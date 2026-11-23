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В Киеве до наступления холодов не запустили ни одну из резервных котельных

В Киеве до наступления холодов не запустили ни одну из резервных котельных - 23.11.2026 Украина.ру

В Киеве до наступления холодов не запустили ни одну из резервных котельных

В Киеве до наступления морозов не успели запустить ни одну резервную котельную, которую строят в районе разрушенной Дарницкой ТЭЦ. Об этом пишет украинское издание "Лига" со ссылкой на Агентство по восстановлению

2026-11-23T16:09

2026-11-23T16:09

2026-11-23T16:09

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На фоне прогнозов о скором похолодании в Киеве до сих пор не запустили ни одну из резервных котельных. В ведомстве признали, что при строительстве дополнительных тепловых мощностей не учли ряд важных деталей.На этом фоне остается открытым и вопрос о движении метро по Южному мосту. Глава Дарницкой районной администрации Александр Ковтунов заявил, что не рассчитывает на возобновление движения до конца года.При этом морозы, по прогнозам синоптиков, придут на территорию Украины уже к концу недели. В выходные ночью в некоторых регионах температура может опуститься до минус 7–13 градусов, а в Карпатах — до минус 16. Днем местами ожидается до минус 9 градусов. Средняя дневная температура по стране приблизится к нулю — это означает начало метеорологической зимы.В таких условиях может вырасти потребление электроэнергии. Погода также осложнится осадками: по данным Укргидрометцентра, в отдельных регионах ожидается до восьми сантиметров снега. В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируют сильные дожди и мокрый снег, в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской — сильные дожди.Больше важных новостей в публикации: "Неонацизм ЮНЕСКО, реализм от Мендель. Хроника событий на утро 22 ноября" в дзен-канале Украина.ру.

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