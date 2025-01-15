"Хорошие новости с фронта": Рогов сообщил, что Дзержинск перешел под контроль ВС РФ - 15.01.2025 Украина.ру
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"Хорошие новости с фронта": Рогов сообщил, что Дзержинск перешел под контроль ВС РФ
"Хорошие новости с фронта": Рогов сообщил, что Дзержинск перешел под контроль ВС РФ - 15.01.2025 Украина.ру
"Хорошие новости с фронта": Рогов сообщил, что Дзержинск перешел под контроль ВС РФ
Российская Армия взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР), идет зачистка прилегающей территории шахты. Об этом агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-01-15T10:27
2025-01-15T10:27
новости
россия
дзержинск (торецк)
донецкая народная республика
владимир рогов
владимир евсеев
вооруженные силы украины
освобождение
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Днем ранее налитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины подтвердил, что российские силы фактически зачистили Торецк (Дзержинск), под контролем ВСУ осталась только шахта "Торецкая" в северной части города.Параллельно российский военкор Руслан Татаринов в своем телеграм-канале "Шепот фронта" сообщил, что российская армия в Торецке разгромила почти половину подразделения "Лють"*, которое было собрано из бывших украинских арестантов, отличающихся особыми зверствами на передовой.ВС РФ продолжают продвижение: во вторник, 14 января, подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.Нескучное, Времевка и Великая Новоселка расположены на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. По данным СМИ, Киев уже перебросил туда существенные силы, ожидая рывка от ВС РФ.О происходящем на фронте в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск.
россия
дзержинск (торецк)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, владимир рогов, владимир евсеев, вооруженные силы украины, освобождение
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины, освобождение

"Хорошие новости с фронта": Рогов сообщил, что Дзержинск перешел под контроль ВС РФ

10:27 15.01.2025
 
Фото: улицы Дзержинска, охота дронов
Фото: улицы Дзержинска, охота дронов
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Российская Армия взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР), идет зачистка прилегающей территории шахты. Об этом агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

"Хорошие новости пришли с фронта. Вся территория самого города Дзержинск находится уже под контролем российской армии, идет зачистка прилегающей к нему территории шахты", - сказал Рогов, уточнив, что основные силы врага были разбиты, остальные покинули город.

Днем ранее налитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины подтвердил, что российские силы фактически зачистили Торецк (Дзержинск), под контролем ВСУ осталась только шахта "Торецкая" в северной части города.
Параллельно российский военкор Руслан Татаринов в своем телеграм-канале "Шепот фронта" сообщил, что российская армия в Торецке разгромила почти половину подразделения "Лють"*, которое было собрано из бывших украинских арестантов, отличающихся особыми зверствами на передовой.
ВС РФ продолжают продвижение: во вторник, 14 января, подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.
Нескучное, Времевка и Великая Новоселка расположены на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. По данным СМИ, Киев уже перебросил туда существенные силы, ожидая рывка от ВС РФ.
О происходящем на фронте в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск.
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)Донецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВладимир ЕвсеевВооруженные силы Украиныосвобождение
 
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