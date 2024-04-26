Украинский эксперт назвал число украденных миллиардов западной помощи - 26.04.2024 Украина.ру
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Украинский эксперт назвал число украденных миллиардов западной помощи
Украинский эксперт назвал число украденных миллиардов западной помощи - 26.04.2024 Украина.ру
Украинский эксперт назвал число украденных миллиардов западной помощи
В рамках обсуждения нового транша Киеву от Еврокомиссии в эфире телемарафона, очередной украинский эксперт допустил обличающую оговорку, назвав только приблизительную сумму украденных миллиардов западной помощи
2024-04-26T16:54
2024-04-26T16:54
новости
киев
донецкая область
россия
еврокомиссия
коррупция
всу
сво
укрепления
строительство
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Речь эксперта транслировал телеграм-канал "Новое издание". Напомним, с начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 миллиардов гривен на фортификации. В частности, для Донецкой области сумма составила 1,2 миллиард гривен, однако возведенные укрепления не тормозят продвижение российской армии. Только этой весной ВС РФ успешно освободили ряд населенных пунктов на Авдеевском направлении и наступление продолжается.
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новости, киев, донецкая область, россия, еврокомиссия, коррупция, всу, сво, укрепления, строительство
Новости, Киев, Донецкая область, Россия, Еврокомиссия, коррупция, ВСУ, СВО, укрепления, Строительство

Украинский эксперт назвал число украденных миллиардов западной помощи

16:54 26.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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В рамках обсуждения нового транша Киеву от Еврокомиссии в эфире телемарафона, очередной украинский эксперт допустил обличающую оговорку, назвав только приблизительную сумму украденных миллиардов западной помощи
"Сегодня мы знаем, что 37 миллиардов мы только украли...ой, прошу прощения, вложили в фортификации", – сказал он.
Речь эксперта транслировал телеграм-канал "Новое издание".
Напомним, с начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 миллиардов гривен на фортификации. В частности, для Донецкой области сумма составила 1,2 миллиард гривен, однако возведенные укрепления не тормозят продвижение российской армии. Только этой весной ВС РФ успешно освободили ряд населенных пунктов на Авдеевском направлении и наступление продолжается.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 12:44
Показуха, коррупция и нехватка рабочих. На Украине проваливается строительство линии обороныПосле падения Авдеевки украинские чиновники и военные стали активнее поднимать вопрос строительства фортификаций, но любые крупные строительные проекты на Украине предполагают распил средств при минимальных работах
 
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