satan, but I am to them) в каком-то клубе. нМежду делом Блинкен выдал ряд оптимистических, но по сути неприятных для Украины заявлений. Приёма в НАТО не будет — вместо него будет соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Можно не сомневаться, что оно будет таким же общим и ни к чему не обязывающим, как и предыдущие соглашения. На встрече в Киевском политехе Блинкен заявил о необходимости проведения мобилизации на Украине. Трудно было придумать для этого более восприимчивую аудиторию, чем трясущиеся от страха военкомов студенты. Остальному населению Украины вашингтонский гость сообщил, что выборы на Украине будут, когда "все украинцы решат воспользоваться правом голоса".То есть примерно никогда.Судя по количеству нецензурных комментариев в украинском сегменте соцсетей, от визита Блинкена ждали совсем другого: F-16, ПВО, денег и оружия. Впрочем, американские СМИ заявили о рассмотрении возможности передачи Киеву ещё одной батареи Patriot. ▪Харьковское наступление ВС РФ оказалось сюрпризом для Запада. Оно началось в критический для Зеленского момент: с 21 мая тот утрачивает даже формальную легитимность. Задачей визита Блинкена, таким образом, была оценка ситуации в Киеве, с одобряющим поглаживанием по голове туземных вождей, чтобы те в панике не начали разбегаться раньше времени. Распад проекта "Украина" прямо под выборы в США — очень нежелательный вариант: связанные с Байденом круги начнут задавать вопросы вроде "Куда ушли наши деньги?" и "Где обещанная прибыль?". Задача же режима Зеленского на ближайшие месяцы — демонстрировать героизм, мужественно истекать кровью и продолжать взывать к международной помощи. Под ритм, который на гитаре задает им Блинкен.Украинский политический эксперт Юрий РоманенкоНесите другого, Блинкен. Да, над вами все смеются, потому что, получив богатющую страну с ядерным оружием, тысячами самолетов, танков, передовыми технологиями, 52 млн человек образованного населения вы за 33 года умудрились (потерять) все! 33 года вы выбирали шлак на всех уровнях. Вечно голодные, вечно нищие, вечно нудные, вечно недовольные. Вы неспособны радоваться жизни, потому вечно ноете и вечно (упускаете) самые жирные шансы, которые дает жизнь. Вы жрете друг друга, как рак. Вы и есть социальный рак. Ничего, кроме презрения и насмешек вы не заслуживаете. Ваша судьба быть терпилами, пока весь мир живет на всю катушку. Потому что за каждым "Пэтриотом", который вы клянчите с утра до вечера, стоит радость к жизни нации, которая умеет жить и работать. Которая может и "имеет приоритеты и беспощадно идет к ним. Которая не жалеет себя и окружающих. Которая способна смеяться над собой, потому что такой смех - есть способность посмотреть на себя критично. То, что вам, селюкам, чья голова с утра до вечера забита "щоб усі боялися і не насміхалися" просто недоступно, но может быть доступно вашим детям и внукам, которые все, как один, мечтают (сбежать) из концлагеря разваленных иллюзий. И миллионами валят, пока вы стонете у своего унылого разбитого корыта. Вы никогда не взлетите, вы всегда будете служить. И всегда искать господина, которому надо служить. Но мы такими не будем. Мы такими не являемся. И мы приветствуем проявления человеческого от Госсекретаря США, которому не чуждо человеческое. И это напоминание, почему Америка - это град на холме, к которому стремится весь мир. Возможно завидует, возможно, проклинает, но стремится. Потому что эти американцы излучают принцип "и жизнь хороша, и жить хорошо". Как говорил классик: "Я понял, в чём ваша беда. Вы слишком серьёзны. Умное лицо — ещё не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!"Политолог Малек ДудаковНерон в горящем Риме. Примерно так в США восприняли сумбурный визит госсекретаря Блинкена в Киев. И особенно его якобы спонтанное выступление - с песней “Rockin’ in the Free World”. Хотя ради потуг Блинкена с гитарой даже притащили съёмочную студию CSPAN. Причём сама песня только на первый взгляд кажется патриотической. В реальности она представляет из себя тонкую издёвку над американской действительностью - и внешней политикой США. И написана она была как насмешка над милитаризмом эпохи Буша-старшего. Так что песня вполне подходит для антуража нынешней Украины - с безудержным милитаризмом уже Байдена. Хоть Блинкену и пришлось своей песней перекрывать общий негативный фон на фронте, с успехами России под Харьковом и отступлением украинцев из Волчанска. Американские военные эксперты требуют от Киева усиливать мобилизацию - для войны до последнего украинца. И обещают увеличить поток вооружений ближе к июлю. Правда, к тому моменту может уже произойти коллапс фронта на разных направлениях. Да и нынешние транши, которые сейчас активно прожигает Белый дом, такими темпами просто закончатся к сентябрю. В самом Киеве усиливается грызня - с поиском виновных в разворовывании денег на укрепления, которых под Харьковом просто не оказалось. Счётная палата США ещё в марте уличила Украину в непрозрачном осваивании бюджетов. Ну а Белый дом отчаянно надеется избежать афганского сценария на Украине до ноября. Ведь иначе Байдена уже вынесут на выборах вперёд ногами.Журналист Валентин БогдановЗаявление Энтони Блинкена о том, что Вашингтон и Киев заключат двустороннее соглашение в области безопасности это не столько признание довольного очевидного факта, что в ближайшие десять лет никакое НАТО Украине не светит (вашингтонский юбилейный саммит альянса таким образом окончательно теряет интригу). Это прежде всего попытка американских ястребов создать для себя и всей своей инфраструктуры гарантии на время, которые уйдет, чтобы "пересидеть" потенциального Трампа и его возможного преемника.Чтобы не осталось через десять лет от Украины, а этот "остаток" все равно будут снабжать и накачивать оружием, осваивая и осваивая бюджеты в рамках этих гарантий. По сути политическое завещание нынешней администрации Белого дома в части Украины.Более подробно о биографии и пристрастиях госсекретаря США можно прочитать в статье Энтони Блинкен, биография.

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

эксклюзив, украина, киев, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, джо байден, нато, вооруженные силы украины, чвк, f-16