https://ukraina.ru/20240509/1054979978.html

Зеленский устроил цирковое шоу. Ирина Верхуша о том, как Киев заменил День Победы на европейскую подделку

Зеленский устроил цирковое шоу. Ирина Верхуша о том, как Киев заменил День Победы на европейскую подделку - 09.05.2024 Украина.ру

Зеленский устроил цирковое шоу. Ирина Верхуша о том, как Киев заменил День Победы на европейскую подделку

Любовь к Родине — вне коммерции, но Западу и Украине этого не понять. Западный герой типа Джеймса Бонда — всегда навеселе, с бокалом мартини в руках. А истинный русский победитель — суров и трезв, с мечом в ладони

2024-05-09T11:52

2024-05-09T11:52

2024-05-09T11:52

интервью

украина

владимир зеленский

великая отечественная война

мода

георгиевская лента

день победы

9 мая

ветераны

россия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский модельер, специалист по политическому имиджу Ирина Верхуша.Эксперт также предложила варианты аксессуаров, которыми украинцы могут заменить запрещенную на Украине георгиевскую ленту. Так на 9 мая они смогут выразить уважение к подвигу соотечественников, которые пали в годы Великой Отечественной войны.— Ирина, на Украине отменили празднование Дня Победы в традиционную дату. Зеленский подписал указ об установлении на 9 мая Дня Европы. Как вы к этому относитесь?— Очередное цирковое шоу! Ситуация вполне ожидаемая. В свете происходящих событий какое еще "мудрое" решение могло последовать со стороны Украины и ее президента?Возможно, моя аналогия немного легкомысленна, но вполне очевидна. Представьте, что вам подарили пресловутую, очень дорогую брендовую вещь. Например, галстук или сумочку. Безусловно, вы рады. Но вдруг! Вы выясняете, что это дешевая подделка. Какие эмоции последуют за этим? Разочарование и огорчение, как минимум.Так и Зеленский заменил, образно говоря, бренд "День Победы" на досадную фальшивку.Менять народный, выстраданный, заслуженный праздник на европейскую подделку — это надругательство над народной правдой и здравым смыслом. Это осквернение памяти и истории. По сути, гражданам предлагают их исконный праздник заменить на чужой фальсификат.Высшей целью Русского мира являются не деньги и материальные блага, как на Западе, а духовные ценности — доблесть, храбрость, патриотизм. И подтверждением этого является тот факт, что в 2005 году в отечественную победоносную символику была возвращена георгиевская ленточка.Тем самым мы укрепили позиции Дня Победы. Сделали его еще более значимым для нашего народа и заявили об этом на весь мир. Поэтому и носят дорогую ленточку у самого сердца.— На Украине, кстати, в 2017 году запретили георгиевскую ленту, а гонения на людей, которые надевают её в преддверии 9 мая, начались еще раньше. Как украинцам, которые чтут подвиг своих предков, продемонстрировать это? Возможно, есть варианты показать это в одежде иначе — не нарушая "законов" страны?— Георгиевская лента — это символ жестоких боев и побед. Ее запрет на Украине вполне ожидаем, как и отмена Дня Победы.На фоне развивающихся событий, считаю, это неверным решением, но оно очень даже в стиле киевского режима, который отрицает все русское и возвышает нацизм, направленный на удаление символики, относящейся к периоду СССР. А также символики, которую они ассоциируют с Россией и ее президентом.Ведь георгиевская лента — это главный наградной символ, объединяющий имперскую и советскую истории. С 2005 года это также один из главных национально-патриотических проектов.Но решение, конечно же, есть! Вместо ленточки украинцы, которые хотят почтить память героев Великой Отечественной войны, могут использовать, к примеру, красные маковые цветы. Во многих странах они являются символом памяти погибших в военных действиях.Кстати, в прошлом интервью мы обсуждали наряд Валентины Матвиенко с красными цветами на зеленых стеблях, который всем своим видом говорит о мужестве и патриотизме, олицетворяя защиту Родины.Или огонь! Образ вечного огня символизирует бессмертие духа погибших и ассоциируется с памятью о солдатах и гражданах, которые отдали свои жизни в борьбе за Родину и ее идеалы. Огонь также может быть изображен на одежде, чтобы выразить уважение к погибшим и подчеркнуть их бессмертие в наших сердцах.Такие действия помогут сохранить память о подвигах и жертвах украинцев во время Великой Отечественной войны и "безболезненно" выразить уважение к их вкладу в победу — вопреки запретам Зеленского и киевских властей.— Некоторые ошибочно полагают, что георгиевская лента — это украшение, которое можно прикрепить куда угодно. Насколько уместно носить георгиевскую ленточку как аксессуар где нравится и как нравится?— Вы правы, георгиевская лента не является просто украшением, как, например, браслет или ожерелье. Она имеет глубокое символическое значение, особенно в российской культуре. У нее давняя богатая история. Ленту используют как выказывание уважения к прошлому, а не просто как побрякушку.Напомню, что во время военных конфликтов георгиевские ленты становились самыми модными аксессуарами. К примеру, во время войны 1812 года русская урожденная княжна Елизавета Хитрово, дочь полководца Кутузова и преданная патриотка, на указательном пальце носила георгиевскую ленту.Или еще пример. На одной из самых известных картин русского художника Павла Федотова "Вдовушка" изображена молодая вдова, погруженная в чтение. У нее георгиевская лента заложена в книгу в виде закладки.— Действительно ли некоторые способы ношения ленты считаются неэтичными? Какие варианты ее повязывания помогут выразить уважением к подвигу ветеранов Великой Отечественной войны?— Из истории известно, что во время Первой мировой войны военнослужащие стали носить георгиевскую ленту даже без наград. Своими медалями и крестами они дорожили, поэтому на фронте вместо них пришивали к форме небольшие отрезки георгиевской ленты. Некоторые делали из лент георгиевский шеврон и крепили к борту шинели.Тем самым военные демонстрировали, что имеют различные награды и почетные звания.Поскольку память о событии принято "хранить в сердцах", георгиевскую ленту традиционно прикрепляют к одежде в районе груди, где находится сердце. Также можно повязать ленту на левую руку, прикрепить на плече или воротнике рубашки.На официальном сайте "Георгиевскаяленточка.рф" описаны все правила и показаны варианты ношения и повязывания этого символа.— Вспомнила рекламу одного бара, где шла акция "Приди с георгиевской лентой в День Победы и получи бесплатный алкоголь". Как считаете, вызывает ли такой пиар прилив патриотизма? Или это, напротив, приводит к негативу?— Есть замечательная максима: "Настоящие женщины любят не героев, а победителей!".Западный герой типа Джеймса Бонда — всегда навеселе, с бокалом мартини в руках. А истинный русский победитель — суров и трезв, с мечом в ладони.Победа не совместима с алкоголем. Ее заслуживают доблестью, честью, мужеством и умом. Все это не про крепленые напитки, а про крепкий характер и стальную волю.— Допустимо ли на ваш взгляд использование символов Победы (лент, пилоток, военной формы) в коммерческих целях? Американцы, например, втыкают национальные флаги даже в бургеры...— Думаю, что корни подобной тенденции надо искать в фундаментальных различиях религий.У нас в православии Победа — чисто духовное понятие, связанное с преодолением испытаний. В западной религиозной традиции победа — материальная выгода, связанная с успешной сделкой. Поэтому в наших нарративах недопустимо торговать, по сути, своей душой. А на Западе это естественный процесс.Кстати, наша мода направлена на раскрытие души человека, на подчеркивание ее индивидуальности. А западные модные бренды и тенденции направлены на унификацию, цель которой скрыть индивидуальные особенности.Я как православный стилист, естественно, мыслю в канонах нашей традиции: душа и ее символы не продаются. Любовь к Родине — вне коммерции.— Дети в военной форме на 9 мая — это хорошо или плохо, как считаете?— Безусловно, военная форма у детей на 9 мая может вызывать разные эмоциональные и символические реакции в обществе. Лично я ничего плохого в этом не вижу.На мой взгляд, дети в военной форме — это, во-первых, символ патриотизма. А их участие в парадах и церемониях — дань уважения к ветеранам и к памяти о погибших во время войны, выражение поддержки их семьям.Во-вторых, это часть традиции нашей страны. Это воспитание патриотического духа, способ передать исторические ценности молодому поколению.Однако, чтобы это не выглядело маскарадом, думаю, важно рассказывать молодежи и детям всю правду о войне, чтобы донести правильный смысл этих исторических событий. Важно не сформировать обманчивый ассоциативный облик красоты и праздника.Каждый ребенок должен понимать, что война — это страшные события, ужасы которых испытали на себе наши прадеды. Для детей это также возможность узнать об исторических событиях, почтить память погибших и почувствовать себя частью национальной истории.Отсюда и отношение к форме становится трепетным, и ребята одевают ее с особой гордостью.— Что для Вас лично значит празднование Дня Победы?— Я патриот своей страны, и для меня праздник 9 мая имеет важное значение: не только историческое, но и эмоциональное.Для меня это день памяти и почтения всех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, сражаясь за свободу и защиту от фашизма, день выражения особой благодарности ветеранам тех страшных событий. Этот день напоминает мне о жертвах, принесённых во имя защиты Родины, ее будущего и будущего наших детей.— Есть ли у вас в семье герои Великой Отечественной войны?— Мой прадед красноармеец Кузьма Павлович Казаченок (1913 г.р.) воевал в период Великой Отечественной войны, прошел плен и освобождение. В 1943 году в деревне Ляды (Белоруссия) он героически пал в бою за Родину. Бабушка прошла этот период маленькой девочкой, ей многое пришлось пережить. Голод, холод, потери.... От этого кровь в жилах стынет.Помню ее рассказы, как дети обожали мороженый картофель. Это было лучшее лакомство, которое они могли себе представить. Ведь тогда овощ становился слаще всякой конфеты и леденца. Когда вспоминаю эту историю, невольно расплываюсь в улыбке: дети радовались даже тогда, в страшное время...День 9 мая — это Великий День! Вся нация сплотилась в борьбе за свободу и независимость, чтобы победить.Также о том, какой вызов стоит перед Россией сегодня и почему он по масштабам сравним только с Великой Отечественной войной, читайте в интервью с экспертом Александр Дюков: Западные "партнеры" помогли нам понять, что от победы в СВО зависит выживание России.

https://ukraina.ru/20240104/1052408681.html

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Анна Черкасова

интервью, украина, владимир зеленский, великая отечественная война, мода, георгиевская лента, день победы, 9 мая, ветераны, россия, победа, одежда, дети, патриотизм, европа, герои