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СКР зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР в результате атак ВСУ

СКР зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР в результате атак ВСУ - 15.01.2025 Украина.ру

СКР зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР в результате атак ВСУ

Следователями зафиксированы преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом 15 января сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.

2025-01-15T09:50

2025-01-15T09:50

2025-01-15T09:50

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"В результате неоднократных сбросов взрывоопасных предметов с БПЛА, а также атак БПЛА-камикадзе в Центрально-городском и Никитовском районах Горловки погибли 2 человека, еще 5 человек получили ранения", - сказано в официальном сообщении.Следственное ведомство отметило, что повреждения получили два жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры, а также четыре легковых автомобиля.В обращении к коллегам по случаю Дня образования Следственного комитета Российской Федерации глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что ведомство более 10 лет документирует преступления и привлекает к уголовной ответственности представителей киевского режима, украинских вооруженных формирований, в том числе иностранных наемников. Около 500 фигурантов уже осуждены за свои бесчеловечные деяния. Подробности в публикации Бастрыкин: СКР более 10 лет документирует преступления киевского режимаБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Бесправная колония без будущего, успехи ВС РФ, позиция Трампа. Главное на Украине на утро 15 января

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