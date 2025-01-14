https://ukraina.ru/20250114/1060247016.html

ВСУ готовы восстать, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 14.00 14 января

ВСУ готовы восстать, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 14.00 14 января - 14.01.2025 Украина.ру

ВСУ готовы восстать, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 14.00 14 января

Украина.ру, 14.01.2025

2025-01-14T14:04

2025-01-14T14:04

2025-01-14T14:28

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Боевые действия в зоне СВО продолжаются: ВС РФ наносят удары по военным объектам киевского режима, освобождают Часов Яр, ВСУ пытаются атаковать российские предприятия; украинские военнослужащие сдаются ради сохранения жизни и предполагают, что в ВСУ может произойти восстание, ФСБ предотвратила подготавливаемый украинскими спецслужбами теракт в Ярославской областиБоевые действияРасчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Запад" поражают артиллерийские батареи, бронетехнику, пункты управления, опорные пункты, узлы связи, склады боеприпасов противника в зоне спецоперации, информирует 14 января МО РФ. Сообщается, что "на этот раз расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили скопление живой силы и бронетехнику ВСУ, кроме того, при возгорании был уничтожен склад боеприпасов противника".ВС РФ выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, противник отброшен в частный сектор, ведется зачистка многоэтажной застройки города. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА "Новости" приводит его слова о том, что после завершения зачистки можно будет говорить о полном освобождении города.Еще одно подтверждение того, что Запад использует Украину как полигон для приобретения боевого опыта, получено от сдавшегося россиянам украинского пограничника.По его словам, которые приводит телеграм-канал "Два майора", "инструкторы НАТО не только используют старые методы при подготовке военных ВСУ, но и сами пытаются у них учиться".Пленный ранее проходил подготовку на британской военной базе и в главном учебном центре Сухопутных войск Франции. Инструкторы говорили, что приехавшие украинские военнослужащие могут сами их многому научить, поделиться боевым опытом.ВСУ могут поднять восстаниеМоральный дух бойцов ВСУ падает. В аккауете МО РФ в соцсети "ВКонтакте" опубликовано видео, на котором военнопленный из ВСУ говорит, что на Украине некому уже воевать.Пленный рассказал, как сам он два раза дезертировал из украинской армии. Как попал в ряды ВСУ? Был схвачен сотрудниками ТЦК (аналог военкомата — Ред.) в сентябре. Спустя неделю без какой-либо подготовки его подразделение получило приказ – выдвинуться на позицию."Нам сказали, что надо выезжать на позицию, но не сказали куда. Мы попали в Курскую область. Я три дня побыл на позиции, и меня контузило. "Двухсотых" я ни одного не видел, чтобы забирали. Это неправильно. Это просто "пушечное мясо". Я подался в СЗЧ (самовольно оставил часть)", – рассказал пленный.Затем он уже во второй раз был схвачен "людоловами" из ТЦК.Другой украинский военнопленный рассказал РИА "Новости", что части ВСУ, воюющие на территории ДНР, могут поднять восстание с целью свержения действующей власти на Украине. По его словам, это может произойти потому, что нынешняя украинская власть "не годится никак вообще, она украла страну, все продали". Он добавил, что восстание возможно, поскольку терпение военных "не безгранично".Обстрелы и налётыВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам киевского режима.Тем временем ВСУ продолжают попытки совершения атак на объекты, расположенные на российской территории. Утром 14 января украинские БПЛА атаковали Казань. Местные паблики сообщают о пожаре — в пригороде загорелась газовая цистерна. Утром в Казани также был закрыт аэропорт (сейчас ограничения уже сняты).Как заявил глава республики Рустам Минниханов, пострадавших в результате налёта нет, все предприятия Казани работают в штатном режиме.Массированной атаке БПЛА подверглись также города Саратов и Энгельс. По сообщению главы региона Романа Бусаргина, средствами ПВО сбито большое количество целей, но в результате налёта есть повреждения на двух промпредприятиях."По состоянию на утро вторника зарегистрировано пять инцидентов с участием украинских ударных беспилотников в Саратовской области", — передаёт его слова РИА "Новости".Он продолжил: "Украинские беспилотники в ночь на вторник атаковали цели в Тульской, Саратовской, Тамбовской областях и в Татарстане, и по пути в эти регионы могли пролетать Орловскую область, которая не граничит с Украиной, но находится совсем рядом с ее северо-восточными пределами".По данным политика, некоторые объекты на российской территории ВСУ пытались параллельно атаковать ракетами ATACMS с кассетной боевой частью.Генштаб ВСУ подтверждает, что накануне были нанесены ракетные удары по Брянской области.ТерактыФСБ предотвоатила запланированный спецслужбами киевского режима террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонных предприятий в Ярославской области.Сообщается также, что "деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи".Задержанный агент признал свою вину, рассказав, что представитель Украины вышел на него в телеграм и предложил совершить теракт, на что он согласился.В ФСБ напомнили, что ранее спецслужбы Киева уже готовили теракты на территории РФ. Так, в феврале 2024 года органами безопасности была пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО "BZ"."У трех задержанных за данное преступление граждан Украины изъяты разработанные в США препараты, применяемые для создания химического оружия массового поражения", — отметили в ФСБ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Зеленский продаёт смерть, но гниды-людоловы за всё ответят. Украинские эксперты о Нюрнбергском процессе"

https://ukraina.ru/20250114/1060247599.html

https://ukraina.ru/20250114/1060243128.html

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Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, россия, татарстан, игорь кимаковский, олег царев, фсб, вооруженные силы украины, верховная рада