https://ukraina.ru/20240322/1054039202.html

Запад создает горячие точки вокруг России и Украина сгорит в одной из них

Запад создает горячие точки вокруг России и Украина сгорит в одной из них - 22.03.2024 Украина.ру

Запад создает горячие точки вокруг России и Украина сгорит в одной из них

На уже ставшем знаменитым смешном фото, где президент Франции Эмманюэль Макрон терзает боксерскую грушу, прекрасно все. И похотливо-агрессивный оскал сжатых зубов, и явное желание не так побить, как забодать или задушить в объятиях спортивный снаряд.

2024-03-22T13:44

2024-03-22T13:44

2024-03-22T13:44

россия

запад

украина

сво

эммануэль макрон

франция

владимир путин

сша

джо байден

джейк салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054043592_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_fa571925544d1ef59a816eb4a84864af.jpg.webp

Все сразу прокомментировали воинственное желание этого Бонапарта на минималке: такое он хочет сделать с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, но не может. И потому, что массивные перчатки мешают -- пальцами не схватишь. И потому, что объект ненависти далеко и гораздо сильнее. Помните эту шутку из детства: что такое "висит груша, нельзя скушать"? Правильный ответ: это чужая груша…Но главное – это символ: Макрон пугает всех, чтобы показать, как он во главе всей Европы помогает Украине выстоять и победить. Но получается все это у него, как и все остальное, за что он берется, ─ беспощадно и бессмысленно, а главное, безрезультатно.Раньше, как известно, Макрон пообещал отправить на Украину две тысячи французских интервентов, чтобы, значит, Путин не победил на поле боя, а Киев прочувствовал всю глубину еврозаботы о "демократии на Днепре".Полудурки из французского экспертного сообщества даже начали выяснять, где французы расположатся, и, как пообещали русские, найдут себе могилы. То ли на границе с Белоруссией в полесских болотах, где их белочки себе в дупла еще живыми разнесут. То ли по Днепру, который во Вторую мировую сотни тысяч солдат гитлеровского вермахта не удержали, не то что две тысячи нынешних франко-петушков с плюмажем на кепках.И вот когда шумиха с французскими войсками на Украине еще по инерции продолжается (европейцы не хотят воевать с Россией, предложение Макрона на эту тему пугает их до дрожи в артритных коленках), сам французский президент включил заднюю.Американская газета Politico, ссылаясь на участников встречи в Елисейском дворце, сообщила, что там, в частной беседе "за блюдом из морепродуктов" Макрон допустил, что в ближайшее время Украину ждет поражение. "Украина может пасть очень скоро", – якобы сказал Макрон, элегантно заглатывая скользкую устрицу.При этом он разъяснил свою мысль: сегодня мобилизация на Украине проходит не так интенсивно, как разговоры о ней, но Киеву в любом случае нужно менять ситуацию, ибо теперь необходимо "реальное восстановление войск". Следовательно, важна "гораздо большая мобилизация".А, что называется, домазал картинку главный евродипломат с задатками безумного словесного недержания и расист- "садовник" Жозеп Боррель. Он на полном серьезе заявил, что Европа-то, конечно, сделает все, чтобы Украине помочь, но вот "ЕС не будет умирать за Донбасс". Куда бы Макрон сдуру ни посылал свои войска -- то ли на Украину, то ли просто в пеший эротический тур от ничегонеделанья.И сегодня медленно, но уверенно вырисовывается суть происходящего вокруг Украины. С одной стороны, ее со всех уверяют, что "Запад нам поможет". Особенно старался тайно прибывший в Киевсоветник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Как утверждает The Washington Post, он разглагольствовал: "Мы будем работать каждый день, чтобы это произошло… В этом есть и критический военный аспект — предоставление необходимой поддержки, поставок и оружия. Мы получим сильное двухпартийное голосование в Палате представителей за пакет помощи Украине, и мы получим эти деньги, как и положено, поэтому я не думаю, что нам нужно говорить сегодня о плане Б… Сроки уже слишком затянулись... Мы работаем над тем, чтобы сделать это как можно скорее. …Вы должны верить в Соединенные Штаты… Мы уверены, что у нас все получится. Мы доставим эту помощь Украине".Это было бы просто чудесно, если бы, помимо этого, не было "с другой стороны". Так вот, с этой самой другой стороны Украине ничего не дают, кроме каких-то мелочей, которые просто не позволяют штанишкам критически свалиться до колен. Ни Штаты ничего, кроме дежурных 300 млн долл, ничего не дали. Ни встреча Рамштайн-20 с министром обороны США Ллойдом Остином во главе стола не прояснила размеры помощи и участие в ней США, где республиканцы и демократы сцепились в предвыборном клинче так, что им стало не до Украины.Причем не помогает даже то, что, как пишет The American Conservative, хитрые сторонники помощи Украине нашли выход из тупика по дальнейшей помощи Киеву: чтобы надуть противников накачивания Украины оружием они хотят безвозмездную помощь Киеву от США хотят "замаскировать" под кредиты.Стало известно, что проукраински настроенные члены Республиканской партии США предложили предоставить Киеву помощь на основе займа с нулевой процентной ставкой. При этом инструменты кредитования будут написаны так, чтобы кто-то в будущем мог их простить: если право списания будет дано президенту, то соответствующий закон одобрит сам Байден. Если же конгрессу — долги спишут демократы и ястребы Республиканской партии.Но вот беда: даже The American Conservative вынужден признать, что за такими сложными формулировками и ухищрениями скрывается не что иное, как попытка пропихнуть очередной пакет безвозмездной помощи в ситуации, когда это решительно невозможно.То есть Запад по-прежнему только имитирует массированную помощь Украине, требуя от нее воевать с Россией по-настоящему за счет своих ресурсов.И сегодня на фронтах СВО складывается удивительная картина. Россия продолжает свою тактику – малыми силами на всех участках фронта, даже в Белгородской области, куда ВСУ поперли, что называется, буром, перемалывать все крупные части украинской армии. Чтобы окончательно ее обескровить, лишить резервов и вооружения с техникой. А потом уже приступать к окончательному и – желательно – бескровному освобождению Украины от неонацистов.А вот Запад в этой ситуации хочет, чтобы Украины держалась из последних сил, и собой, по возможности, заполнила то время, которое нужно Западу, чтобы собраться. И отмобилизовать свои ВПК на выпуск необходимого количества оружия. И преодолеть политические и геополитические разногласия внутри самого Запада. И грубыми действиям, сопряженными с возможными большими потерями западных солдат и даже наемников на Украине не спровоцировать изменение политического спектра в США и в Европе (где, как известно, грядут президентские выборы и кампания по выборам в Европарламент).Вот поэтому-то Западу нужно, чтобы Украина сама воевала как можно дольше. И заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх буквально 21 марта 2024 года сообщила, что ВСУ предстоят "сложные решения" об отходе с ряда территорий для "укрепления обороны" в связи с пробуксовкой согласования новой помощи США. "Мы знаем, что Украина прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны", -- так и сказала она журналистам на брифинге в Вашингтоне.И сегодня уже очевидны, как минимум, три направления, где Запад хочет сдержать Россию и отвлечь ее от активных действий на Украине и дать ему возможность собраться с силами. Или хотя бы создать условия для возможных переговоров о перемирии или мире на более-менее выгодных условиях для себя.Во-первых, это, конечно же всевозможные имитационные действия западной активности. Типа заявлений Макрона о франко-интервентах или вводе войск НАТО в Украину. Для этих целей в Киев на форум безопасности приезжают высокопоставленные чины НАТО, например, лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов и глава военного комитета Альянса Роб Бауэр.Во-вторых, это мобилизационные мероприятия, которые должны дать ВСУ свежее пушечное мясо, при помощи которого и нужно сдерживать Россию в бессмысленных "мясных штурмах" и контратаках. Что и происходит сейчас в Белгородской области.Потому-то и приезжал в Киев известный ястреб войны" из США, сенатор-республиканец Линдси Грэм, который в Киеве потребовал принять новый закон о мобилизации со сниженным порогом призыва. "Я не могу поверить, что это в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить, а не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей. Так что я надеюсь, что скоро будет движение по закону о мобилизации, так чтобы осенью у вас было больше войск, которые можно будет бросить в бой", - сказал Грэм.И это при том, что днем ранее даже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что Украине нет необходимости мобилизовать дополнительные 500 тыс человек. Ибо дополнительная мобилизация тоже требует денег на обучение, обмундирование и содержание военнослужащих. США же пока деньги зажали, запасы вооружений со складов НАТО исчерпываются, а своего на Украине нет уже ничего.В-третьих, это, ясное дело, попытки отвлечь Россию, ее внимание, силы и ресурсы новыми очагами нестабильности и угрозами безопасности по всему периметру границ. Кроме, разумеется, Украины, сегодня такие очаги уже видны в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), куда тянет свои боксерские перчатки тот же Макрон, подзуживая и Молдавию, и Румынию, которая на дурачка хочет воспользоваться ситуацией и аннексировать саму Молдавию. И украинские Буковину с Южной Бессарабией.Такой же очажок Макрон пытается раздуть в виде конфликта на Кавказе между Азербайджаном и Арменией, чей премьер-министр Никол Пашинян больше похож на внебрачного сына то ли Гейдара Алиева, то какого-нибудь турецкого паши, чем на защитника армянских национальных интересов – так он хочет немедленного поражения своей страны.А во всем и Пашинян, и Макрон, и стоящий за ним Запад хотят обвинить Россию и втянуть ее в этот конфликт, отвлекая от Украины.И, конечно же, это северный фронт: как попытки нападать на Калининград, натравливая на него "трибалтийские вымираты" (Латвию, Литву, Эстонию) и Польшу, так и стремление максимально активировать вступившую в НАТО и ставшую вдруг безбашенной Финляндию. И даже более благоразумную неофитку-Швецию.В пользу же возможных переговоров по Украине говорят попытки Китая стать глобальным миротворцем. России – как победителю в СВО -- Пекин предлагает разбираться с Украиной в интересах своей нацбезопасности. А вот Запад КНР принуждает делом – тем, что, например, как бы случайно несколько месяцев назад прекратил поставки в Европу специального хлопка для производства пороха, что сделало все попытки реанимировать тамошние ВПК бессмысленными. Это побудило ЕС искать альтернативные решения, но уже осложнило и еще осложнит поставки вооружений на Украину. Потому что, как признал комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, нет пороха – нет и боеприпасов.И сейчас остается наблюдать, что еще русофобского Запад придумает. И Макрон, разумеется, тоже: может, в бессильной ярости боксерскую грушу укусит. Это будет уже номер в стиле президента Украины Владимира Зеленского. Потому что клоуны всех стран тоже должны объединяться…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240310/1053798357.html

https://ukraina.ru/20240322/1054038971.html

россия

запад

украина

франция

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

россия, запад, украина, сво, эммануэль макрон, франция, владимир путин, сша, джо байден, джейк салливан, всу, нато, владимир скачко, вооруженные силы украины, мнения