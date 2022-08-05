https://ukraina.ru/20220805/1037315336.html

Алексей Маслов: кто он

Алексей Маслов: кто он - 05.08.2022 Украина.ру

Алексей Маслов: кто он

востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН

2022-08-05T03:17

2022-08-05T03:17

2022-08-05T03:18

алексей маслов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102588/87/1025888758_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_0f29dce5ad330ec2d3b55f4b6a81f9d5.jpg

Алексей Маслов родился 5 октября 1964 года в Москве, в 1986 году окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова по кафедре истории Китая.В 1992 году в Институте Дальнего Востока РАН защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме "Тайные общества в политической культуре Китая XX в., а в 1996 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме "Социально-исторические и теоретические аспекты ушу и его роль в культурной традиции Китая".Работал с 1997 по 2008 год заведующим кафедрой всеобщей истории РУДН, в качестве профессора в Институте китаеведения Гейдельбергского университета, директором азиатских программ Нью-Йоркского университета, в Колорадском университете. С 2010 года профессор и руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, Действительный член Европейской Ассоциации китаеведов, Американской Ассоциации историков.Профессор, доктор исторических наук, директор Института Стран Азии и Африки МГУ им М.В, Ломоносова, ВРИО Директора Института Дальнего Востока РАН, автор книг об истории и культуре Китая, духовных традициях и ушу. Специалист в области политического развития современной Азии. Руководитель Федерации Шаолиньских боевых искусств.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей маслов