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Украинский эксперт назвал число украденных миллиардов западной помощи
Украинский эксперт назвал число украденных миллиардов западной помощи - 26.04.2024 Украина.ру
Украинский эксперт назвал число украденных миллиардов западной помощи
В рамках обсуждения нового транша Киеву от Еврокомиссии в эфире телемарафона, очередной украинский эксперт допустил обличающую оговорку, назвав только приблизительную сумму украденных миллиардов западной помощи
2024-04-26T16:54
2024-04-26T16:54
2024-04-26T16:54
новости
киев
донецкая область
россия
еврокомиссия
коррупция
всу
сво
укрепления
строительство
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Речь эксперта транслировал телеграм-канал "Новое издание". Напомним, с начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 миллиардов гривен на фортификации. В частности, для Донецкой области сумма составила 1,2 миллиард гривен, однако возведенные укрепления не тормозят продвижение российской армии. Только этой весной ВС РФ успешно освободили ряд населенных пунктов на Авдеевском направлении и наступление продолжается.
https://ukraina.ru/20240221/1053440606.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, киев, донецкая область, россия, еврокомиссия, коррупция, всу, сво, укрепления, строительство
Новости, Киев, Донецкая область, Россия, Еврокомиссия, коррупция, ВСУ, СВО, укрепления, Строительство
Украинский эксперт назвал число украденных миллиардов западной помощи
В рамках обсуждения нового транша Киеву от Еврокомиссии в эфире телемарафона, очередной украинский эксперт допустил обличающую оговорку, назвав только приблизительную сумму украденных миллиардов западной помощи