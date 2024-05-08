https://ukraina.ru/20240508/1054963914.html
Украина ударила по нефтебазе в Луганске, в больнице пять человек
Украина ударила по нефтебазе в Луганске, в больнице пять человек - 08.05.2024 Украина.ру
Украина ударила по нефтебазе в Луганске, в больнице пять человек
Вооруженные силы Украины в ночь на 8 мая нанесли удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, ракетами ATACMS. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале
2024-05-08T09:57
2024-05-08T09:57
2024-05-08T09:57
новости
луганская народная республика
луганск
украина
леонид пасечник
мчс
россия
atacms
ракетный удар
нефтебазы
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"Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов. Ночной удар по нефтебазе в Луганске предположительно осуществлен ракетами западного образца ATACMS", - написал Пасечник.По предварительным данным, пять сотрудников нефтебазы пострадали, их госпитализировали. Из-за сильного пожара оказание первое помощи затрудняется.Также повреждены линии электропередачи, а дома в районе попавшей под обстрел нефтебазы частично обесточены.В результата ракетного удара загорелся газопровод высокого давления. Все луганские подразделения МЧС задействовали в тушении пожара.
https://ukraina.ru/20240508/1054962391.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, луганская народная республика, луганск, украина, леонид пасечник, мчс, россия, atacms, ракетный удар, нефтебазы
Новости, Луганская Народная Республика, Луганск, Украина, Леонид Пасечник, МЧС, Россия, ATACMS, ракетный удар, нефтебазы
Украина ударила по нефтебазе в Луганске, в больнице пять человек
Вооруженные силы Украины в ночь на 8 мая нанесли удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, ракетами ATACMS. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале