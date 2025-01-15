The Hill назвала "сладкий" козырь в кармане Трампа на украинских переговорах с Путиным - 15.01.2025 Украина.ру
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The Hill назвала "сладкий" козырь в кармане Трампа на украинских переговорах с Путиным
The Hill назвала "сладкий" козырь в кармане Трампа на украинских переговорах с Путиным - 15.01.2025 Украина.ру
The Hill назвала "сладкий" козырь в кармане Трампа на украинских переговорах с Путиным
В обмен на завершение конфликта на Украине избранный президент США Дональд Трамп может предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли. С таким заключением вышел свежий номер американской газеты The Hill
2025-01-15T10:51
2025-01-15T10:54
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
джо байден
роскосмос
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В статье также отмечается, что главными целями этого проекта считаются полет на Марс, возвращение человечества на Луну, и доступ России к американским технологиям и поставщикам необходимого оборудования, таким как SpaceX.Ранее историк космонавтики Александр Железняков выразил уверенность, что при новом американском лидере сотрудничество России и США в области освоения космоса останется на том же низком уровне, как и раньше. Он подчеркнул, что в предыдущий президентский срок Трампа космическая "дружба" Москвы и Вашингтона "не была обширной".С этим мнением согласился и глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он отметил, что сотрудничество России и США в сфере космоса фактически свелось к работе только по Международной космической станции.Между тем, ряд экспертов полагают, что теперь, когда в команде Трампа будет миллиардер Илон Маск, владеющий SpaceX, новый лидер США попытается разыграть этот козырь.Накануне вновь избранный президент США заявил, что хочет, чтобы его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоялась как можно раньше.Большинство политологов склоняются к тому, что на самом деле Трамп не намерен предпринимать усилий по завершению конфликта на Украине, как говорит. И основания так думать есть: американские издания наперебой сообщают, ссылаясь на якобы достоверные источники, что новый президент США намерен продолжить линию своего предшественника Джо Байдена.В частности, 14 января, об этом написало американское издание Bloomberg, утверждая, что узнало об этом от высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.В материале уточняется, что информация о пролонгировании помощи Украине вселила в ЕС "осторожный оптимизм", что Трамп не заставит Киев вступить в преждевременные переговоры с Россией. В то же время, отметили авторы статьи, Трамп очевидно "создал впечатление, что он не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознает стратегической важности войны для интересов США".Так или иначе, утверждают журналисты Bloomberg, "европейцам показалось, что Трамп может помочь Украине войти в переговоры с позиции силы".Другое американское издание – CNN – добавило, что президент США Джо Байден, который занимает эту должность последние дни, предпринял "последнюю отчаянную" попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа "идею в целом поддерживает".Между тем, претендент на пост американского министра обороны в администрации Трампа Пит Хегсет отметил, что новый президент хотел бы урегулировать украинский конфликт так, чтобы это принесло выгоду Украине. Он также подчеркнул, что окружение Трампа знает, чью сторону занять при разрешении кризиса, но не рассказал, будет ли администрация избранного президента США поддерживать Украину в дальнейшем.Подробнее - в материале Трамп - не тот, за кого себя выдает, доходы Зеленского и уничтожение "Люти"* в Торецке.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, джо байден, роскосмос
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, роскосмос

The Hill назвала "сладкий" козырь в кармане Трампа на украинских переговорах с Путиным

10:51 15.01.2025 (обновлено: 10:54 15.01.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Маск и Трамп
Коллаж: Маск и Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Украина.ру
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В обмен на завершение конфликта на Украине избранный президент США Дональд Трамп может предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли. С таким заключением вышел свежий номер американской газеты The Hill
"В контексте обещания положить конец конфликту на Украине, он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться. Речь об участии в программе "Артемида" в обмен на мир с Киевом", - говорится в материале.
В статье также отмечается, что главными целями этого проекта считаются полет на Марс, возвращение человечества на Луну, и доступ России к американским технологиям и поставщикам необходимого оборудования, таким как SpaceX.
Ранее историк космонавтики Александр Железняков выразил уверенность, что при новом американском лидере сотрудничество России и США в области освоения космоса останется на том же низком уровне, как и раньше. Он подчеркнул, что в предыдущий президентский срок Трампа космическая "дружба" Москвы и Вашингтона "не была обширной".
С этим мнением согласился и глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он отметил, что сотрудничество России и США в сфере космоса фактически свелось к работе только по Международной космической станции.
Между тем, ряд экспертов полагают, что теперь, когда в команде Трампа будет миллиардер Илон Маск, владеющий SpaceX, новый лидер США попытается разыграть этот козырь.
Накануне вновь избранный президент США заявил, что хочет, чтобы его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоялась как можно раньше.
Большинство политологов склоняются к тому, что на самом деле Трамп не намерен предпринимать усилий по завершению конфликта на Украине, как говорит. И основания так думать есть: американские издания наперебой сообщают, ссылаясь на якобы достоверные источники, что новый президент США намерен продолжить линию своего предшественника Джо Байдена.
В частности, 14 января, об этом написало американское издание Bloomberg, утверждая, что узнало об этом от высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.
В материале уточняется, что информация о пролонгировании помощи Украине вселила в ЕС "осторожный оптимизм", что Трамп не заставит Киев вступить в преждевременные переговоры с Россией. В то же время, отметили авторы статьи, Трамп очевидно "создал впечатление, что он не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознает стратегической важности войны для интересов США".
Так или иначе, утверждают журналисты Bloomberg, "европейцам показалось, что Трамп может помочь Украине войти в переговоры с позиции силы".
Другое американское издание – CNNдобавило, что президент США Джо Байден, который занимает эту должность последние дни, предпринял "последнюю отчаянную" попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа "идею в целом поддерживает".
Между тем, претендент на пост американского министра обороны в администрации Трампа Пит Хегсет отметил, что новый президент хотел бы урегулировать украинский конфликт так, чтобы это принесло выгоду Украине. Он также подчеркнул, что окружение Трампа знает, чью сторону занять при разрешении кризиса, но не рассказал, будет ли администрация избранного президента США поддерживать Украину в дальнейшем.
Подробнее - в материале Трамп - не тот, за кого себя выдает, доходы Зеленского и уничтожение "Люти"* в Торецке.
 
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