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Германия отправит свои ракеты на Украину

Германия отправит свои ракеты на Украину - 15.01.2025 Украина.ру

Германия отправит свои ракеты на Украину

Более полусотни ракет к новейшим немецким системам ПВО поставит Германия на Украину. Об этом сообщает немецкое информагенство DPA.

2025-01-15T10:38

2025-01-15T10:38

2025-01-15T10:45

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"Германия в ближайшее время предоставит Украине дополнительно 60 ракет для системы ПВО IRIS-T", - сказано в публикации.Информагенство отметило, что поставка будет обеспечена изъятиями из запасов немецкой армии. Решение принято по итогам состоявшегося 14 января внезапного визита министра обороны Бориса Писториуса в Киев, где состоялись его переговоры с Владимиром Зеленским и руководством Минобороны Украины.По оценкам издания, внеочередной пакет военной помощи ФРГ обойдётся немецким налогоплательщикам как минимум в 60 миллионов евро.Ранее правительство ФРГ отправило на Украину новейшие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T. Сделано это было до того, как такие ЗРК поступили на вооружение немецкой армии.В 2025 году правительство ФРГ намерено поставить на Украину шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T. Также запланирована поставка около полусотни управляемых ракет к этим ЗРК.ВСУ регулярно отчитываются за использование IRIS-T в условиях СВО. Производитель вооружений уделяет этому большое внимание для совершенствования своей продукции.По оценкам Кильского института, ФРГ является крупнейшим военным донором нынешнего руководства Украины среди стран Европы и вторым в мире (после США). при этом, отмечают независимые эксперты, по объёмам реально поставленной военной помощи Германия может занимать первое место.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Не только оружие. ЦРУ получило деньги на изучение сценариев развития ситуации на Украине

https://ukraina.ru/20250114/1060256779.html

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новости, германия, украина, киев, борис писториус, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, сво, пво