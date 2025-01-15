Германия отправит свои ракеты на Украину
10:38 15.01.2025 (обновлено: 10:45 15.01.2025)
Более полусотни ракет к новейшим немецким системам ПВО поставит Германия на Украину. Об этом сообщает немецкое информагенство DPA.
"Германия в ближайшее время предоставит Украине дополнительно 60 ракет для системы ПВО IRIS-T", - сказано в публикации.
Информагенство отметило, что поставка будет обеспечена изъятиями из запасов немецкой армии. Решение принято по итогам состоявшегося 14 января внезапного визита министра обороны Бориса Писториуса в Киев, где состоялись его переговоры с Владимиром Зеленским и руководством Минобороны Украины.
По оценкам издания, внеочередной пакет военной помощи ФРГ обойдётся немецким налогоплательщикам как минимум в 60 миллионов евро.
Вчера, 15:33Писториус пообещал Киеву американские Patriot в Польше - "Страна.ua"До конца января Берлин разместит в качестве помощи Киеву системы Patriot в польском Жешуве, который находится недалеко от украинской границы. Такое заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса , находящегося с необъявленным визитом в Киеве, опубликовало украинское издание "Страна.ua"
Ранее правительство ФРГ отправило на Украину новейшие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T. Сделано это было до того, как такие ЗРК поступили на вооружение немецкой армии.
В 2025 году правительство ФРГ намерено поставить на Украину шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T. Также запланирована поставка около полусотни управляемых ракет к этим ЗРК.
ВСУ регулярно отчитываются за использование IRIS-T в условиях СВО. Производитель вооружений уделяет этому большое внимание для совершенствования своей продукции.
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Не только оружие. ЦРУ получило деньги на изучение сценариев развития ситуации на Украине