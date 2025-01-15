Грузия стояла на пороге гражданского противостояния - Захарова - 15.01.2025 Украина.ру
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Грузия стояла на пороге гражданского противостояния - Захарова
Грузия стояла на пороге гражданского противостояния - Захарова - 15.01.2025 Украина.ру
Грузия стояла на пороге гражданского противостояния - Захарова
Грузия стояла на пороге гражданского противостояния на фоне проходивших в стране выборов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
2025-01-15T09:40
2025-01-15T09:40
новости
грузия
саломе зурабишвили
россия
запад
мария захарова
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"Выборы в Грузии - я надеюсь, этого не произойдет - они стали буквально предвестником трагедии. Народ Грузии, страна балансировали - надеюсь, это в прошлом, хотя я вижу деструктивный настрой Зурабишвили – балансировали на лезвии гражданского противостояния", - сказала она.Захарова также подчеркнула готовность Запада "идти напролом" для продвижения Зурабишвили, которая перестала быть президентом.Зурабишвили не признает легитимность действующих властей, в том числе избранного в декабре президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. До инаугурации нового президента Зурабишвили заявляла, что не уйдет с должности. В итоге она покинула президентский дворец 29 декабря, но в начале января представила журналистам новый Офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".Подробнее о бывшем грузинском лидере - в материале Экс-президента Грузии подозревают в подготовке конфликта с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, грузия, саломе зурабишвили, россия, запад, мария захарова
Новости, Грузия, Саломе Зурабишвили, Россия, Запад, Мария Захарова

Грузия стояла на пороге гражданского противостояния - Захарова

09:40 15.01.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Грузия стояла на пороге гражданского противостояния на фоне проходивших в стране выборов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
"Выборы в Грузии - я надеюсь, этого не произойдет - они стали буквально предвестником трагедии. Народ Грузии, страна балансировали - надеюсь, это в прошлом, хотя я вижу деструктивный настрой Зурабишвили – балансировали на лезвии гражданского противостояния", - сказала она.
Захарова также подчеркнула готовность Запада "идти напролом" для продвижения Зурабишвили, которая перестала быть президентом.
Зурабишвили не признает легитимность действующих властей, в том числе избранного в декабре президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. До инаугурации нового президента Зурабишвили заявляла, что не уйдет с должности. В итоге она покинула президентский дворец 29 декабря, но в начале января представила журналистам новый Офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".
Подробнее о бывшем грузинском лидере - в материале Экс-президента Грузии подозревают в подготовке конфликта с Россией на сайте Украина.ру.
 
НовостиГрузияСаломе ЗурабишвилиРоссияЗападМария Захарова
 
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