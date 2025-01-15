СКР зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР в результате атак ВСУ - 15.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250115/1060270813.html
СКР зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР в результате атак ВСУ
СКР зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР в результате атак ВСУ - 15.01.2025 Украина.ру
СКР зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР в результате атак ВСУ
Следователями зафиксированы преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом 15 января сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2025-01-15T09:50
2025-01-15T09:50
новости
донецкая народная республика
украина
россия
александр бастрыкин
скр
вооруженные силы украины
ск рф
военные преступления
мирные жители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101777/33/1017773376_0:117:3077:1848_1920x0_80_0_0_3b718b55f5b7fd2d582f4235fe08572a.jpg
"В результате неоднократных сбросов взрывоопасных предметов с БПЛА, а также атак БПЛА-камикадзе в Центрально-городском и Никитовском районах Горловки погибли 2 человека, еще 5 человек получили ранения", - сказано в официальном сообщении.Следственное ведомство отметило, что повреждения получили два жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры, а также четыре легковых автомобиля.В обращении к коллегам по случаю Дня образования Следственного комитета Российской Федерации глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что ведомство более 10 лет документирует преступления и привлекает к уголовной ответственности представителей киевского режима, украинских вооруженных формирований, в том числе иностранных наемников. Около 500 фигурантов уже осуждены за свои бесчеловечные деяния. Подробности в публикации Бастрыкин: СКР более 10 лет документирует преступления киевского режимаБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Бесправная колония без будущего, успехи ВС РФ, позиция Трампа. Главное на Украине на утро 15 января
донецкая народная республика
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101777/33/1017773376_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_cd8b856baea35806621dfbcfb2dbee08.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, украина, россия, александр бастрыкин, скр, вооруженные силы украины, ск рф, военные преступления, мирные жители, новые регионы, налеты, всу, сво
Новости, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Александр Бастрыкин, СКР, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Военные преступления, мирные жители, Новые регионы, налеты, ВСУ, СВО

СКР зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР в результате атак ВСУ

09:50 15.01.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Следователями зафиксированы преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом 15 января сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
"В результате неоднократных сбросов взрывоопасных предметов с БПЛА, а также атак БПЛА-камикадзе в Центрально-городском и Никитовском районах Горловки погибли 2 человека, еще 5 человек получили ранения", - сказано в официальном сообщении.
Следственное ведомство отметило, что повреждения получили два жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры, а также четыре легковых автомобиля.
В обращении к коллегам по случаю Дня образования Следственного комитета Российской Федерации глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что ведомство более 10 лет документирует преступления и привлекает к уголовной ответственности представителей киевского режима, украинских вооруженных формирований, в том числе иностранных наемников. Около 500 фигурантов уже осуждены за свои бесчеловечные деяния. Подробности в публикации Бастрыкин: СКР более 10 лет документирует преступления киевского режима
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Бесправная колония без будущего, успехи ВС РФ, позиция Трампа. Главное на Украине на утро 15 января
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияАлександр БастрыкинСКРВооруженные силы УкраиныСК РФВоенные преступлениямирные жителиНовые регионыналетыВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Россия вошла в топ рейтинга сильнейших армий мира
12:04Кандидат в главы Пентагона: Трамп хочет завершить конфликт в пользу Киева
11:35"Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии
11:09Четыре квартиры: судмедэкспертиза Латвии допустила, что самоубийство мужа Седоковой могло быть подстроено
11:03Константинов отреагировал на возможную отправку британских миротворцев на Украину
10:59ФСБ раскрыла подробности попытки подкупа российских военнослужащих разведкой Украины
10:51The Hill назвала "сладкий" козырь в кармане Трампа на украинских переговорах с Путиным
10:38Германия отправит свои ракеты на Украину
10:30Ростислав Ищенко: Если Россия откажется от миллионов мигрантов, то найдет рабочую силу в своей глубинке
10:27"Хорошие новости с фронта": Рогов сообщил, что Дзержинск перешел под контроль ВС РФ
10:24Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от Киева и стран ЕС — МИД
10:19Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в ДНР
10:00Европейский перекрёсток. Скептиков по отношению к Украине всё больше, но Брюссель пока не сдаётся
09:53В России появится больше вьетнамской продукции
09:50СКР зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР в результате атак ВСУ
09:40Грузия стояла на пороге гражданского противостояния - Захарова
09:33Бастрыкин: СКР более 10 лет документирует преступления киевского режима
09:27Чем Украина могла бы помочь Дании и Канаде и как будет проходить принуждение к миру – Ищенко
09:00Бесправная колония без будущего, успехи ВС РФ, позиция Трампа. Главное на Украине на утро 15 января
07:29Тайны Вестминстерского двора. Скандальные откровения бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс
Лента новостейМолния