Миссия невыполнима. Алексей Маслов о том, как Шольц в Китае провалил задание США, в том числе по Украине

Китай ведет свою игру, но кое в чем она совпадает с интересами России. Олаф Шольц бился в Пекине за свои же деньги, но задачи были поставлены невыполнимые.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов.Си Цзиньпин 16 апреля на встрече с Олафом Шольцем в Пекине озвучил четыре принципа того, как Китай видит "предотвращение выхода из-под контроля кризиса" на Украине. Суть их сводится к следующему: сосредоточиться на поддержании мира и стабильности, воздерживаться от поиска корыстной выгоды и обострения конфликта, уменьшить негативное влияние на мировую экономику.— Алексей Александрович, в аэропорту провинции Чунцина Шольца вместо представителя МИД приветствовал заместитель мэра города. С точки зрения дипломатического протокола — это демонстрация пренебрежения к канцлеру Германии?— Это демонстрация прежде всего того уровня, на котором находятся германо-китайские отношения. В Китае уровень встреч, проводов и даже антуража (например, расстелена ли красная дорожка или нет, какой протокол используется) — это очень важно.Вспомните, таким же образом в Китае встречали Урсулу фон дер Ляйен — тоже на низком уровне. Подобный неприятный прием был и у Блинкена, пока он делал антикитайские заявления. Поэтому здесь [в случае с Шольцем] как раз все в пределах разумного.Необходимо учесть, что встречающий Шольца вице-мэр Чунцина — представитель крупнейшего китайского города, компании которого последние годы много инвестировали в Германию. [Чунцин — провинция Китая, где расположено много германо-ориентированных предприятий].То есть это объясняет, почему именно человек такого уровня встречал немецкого канцлера. Тем не менее я соглашусь, что это не очень хороший показатель для Шольца.— Уже восьмой год подряд Китай является крупнейшим торговым партнером ФРГ. При этом Германия увеличивает инвестиции в китайскую экономику, несмотря на давление со стороны американцев. Насколько для Берлина важнее выстраивать связи с Пекином, нежели следовать в фарватере США, объявляя Россию "главной угрозой"?— Берлин пытается пробежать между двух огней.Конечно, с точки зрения обеспечения экономики, для Германии важно иметь Китай как крупного и надежного инвестора, который поддерживает немцев крупными вложениями уже 25 лет. Напомню, что в 2008–2009 годах на волне кризиса Китай стал крупнейшим инвестором в страны Европы. Это касается железных дорог, IT-технологий, образовательных проектов, фарминдустрии и так далее. Китайцы купили целый ряд заводов, связанных с печатными платами.То есть в этом плане у Китая и Германии все идет хорошо. Однако есть несколько негативных тенденций.Одна из них — ряд представителей Бундестага заявили об угрозе со стороны Китая, обозначив, что необходимо проводить так называемый скрининг инвестиций. То есть внимательно анализировать китайские вложения на предмет опасности для западной экономики — в целом, не только для Германии. Это практически совпадает с антикитайской атакой со стороны США.Здесь видна определенная синхронизация действий. Поэтому никакой единой политики по отношению к Китаю у Германии нет.Кроме того, многие немецкие бизнесмены посещают Китай и хотят развивать отношения с местными предпринимателями, в том числе заводить свои инвестиции и создавать свои компании в КНР. Германия, замечу, находится в тройке стран-лидеров по числу западных компаний в Китае.С другой стороны, на Германию оказывается беспрецедентное давление, прежде всего со стороны Америки. Главная их идея сейчас, как мне видится, заключается в следующем. Дескать, если ты, Шольц, сумеешь оттеснить Китай от поддержки России, тебе (а точнее, Германии) дадут право расширять отношения с КНР.То есть, грубо говоря, Шольц бьется за свои же деньги, а задачи перед ним поставлены невыполнимые.— Запад боится поражения России на Украине, в том числе из-за того, что тогда произойдет укрепление Китая, заявил Зеленский в интервью Public Broadcasting Service. На Западе реально боятся этого?— Во-первых, заявления о так называемой китайской угрозе — это стандартные алармистские настроения. В Европе принято бояться Китая. Но, если спросить у местных обывателей, чем именно их пугает Китай, они на рациональном уровне этого не объяснят.Рост экономики Китая? Но ведь когда происходил подъем экономики США, никто в ЕС не боялся этого. Наоборот, все говорили — мы хотим быть вместе с Америкой.Тут получается палка о двух концах. Если Россия потерпит поражение на Украине и усилится Китай, то, конечно, для Европы это будет не очень хорошо. Если Россия выиграет, то усилится союз между Пекином и Москвой — как страной-победительницей, получившей опыт военных действий и "выживания" экономики. И это, обратите внимание, тоже плохо для Запада.Здесь, на мой взгляд, была сделана одна фундаментальнейшая ошибка — при этом сделана давным-давно. Все-таки Россия не является азиатской страной, и ее разворот в сторону Азии необходимо понимать в контексте того, что нас не хотели принимать на Западе как партнера по всему спектру диалога.Западники не желали слушать Россию с точки зрения ее личного мнения. То есть нам навязывали некий норматив, который, кстати говоря, не всегда предписывали другим странам. В западном мире есть государства с разным историческим и культурным укладом. Например, Греция и Великобритании относятся к Европе, но сильно различаются.России же, повторюсь, пытались навязать норматив, на который она не соглашалась. Поэтому начался тотальный разворот РФ на Восток — не только в экономике и в политике, но и на уровне сознании многих людей. То есть, пришло что называется понимание того, что есть еще Россия далеко за Уралом.Если бы в то время кто-то из опытных политиков, особенно аналитиков, посоветовал [Западу] согласиться с особым мнением России, то Китай вынужден был бы мириться с существованием так называемого большого западного союза, в который вошли бы Россия, Европа и другие. Возможно, тогда страшилки Китаем были бы уменьшены.В настоящее время, наоборот, Россия вряд ли вернётся в западную коалицию, наученная горьким опытом того, что ее не слышат. А Китай, кстати говоря, несмотря на его сложную позицию, научился работать с Россией.— Вы сказали, что у Шольца была задача оттеснить Китай от поддержки России. The Wall Street Journal также писала, что Шольц должен был убедить Си сократить экономические связи с Россией и оказать давление на Кремль, вынудив Владимира Путина пойти на переговоры на условиях "мирного плана Зеленского". Но Китай отказался обсуждать вопрос без участия России и предложил свои четыре принципа того, как предотвратить "выход из-под контроля кризиса" на Украине и восстановить мир. Как вы можете это прокомментировать?[Как известно, "китайский мирный план" подразумевает замораживание конфликта по линии фронта. Украина же требует вывода войск РФ на границы 1991 года.]— В Китае проживает 1,4 миллиарда человек [по данным на 2022 год]. Там есть целый ряд проблем, связанных со старением населения, с торможением экономики. Конечно, в этом случае для государства важно уделять особое внимание мелочам, в том числе тому, как оно будет развиваться в ближайшем будущем, чтобы не было социальных дисбалансов.Один из выходов из кризисных явлений, которые есть в Китае, это расширение экспортной составляющей экономики. А это, в свою очередь, упирается в то, что Китай во многом заблокирован на Западе.С другой стороны, существует целый ряд конфликтов, в том числе на Украине и Ближнем Востоке, которые нарушают нормальную инфраструктурную жизнь Китая. Это поставки, переговоры. Китай все-таки привык работать в мирных, а не военных условиях.Поэтому, когда КНР ратует за прекращение всяческих боевых действий и за начало переговоров без предварительных условий, она, конечно же, заботится о себе и своей экономике.В данном вопросе у России с Китаем полностью совпадают интересы. Мы тоже готовы начинать проводить переговоры не по плану Зеленского, а согласно "китайским условиям" — назовем это так. То есть без предварительных требований прекращаются боевые действия на Украине, и уже на этом фоне можно о чем-то начинать говорить.— Почему для Китая обязательно участие России в этих переговорах?— Китай прекрасно понимает, что без участия России никакие переговоры не будут продуктивными. Пекин сам часто пользовался таким приемом.Например, по вопросам южно-китайских островов КНР вызывали в Гаагский трибунал, куда представители республики не явились. В итоге решение было принято не в пользу Китая, но при этом он не признавал вердикт, поскольку сам не участвовал в разбирательствах.То есть Китай понимает, повторюсь, что любое обсуждение украинской проблемы без России будет абсолютно непродуктивным. И это разумная позиция Пекина.Более того, между Россией и Китаем постоянно идут консультации по всем вопросам. При этом Пекин видит, что позиция Москвы достаточно гибкая. Мы неоднократно предлагали в самых разных аудиториях самые разные форматы переговоров по украинскому вопросу. Ни один формат, вообще ни один, не был никем поддержан!— На ближайшую мирную конференцию по Украине, которая пройдет летом в Швейцарии, Китай пригласили, а вот Россию не позвали. Подтвердит ли Пекин свое участие? Ведь, тогда слово и дело Си разойдутся…— Во-первых, есть много вариантов между этими двумя полюсами. Например, участие Китая на низком уровне, на уровне наблюдателя. Потому что в Пекине не хотели бы, судя по всему, совсем проигнорировать швейцарскую конференцию.Повторюсь, Китай крайне заинтересован в том, чтобы конфликт [на Украине] разрешился как минимум заморозкой военных действий. Потому что после этого можно будет вкладываться в Украину и реконструкцию ее экономики, в восстановление других территорий.Поэтому, я думаю, что Китай будет участвовать не на высоком и не на высшем уровне в конференции. В лучшем случае Пекин будет наблюдателем.— 11 апреля в британском журнале The Economist вышла статья китайского профессора Фэн Юйцзюня под заголовком Russia is sure to lose in Ukraine ("Россия однозначно проиграет на Украине"), в которой автор предрекает "крах путинской России". Чье мнение выражает автор? Это реакция официального Пекина или отголоски влияния прозападных сил в Китае?— Я думаю, ни то, ни другое. Фэн Юйцзюнь относится к категории китайцев, которые пытаются быть большими западниками, чем сами западники.Поэтому его тезисы — это мнение обычного китайского либерала, который, возможно, готовит себе почву для работы в каком-то западном университете. Фэн не имеет существенного влияния в Китае, не является серьезным экспертом уровня, который позволил бы ему быть вхожим в крупные китайские структуры.Я ознакомился внимательно с его статьей. Могу сказать, что там нет никакой аргументации.Во-первых, там нет объяснения, что именно он называет проигрышем России. Это военный провал? Экономическое или политическое поражение? Тем более, что я не вижу предпосылок для этого. Да, любые военные действия сильно нарушают стандартный характер экономики, но говорить о проигрыше [России на Украине] сегодня не приходится.Во-вторых, не очень понятно, что не нравится ему как гражданину Китая. Китайская политическая машина почти не отличается от естественного управления в России. По сути, критикуя характер экономики и управления в России, Фэн осуждает китайскую систему, которой присущ такой же характер персонифицированной власти. И так далее.Мне кажется, что вообще обращать внимание на такие вещи не имеет смысла.— Почему же так много внимания вызвала эта статья и ее автор в публичном поле?— Фэн участвовал в Валдайском клубе. Но ведь не только в Китае, но и в России есть такие же ораторы, которые всюду ездят, везде выступают, а потом оказывается, что они никого не представляли, не были крупными специалистами, учеными, экспертами.К сожалению, таких "специалистов" довольно много. Иногда достаточно более-менее связно говорить на английском языке и вас уже считают экспертом.— А вообще, насколько сильны прозападные силы в КНР?— Я думаю, что никакого прозападного крыла в Китае нет. Есть просто более или менее умеренные люди. Например, есть лица, которые считают, что необходимо более жестко отстаивать интересы Китая — и в отношениях с США, и в связях с Россией. Нужно не юлить, а быть максимально твердыми.Есть группа людей, которые говорят, что Китай слишком рано начал вбивать клин в отношениях с Америкой, потому что еще не все китайцы переняли у американцев. Например, не переняли многие технологии.Есть точно такие же группы, которые говорят, что, если сегодня Россия проигрывает, завтра придется удар по Китаю — концентрированный, мощный. То есть речь пойдет о том, чтобы полностью снести модель развития Китая.Это не прозападные и не пророссийские группы. Это те силы, которые по-разному пытаются оценить, какую стратегию выбрать Китаю.— Китай не намерен ограничивать сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД КНР 8 апреля во время брифинга. Это была реакция на слова министра финансов США Джанет Йеллен, которая пригрозила санкциями против банков, осуществляющих транзакции для российской армии. Тем не менее китайские банки продолжают блокировать транзакции с Россией. Например, с конца марта, по словам российских бизнесменов, идет блокировка оплаты компонентов для сборки электроники. Во что играет Китай? Почему китайские банки вводят новые ограничения? — Во-первых, Китай играет исключительно в свою игру. Если, например, по каким-то причинам заблокируются платежи китайских банков в торговле с США, это нанесет КНР ущерб на миллиарды долларов. Республику крайне волнует этот вопрос. Китай в настоящий момент пойти на это не может.То есть Китай в отличие от России не готов к серьезному размежеванию.Но здесь есть и другая сторона вопроса. Да, действительно, Китай серьезно затрудняет проплаты за любые компоненты, которые могут рассматриваться как части двойного использования. Речь идет о печатных платах, процессорах и даже о некоторых металлоизделиях, которые теоретически могут использоваться в дронах или иных конструкциях.При этом российские бизнесмены, прошу прощения за оценку, крайне ленивы. Они привыкли работать с одним крупным банком, и когда его ограничивают, они говорят, что все рушится. В то время как, заметьте, показатели российско-китайской торговли растут — не только по годам, но и по кварталам.Это значит, что все-таки проплаты проходят. Это значит, что при обоюдном желании есть варианты проведения платежей, и Китай их не перекрывает. Не буду раскрывать все тонкости, чтобы никого не подвести.

