https://ukraina.ru/20240516/1055089283.html

Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм

Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм - 16.05.2024 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм

В момент, когда Россия борется с фашизмом на Украине, заигрывать с европейскими неонацистами — худшая стратегия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

2024-05-16T04:03

2024-05-16T04:03

2024-05-16T04:03

интервью

украина

россия

эммануэль макрон

европа

европарламент

ес

северный поток

сша

выборы

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Выборы в Европарламент и президентские выборы в США отвлекают внимание Запада, поэтому для Киева наступает опасный период, заявил 13 мая в эфире RMC еврокомиссар Тьерри Бретон.— Дмитрий Анатольевич, в конце апреля газета Spiegel написала, что якобы Кремль хотел помочь партии "Альтернатива для Германии" со стратегией победы на выборах. Это ведь не случайные вбросы? Кто их инициатор? Почему эту партию рассматривают как пророссийскую силу?— В Германии "АдГ" кажется пророссийской по вполне очевидным причинам.Во-первых, предложения "альтернативщиков" зачастую совпадают даже не с российскими интересами, а с европейскими представлениями о российских интересах. Уже этого достаточно, чтобы получить ярлык "путинопонимателей". Во-вторых, представители "АдГ" не раз засветились в контактах с Россией. То есть немцам простительно считать эту партию пророссийской.— А нам?— То что у нас рассматривают явно правую партию чуть ли не как союзническую — ошибка. И за эту ошибку Россия уже платит. Один сочувствующий немецкий политолог прямо сказал мне: "В момент, когда Россия борется с фашизмом на Украине, заигрывать с европейскими неонацистами — худшая стратегия".Вот конкретный пример тактического хода в этой стратегии.Россия была заинтересована в легитимации президентских выборов и безошибочно выбрала инструмент для этого — прозрачность. Были приглашены зарубежные наблюдатели, но, к сожалению, среди них оказалось немало европейских правых. Правые увидели, что выборы прошли честно, вернулись в свои страны и стали делать соответствующие заявления.А теперь представьте, что одиозная личность, не раз замеченная в антисемитизме, расизме, экстремизме вдруг во всеуслышание что-то заявляет. Не лучший рупор, согласитесь.Если же "АдГ" станет весомой политической силой, способной влиять на внешнюю политику — а к этому всё идёт — то цена дружбы с этой партией только возрастёт. Логика правой идеологии сделает "Альтернативу для Германии" антироссийской. И это не будет переобувание в воздухе. Это будет последовательное развитие основополагающих идей правого крыла политического спектра.Вполне понимаю, что при отсутствии очевидных единомышленников в Европе, так и тянет ухватиться за тех, кто здесь и сейчас предлагает отремонтировать "Северные потоки" и снять санкции. Тем более, что они ещё против гендерной повестки и за развал ЕС на национальные государства с собственной валютой.Но не всегда интуитивные шаги в политике оказываются лучшими.— Марин Ле Пен, главу "Национального объединения", связывает давняя дружба с Москвой, по словам отдельных СМИ. Она осудила Макрона за разговоры об отправке войск на Украину и эскалацию конфликта. Однако она также заявляет, что Россия спровоцировала геополитический кризис в Европе, "несомненно, самый драматический за последние 20 лет". Так друг она нам или нет?— В Узбекистане в 2015 году запретили политологию, а студентов-политологов отправили собирать хлопок в поля. Цивилизованный мир посмеялся над архаизацией в восточном стиле.С горькой иронией замечу, что не зря — поделом политологам. Политологи в большинстве своём анализируют поверхностные явления, всматриваются в лица, прислушиваются к болтовне политиков, но игнорируют внутренние механизмы развития общества и, соответственно, политики.Сталин в своё время говорил, что ключ к изучению законов истории общества нужно искать не в головах людей, не во взглядах и идеях общества, а в способе производства, практикуемом обществом в каждый исторический период — в экономике общества.Сами идеи возникают и делаются популярными исключительно из-за их происхождения из реальностей материальной жизни общества. Если история хочет быть действительной наукой, то не может сводить историю общественного развития к действиям королей и полководцев, к действиям завоевателей и покорителей. Она должна изучать формы производства и производственные отношения. К любому историческому моменту это относится в полной мере.Правые, националистические, солидаристские, корпоративистские идеи возникают и продвигаются не сами по себе. Три поколения Ле Пен играют на этом поле не потому, что это просто взбрело в голову.Это следствие формы производства и возникающих на его базе общественных отношений. Крупный капитал жаждет повышения барышей. Как говорят в России: "никак не нажрётся". Но экономическое расслоение общества самым естественным образом вызывает желание обездоленных бороться за свои права и своё благосостояние.Не менее естественной реакцией олигархата, желающего обезопасить себя, является продвижение правых идей: "Не надо с нами бороться, мы же одна нация. А враги все — внешние. Мигранты, Россия, мусульмане, Брюссель — ненужное зачеркнуть".И Ле Пен — всего лишь голос волка, уговаривающего овец объединиться с ним в рамках солидарной, свободной от классовой борьбы нации.Крупный капитал поможет любым "правакам" затоптать "леваков". Но как только это произойдёт, откроется прямая дорога к полноценному фашизму. Фашизм же и возник как ответ на распространение идей социальной справедливости и рост классовой борьбы.Но ни фашизм, призрак которого стоит за всеми правыми партиями, ни идеи отстаивания интересов исключительно своей нации не предусматривают ни интернационализма, ни защиты чужих интересов.Если в моменте позиция "Национального объединения" нам выгодна, если деятельность "траблмейкера", "создавателя проблем" для Евросоюза сейчас нам полезна, то друзьями французские националисты точно не будут — иначе просто перестанут быть французскими националистами.— Сунак и правящие в Британии консерваторы потеряли половину мандатов на местных выборах. Если оппозиция победит и определит новое правительство, как это повлияет на военную помощь британцев Украине?— По данным Кильского института, выделение помощи Великобританией Украине остановилось с середины 2023 года. Победа оппозиции вряд ли приведёт к тому, что англичане станут снова финансировать военные заводы США.— В Италии прошла акция Бессмертного полка. Кто же организовал это мероприятие? Правые? Ультраправые? Евроскептики? Националисты? Консерваторы? Традиционалисты?— Фашизм — это реакция на коммунизм, попытка пресечь классовую борьбу, способ шарить по карманам сограждан, пока они высматривают вора за забором. Поэтому сложно предположить, что под красные знамёна Победы над фашизмом встанут неонацисты любых мастей.В Италии, Польше, Германии, Франции, США Бессмертный полк и празднование Дня Победы организовывали и поддерживали "леваки", марксисты, коммунисты.В Берлине, где третий год подряд местная полиция запрещает приносить советскую символику к мемориалу в Трептов парке, красные знамёна всё же развивались. Члены компартий Греции и Турции пришли поклониться подвигу советских солдат с партийными красными флагами. Полицейские бесились, но сделать ничего не могли.— По мере приближения выборов в Европарламент (6-9 июня 2024 года) идеологическая борьба в странах ЕС обостряется, а праворадикальные и популистские партии могут значительно усилить свои позиции и получить до 25% (2019 было 18%) депутатских мест в Европарламенте, показал опрос Ipsos. При этом ультраправые партии Европы выступают как против господствующей неолиберальной идеологии в целом, так и ее составных частей (ЛГБТ*, феминизм, экологизм, свобода миграции). Как вы думаете может быть не только с воукизмом, но и с нацизмом будет покончено в Европе наконец-то?— Боюсь, с точностью до наоборот. Неонацисты версий "софт" и "лайт" никак не покончат с нацизмом.Люди, сталкиваясь с каким-то предметом или явлением, дают ему имя и, не надеясь на собственную память, записывают, какому именно феномену они присвоили конкретное название. Каждый, кто запамятовал и путает тёплое с зелёным, может открыть энциклопедию и освежить память — что, как называется. Так давайте же откроем Большую Советскую энциклопедию и прочтём, что именно люди назвали фашизмом, каковы признаки этого общественного явления.А признаки таковы: "воинствующий антикоммунизм, шовинизм, расизм, широкое использование государственно-монополистических методов регулирования экономики, максимальный контроль над всеми проявлениями общественной и личной жизни граждан, разветвленные связи с достаточно значительной частью населения, не относящейся к правящим классам, способность путём националистической и социальной демагогии мобилизовать и политически активизировать её в интересах эксплуататорского строя".Узнаёте европейских правых? Да, у них нет пока реальной власти, и кое-какие идеи им не под силу реализовать, но о своём стремлении к именно такому результату они говорят открыто.— Как реагируют европейцы на рост правопопулистских настроений? Как это влияет на отношение к Украине?— Собственно, рост правопопулистских настроений — это и есть реакция европейцев. В рамках этих представлений, ни Украина, ни унтерменши, на ней проживающие, интереса не представляют.Думаю, что любой европравый в откровенном разговоре неодобрительно выскажется о российской украинской политике. Россия приняла больше украинских беженцев, чем все остальные страны мира? Зачем? Россия, освободив территории, тут же начинает массово оказывать гуманитарную помощь? Зачем? Россия восстанавливает целые города, обеспечивает работу, зарплаты, социальные выплаты? Зачем?Это непонимание и неодобрение российской политики иногда доходит до действенного противостояния, и самые отмороженные правые активисты пополняют ряды украинских наёмнических легионов.Также о том, какой цирк Зеленский устроил на Украине, читайте в интервью с экспертом Зеленский устроил цирковое шоу. Ирина Верхуша о том, как Киев заменил День Победы на европейскую подделку*Запрещена в России

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Анна Черкасова

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