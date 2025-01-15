Германия отправит свои ракеты на Украину - 15.01.2025 Украина.ру
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Германия отправит свои ракеты на Украину
Германия отправит свои ракеты на Украину - 15.01.2025 Украина.ру
Германия отправит свои ракеты на Украину
Более полусотни ракет к новейшим немецким системам ПВО поставит Германия на Украину. Об этом сообщает немецкое информагенство DPA.
2025-01-15T10:38
2025-01-15T10:45
новости
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борис писториус
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"Германия в ближайшее время предоставит Украине дополнительно 60 ракет для системы ПВО IRIS-T", - сказано в публикации.Информагенство отметило, что поставка будет обеспечена изъятиями из запасов немецкой армии. Решение принято по итогам состоявшегося 14 января внезапного визита министра обороны Бориса Писториуса в Киев, где состоялись его переговоры с Владимиром Зеленским и руководством Минобороны Украины.По оценкам издания, внеочередной пакет военной помощи ФРГ обойдётся немецким налогоплательщикам как минимум в 60 миллионов евро.Ранее правительство ФРГ отправило на Украину новейшие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T. Сделано это было до того, как такие ЗРК поступили на вооружение немецкой армии.В 2025 году правительство ФРГ намерено поставить на Украину шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T. Также запланирована поставка около полусотни управляемых ракет к этим ЗРК.ВСУ регулярно отчитываются за использование IRIS-T в условиях СВО. Производитель вооружений уделяет этому большое внимание для совершенствования своей продукции.По оценкам Кильского института, ФРГ является крупнейшим военным донором нынешнего руководства Украины среди стран Европы и вторым в мире (после США). при этом, отмечают независимые эксперты, по объёмам реально поставленной военной помощи Германия может занимать первое место.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Не только оружие. ЦРУ получило деньги на изучение сценариев развития ситуации на Украине
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новости, германия, украина, киев, борис писториус, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, сво, пво
Новости, Германия, Украина, Киев, Борис Писториус, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, СВО, ПВО

Германия отправит свои ракеты на Украину

10:38 15.01.2025 (обновлено: 10:45 15.01.2025)
 
© commons.wikimedia.org / ArmyInform
- РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© commons.wikimedia.org / ArmyInform
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Более полусотни ракет к новейшим немецким системам ПВО поставит Германия на Украину. Об этом сообщает немецкое информагенство DPA.
"Германия в ближайшее время предоставит Украине дополнительно 60 ракет для системы ПВО IRIS-T", - сказано в публикации.
Информагенство отметило, что поставка будет обеспечена изъятиями из запасов немецкой армии. Решение принято по итогам состоявшегося 14 января внезапного визита министра обороны Бориса Писториуса в Киев, где состоялись его переговоры с Владимиром Зеленским и руководством Минобороны Украины.
По оценкам издания, внеочередной пакет военной помощи ФРГ обойдётся немецким налогоплательщикам как минимум в 60 миллионов евро.
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Ранее правительство ФРГ отправило на Украину новейшие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T. Сделано это было до того, как такие ЗРК поступили на вооружение немецкой армии.
В 2025 году правительство ФРГ намерено поставить на Украину шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T. Также запланирована поставка около полусотни управляемых ракет к этим ЗРК.
ВСУ регулярно отчитываются за использование IRIS-T в условиях СВО. Производитель вооружений уделяет этому большое внимание для совершенствования своей продукции.
По оценкам Кильского института, ФРГ является крупнейшим военным донором нынешнего руководства Украины среди стран Европы и вторым в мире (после США). при этом, отмечают независимые эксперты, по объёмам реально поставленной военной помощи Германия может занимать первое место.
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Не только оружие. ЦРУ получило деньги на изучение сценариев развития ситуации на Украине
 
НовостиГерманияУкраинаКиевБорис ПисториусВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУвоенная помощьСВОПВО
 
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