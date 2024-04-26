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Украинский эксперт назвал число украденных миллиардов западной помощи

Украинский эксперт назвал число украденных миллиардов западной помощи - 26.04.2024 Украина.ру

Украинский эксперт назвал число украденных миллиардов западной помощи

В рамках обсуждения нового транша Киеву от Еврокомиссии в эфире телемарафона, очередной украинский эксперт допустил обличающую оговорку, назвав только приблизительную сумму украденных миллиардов западной помощи

2024-04-26T16:54

2024-04-26T16:54

2024-04-26T16:54

новости

киев

донецкая область

россия

еврокомиссия

коррупция

всу

сво

укрепления

строительство

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Речь эксперта транслировал телеграм-канал "Новое издание". Напомним, с начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 миллиардов гривен на фортификации. В частности, для Донецкой области сумма составила 1,2 миллиард гривен, однако возведенные укрепления не тормозят продвижение российской армии. Только этой весной ВС РФ успешно освободили ряд населенных пунктов на Авдеевском направлении и наступление продолжается.

https://ukraina.ru/20240221/1053440606.html

киев

донецкая область

россия

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новости, киев, донецкая область, россия, еврокомиссия, коррупция, всу, сво, укрепления, строительство