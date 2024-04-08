https://ukraina.ru/20240408/1054378710.html

Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине

Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине - 08.04.2024 Украина.ру

Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине

Война на Украине обнажила лицемерие Запада, и в Сербии это тоже видят. Что может измениться после выборов в Европарламент и нужны ли Западу переговоры с Россией, в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.

2024-04-08T16:54

2024-04-08T16:54

2024-04-08T17:15

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Тема ввода армий стран НАТО на Украину как противовеса России уже несколько недель активно обсуждается на западных, российских и украинских интернет-площадках и в соцсетях. При этом, судя по заявлениям, реакция большинства лидеров и экспертов стран Запада негативная — особенно на фоне противоречивых комментариев президента Франции Эммануэля Макрона. — Драгана, Франция планирует, судя по заявлениям Макрона, ввести военные контингенты на Украину. На фоне этого в Европе возник раскол между странами, которые "за" и "против". Что происходит между старой и новой Европой?— У Евросоюза в целом собственного суверенитета нет, его государства не решают свои проблемы. Существует огромная разница между тем, чего хотят граждане стран ЕС и чего хотят ведущие политические силы. Я могу сказать, что последние не готовы к переговорам и сотрудничеству с Россией. Более того, отношения лишь усложняются, евроэлиты даже готовят армии к войне с РФ.Как мы видим, на украинской стороне уже воюют французы, поляки, румыны, солдаты из Албании и других стран ЕС. Пока что это было неформально, они не объявляли войну России. Теперь же разговоры идут об официальном вводе войск на Украину. Тому пример Франция.Йенс Столтенберг также заявил, что на НАТО якобы собирается напасть Россия, и что нужно готовиться к конфликту с ней. Ситуация в ЕС нестабильная. Я считаю, что она может измениться, только если сменится внутренняя структура в ЕС. Например, придут [к власти] новые политические элиты. Скоро пройдут выборы в Европарламент — возможно, после этого что-то станет лучше.— Какие конкретно силы и люди должны прийти к власти в Европе, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону?— Евросоюз был основан для сотрудничества на материальных основах, как "корпорация угля и стали". Это не имеет связи с интересами граждан Европы, с их традициями, культурой, духовностью. Материальные основы, которые были заложены в основание ЕС, разрушили все это.[В 1950 году в Париже был подписан Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Первоначально в альянс вошли Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Соглашение стало первым шагом на пути к экономической интеграции стран региона, а в дальнейшем — одной из основ для образования Евросоюза.]Поэтому у власти нужны политики и общественные деятели, которые будут представлять интересы народов и заниматься реальными проблемами ЕС. Например, я общаюсь с представителями партии "Альтернатива для Германии".Среди них действительно есть хорошие люди — врачи, инженеры, которые участвуют в работе этой партии. Они понимают геополитические процессы, учитывают интересы собственного народа.Многие из них приезжают в Москву на конференции по развитию парламентаризма и иные мероприятия. Но есть и другие страны, в которых подобные структуры разрушены полностью. Например, как в Сербии, где уже не существует оппозиции, которая занимается проблемами собственных граждан. Так же во Франции.Существуют лишь небольшие маргинальные партии, которые не способны бороться за интересы граждан. Остальные были разрушены через коррупцию и иные механизмы, которые обычно используют для уничтожения внутренней структуры политических партий.Я более 20 лет вращалась в политических структурах и участвовала в работе парламента Сербии, поэтому могу предположить, как все происходит, не понаслышке.— Как к представителям тех или иных партий относятся на родине, после визита в Москву?— Дело в том, что они не могут свободно рассказывать об этом. Их мнение, к сожалению, запрещено в Евросоюзе. Они не могут свободно работать в своих странах. Им разные провокации готовят в спецслужбах. Неоднократно таких людей обвиняли в экстремизме как якобы агентов Кремля. Этот механизм везде действует: и в Сербии, и во Франции, и в Германии.Если мы говорим о свободе, демократии — этого нет в европейских странах. Там действительно огромная цензура, и эти люди могут себя поставить под угрозу. Поэтому приходится действовать осторожно, чтобы "не подставлять" себя.Конечно, все это тяжело, останавливает развитие сотрудничества. И, когда их приглашают в Россию на мероприятия, им нелегко принять решение о такой поездке, зная о последствиях.— Румыния, судя по заявлениям, не хочет ввязываться в украинскую войну. Но базу НАТО строить почему-то дает на своей территории. Почему?— Эти европейские политические структуры фактически подконтрольны и подчиняются НАТО. Альянс активно строит инфраструктуру везде ─ не только в Румынии, но и на территории Сербии. В Косово и Метохии сооружают новые базы и военные объекты. Очевидно, что НАТО готовит войну.Что касается самой Румынии, напомню, что ранее они строили антиракетный щит якобы с целью защиты европейских государств от России. Но это было, конечно, придумано как прикрытие. Вот чем занимается НАТО.На чём основана безопасность Евросоюза? Конечно, на НАТО. Первый генсекретарь альянса открыто заявил, что цель организации — держать Германию под контролем; Россию — вне ЕС; держать Америку в Европе.На самом деле их цели ─ быть против Москвы и разделить Европу и Россию. Потому что западная глобальная структура, которая много столетий управляет глобальными процессами — это основные рычаги их контроля. А если объединить Европу и Россию, либо евразийский континент, глобалисты потеряют свою роль.— В интернете появилось множество видео и фотографий, на которых запечатлено перемещение польской военной техники из пунктов постоянной дислокации на полигоны и по различным участкам местности. При этом ранее министерство обороны Польши заявило о временном прекращении всех учений и боевой подготовки в связи с гибелью польских военнослужащих. Почему тогда военные приготовления Польши набирают обороты, а боевая подготовка активизировалась?— Есть информация, что НАТО уже готовит и перебрасывает определенное число солдат на территорию Польши. Многие солдаты как волонтеры, добровольцы, боевики участвуют в действиях против России вместе с ВСУ. Польша — одна из ведущих стран по числу наемников, которые воюют на украинской стороне. Это результат психологического воздействия антирусской пропаганды, которая идёт в Польше в частности и в Европе в целом.Думаю, что политическая структура, которая не способна решить проблемы собственных граждан и родной страны, пытается, как в Первой и Второй мировой войнах, решить это за счет военных действий. То есть развязать большую войну, после этого аннулировать долги и начать какую-то новую политику. То есть сейчас они просто через разные манипуляции пытаются сохранить свою власть.У меня есть друзья в Польше, и могу уверенно сказать, что не все поляки против России и не все готовы воевать с русским народом. Но Евросоюз и НАТО пытаются радикализировать Польшу против РФ, как это было сделано с Украиной. Такие попытки уже были, когда часть украинской ракеты упала на польскую территорию, а Украина заявила, что это Россия напала на Польшу.К сожалению, в Польше, как и во многих европейских странах, обычные граждане не имеют возможности принимать решения об участии в украинской войне. Так происходит и во Франции, где Макрон под воздействием НАТО готовится к боевым действиям с РФ – несмотря на нежелание собственных граждан участвовать в этом.— Если французский контингент войдет на территорию Украины вне зависимости от НАТО, он станет для нас законной целью. Если же армия НАТО выступит против нас открыто — начнется ядерная война. Запад готов к этому?— Я знаю, что такое война: бывала на линии фронта в Донбассе с 2014 года, видела своими глазами в Югославии, как НАТО бомбило страну и гибли люди. Это страшно и разрушительно.Но в Европе, после того как закончилась Вторая мировая война, жизнь стала подобна молоку с медом. Европейцы привыкли к комфорту. Плюс к этому покупательский менталитет и разрушенные духовные ценности. Поэтому граждане ЕС не готовы воевать: мобилизовать большое число людей не получается.Об это знают и в НАТО, конечно, и поэтому действуют, прежде всего на психологическом, пропагандистском уровне. Они потихоньку накаляют атмосферу в Европе, пытаются убедить людей, что они под угрозой.Во Франции есть легионеры, профессиональные солдаты. Наверное, если они получат команду отправиться на Украину, то исполнят приказ. В Польше есть определенное число людей, взращённых десятилетиями на антирусской пропаганде. Но, повторюсь, обычные граждане ЕС не готовы воевать.Однако раненый зверь особо опасен. В НАТО понимают, что у них нет другой альтернативы, нежели бороться с Россией. Кстати, и у Москвы похожая ситуация. Запад ее поставил в безвыходное положение.В этом и кроется основная угроза. Ядерное оружие существует и, если его применит та или иная страна, в войне победителя не будет. Макрон с легкой руки грозится ввести войска на Украину, видимо, не учитывая опасности большой войны.С другой стороны, как я сказала, Россия, конечно, имеет право защищать свои национальные интересы и безопасность. А НАТО постоянно ставит их под угрозу. Еще с 90-х годов, когда разрушилась Берлинская стена, натовцы обещали не двигать свою инфраструктуру к российским границам. Но, как оказалось, их обещание — одно, а действие — другое.НАТО пришло к русским границам и поставило Россию под угрозу, вынудив ее начать спецоперацию для защиты своих интересов. Мне импонирует то, что на международном уровне Россия развивает сотрудничество с незападными странами — с Китаем, Индией, Африкой. Объединяется весь мир против коллективного Запада. Это неудобное положение для них.— Возможна ли открытая война против Сербии, чтобы оттянуть силы и ресурсы России? И если да, то какие возможны сценарии?— Запад все контролирует в Сербии. Если у нас не возникнут проблемы и не придется им противостоять, это значит, что Запад нас полностью победил.Ситуация в Сербии непростая. Мнения граждан и действия сербского руководства различаются. В последнее время идет политика уступок Западу, и я не наблюдаю в этом какие-либо красные линии.Например, Запад требует признать независимым Косово — часть территории Сербии по международному праву. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. Это американская колония, и никакой самостоятельности там нет.Идут серьёзные атаки на Республику Сербскую, которая является частью Боснии и Герцеговины. В ближайшее время хотят рассмотреть вопрос международного признания фальшивого "геноцида в Сребренице" и принять резолюцию ООН.Это все тоже придумано западной пропагандой точно так, как Буча и иные фейки. Это известный механизм, который существует многие десятилетия, даже столетия. Кроме того, активно идут сепаратистские движения в Воеводине — северном регионе Сербии [автономный край Сербии, расположенный севернее Дуная].Однако, когда идет шантаж (неважно, человека или государства), я не могу оправдать уступки — особенно если это касается важных национальных интересов. В начале апреля должна пройти встреча президента Александра Вучича с французским президентом Макроном. Они планируют обсудить вопрос повышения производства ракет Сербией.Я считаю, что этот план связан с Украиной. То есть по сути Запад требует от Сербии отправлять больше оружия на Украину. Так они фактически отдаляют Белград от Москвы. Запад якобы позволяет Сербии официально не вводить санкции против РФ, но толкает Белград на другой ущерб Москве.— Что вы знаете про сербских добровольцев, которые сражаются за Россию, и про наемников из балканских стран, которые воюют на стороне ВСУ? Насколько подробно в ваших СМИ эта тема освещается?— Немножко, да, освещается. Западные СМИ в Сербии, конечно, негативно пишут о сербских добровольцах, выступающих за Россию, но не упоминают, что много хорватских наемников воюют в рядах ВСУ.У неонацистов Украины бандеровская идеология схожа с хорватской концепцией Анте Павелича. Это хорватский политический и государственный деятель радикального националистического направления, основатель и лидер фашистской организации усташей, который воевал на стороне Гитлера во Второй мировой войне. СМИ очень осторожно это комментируют.С другой стороны, в Сербии еще в конце 2014 года принят закон, что каждый доброволец, который решает пойти на помощь России, русскому народу в Донбассе (а таких в Сербии много — еще с 2014 года) получит наказание на родине. Их ждет судебный процесс, когда они вернутся обратно в Сербию, и, по-моему, от двух до десяти лет заключения в тюрьме. Уже есть живые примеры. Сербы, которые воевали в Донбассе и вернулись домой, получили срок.Поэтому у нас все сложно. Такие меры и в других странах действуют (не только в Сербии). Воевать на стороне России запрещают, строго относятся к этому. Но в то же время западники открыто позволяют, например, посольствам Украины в отдельных странах активно вербовать наемников! И делается это публично, никто не реагирует.Я не говорю про Сербию, конечно, у нас никто не согласился бы пойти воевать за украинскую сторону, но в других европейских странах такое есть.— Министр обороны России Сергей Шойгу впервые с октября 2022 года провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню на прошлой неделе. Вы упомянули что Вучич и Макрон будут встречаться и обсуждать производство ракет. Почему в случае с Россией, встреча прошла на уровне оборонных ведомств, а не президентов стран?— Хорошо, что встреча произошла на уровне министров обороны. Напомню, что президент России совершенно верно ранее заявил, что ему фактически не с кем встречаться от Евросоюза. Макрон, Шольц, Бербок — с ними невозможно договариваться, потому что они ничего не решают.Это не серьезные структуры и они не имеют поддержку собственных граждан. Около 23–25% граждан Франции поддерживают Макрона! Подобные цифры у Шольца и Бербок.С другой стороны, военные структуры, министры обороны, офицеры, солдаты глубже понимают суть проблемы и настроены более серьезно на ее решение, нежели политики. Даже несмотря на то, что в военных и иных учреждениях Запада прошла негативная, разрушительная кампания.То есть Макрону легко сказать: мы отправим французских солдат на Украину. Министру обороны Франции не так просто согласиться с этим.

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Анна Черкасова

интервью, россия, сербия, украина, эммануэль макрон, нато, ес, всу, иностранные наемники, сво, война, драгана трифкович , александр вучич, вооруженные силы украины