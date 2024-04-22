https://ukraina.ru/20240422/1054641343.html

Сейчас мы штурмуем три города: эксперт рассказал о "широком" наступлении на Донецком направлении

Сейчас мы штурмуем три города: эксперт рассказал о "широком" наступлении на Донецком направлении - 22.04.2024 Украина.ру

Сейчас мы штурмуем три города: эксперт рассказал о "широком" наступлении на Донецком направлении

Сейчас российские военные создают хорошие условия для наступления. В основном оно будет на Донецком направлении. В целом надо думать о решении проблемы мирного населения Горловки, которая находится под постоянными обстрелами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-04-22T05:00

2024-04-22T05:00

2024-04-22T05:00

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авдеевка

владимир евсеев

донецк

часов яр

наступление

донецкое направление

штурм

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Украинское руководство совершило стратегическую ошибку, когда не стало возводить за Авдеевкой дополнительные линии обороны. Враг думал, что Авдеевка будет стоять вечно, как Рим. Но она "оказались Карфагеном, который был разрушен", рассказал эксперт.Сейчас российские военные создают хорошие условия для наступления. В основном оно будет на Донецком направлении "в широком смысле слова". Хорошо бы, чтобы этот фронт сомкнулся и войска двигались на участке в 150–200 километров, добавил специалист.В целом надо думать о решении проблемы мирного населения Горловки, которая находится под постоянными обстрелами. ВС РФ обезопасить всю Донецкую агломерацию. А для этого надо окружать Торецкую группировку ВСУ, указал он.Расстояние Бердычей до Красногоровки примерно 50 километров. А если окружить Торецкую группировку ВСУ и сомкнуть Часов-Ярское направление с Авдеевским, линия фронта будет еще больше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240421/1054632139.html

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часов яр

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