Алексей Маслов: кто он - 05.08.2022 Украина.ру
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Алексей Маслов: кто он
Алексей Маслов: кто он - 05.08.2022 Украина.ру
Алексей Маслов: кто он
востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН
2022-08-05T03:17
2022-08-05T03:18
алексей маслов
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Алексей Маслов родился 5 октября 1964 года в Москве, в 1986 году окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова по кафедре истории Китая.В 1992 году в Институте Дальнего Востока РАН защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме "Тайные общества в политической культуре Китая XX в., а в 1996 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме "Социально-исторические и теоретические аспекты ушу и его роль в культурной традиции Китая".Работал с 1997 по 2008 год заведующим кафедрой всеобщей истории РУДН, в качестве профессора в Институте китаеведения Гейдельбергского университета, директором азиатских программ Нью-Йоркского университета, в Колорадском университете. С 2010 года профессор и руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, Действительный член Европейской Ассоциации китаеведов, Американской Ассоциации историков.Профессор, доктор исторических наук, директор Института Стран Азии и Африки МГУ им М.В, Ломоносова, ВРИО Директора Института Дальнего Востока РАН, автор книг об истории и культуре Китая, духовных традициях и ушу. Специалист в области политического развития современной Азии. Руководитель Федерации Шаолиньских боевых искусств.
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алексей маслов
Алексей Маслов: кто он

врио директора Института Дальнего Востока РАН

03:17 05.08.2022 (обновлено: 03:18 05.08.2022)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Маслов
Алексей Маслов - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН
Алексей Маслов родился 5 октября 1964 года в Москве, в 1986 году окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова по кафедре истории Китая.
В 1992 году в Институте Дальнего Востока РАН защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме "Тайные общества в политической культуре Китая XX в., а в 1996 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме "Социально-исторические и теоретические аспекты ушу и его роль в культурной традиции Китая".
Работал с 1997 по 2008 год заведующим кафедрой всеобщей истории РУДН, в качестве профессора в Институте китаеведения Гейдельбергского университета, директором азиатских программ Нью-Йоркского университета, в Колорадском университете.
С 2010 года профессор и руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, Действительный член Европейской Ассоциации китаеведов, Американской Ассоциации историков.
Профессор, доктор исторических наук, директор Института Стран Азии и Африки МГУ им М.В, Ломоносова, ВРИО Директора Института Дальнего Востока РАН, автор книг об истории и культуре Китая, духовных традициях и ушу. Специалист в области политического развития современной Азии. Руководитель Федерации Шаолиньских боевых искусств.
 
Алексей Маслов
 
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