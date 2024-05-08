https://ukraina.ru/20240508/1054963914.html

Украина ударила по нефтебазе в Луганске, в больнице пять человек

Украина ударила по нефтебазе в Луганске, в больнице пять человек - 08.05.2024 Украина.ру

Украина ударила по нефтебазе в Луганске, в больнице пять человек

Вооруженные силы Украины в ночь на 8 мая нанесли удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, ракетами ATACMS. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале

2024-05-08T09:57

2024-05-08T09:57

2024-05-08T09:57

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леонид пасечник

мчс

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ракетный удар

нефтебазы

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"Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов. Ночной удар по нефтебазе в Луганске предположительно осуществлен ракетами западного образца ATACMS", - написал Пасечник.По предварительным данным, пять сотрудников нефтебазы пострадали, их госпитализировали. Из-за сильного пожара оказание первое помощи затрудняется.Также повреждены линии электропередачи, а дома в районе попавшей под обстрел нефтебазы частично обесточены.В результата ракетного удара загорелся газопровод высокого давления. Все луганские подразделения МЧС задействовали в тушении пожара.

https://ukraina.ru/20240508/1054962391.html

луганская народная республика

луганск

украина

россия

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новости, луганская народная республика, луганск, украина, леонид пасечник, мчс, россия, atacms, ракетный удар, нефтебазы