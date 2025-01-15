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Бастрыкин: СКР более 10 лет документирует преступления киевского режима

Бастрыкин: СКР более 10 лет документирует преступления киевского режима - 15.01.2025 Украина.ру

Бастрыкин: СКР более 10 лет документирует преступления киевского режима

Более 10 лет Следственный комитет России уделяет особое внимание документированию преступлений и привлечению к уголовной ответственности представителей киевского режима, украинских вооруженных формирований. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в связи с Днём образования СК России

2025-01-15T09:33

2025-01-15T09:33

2025-01-15T09:33

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В обращении к коллегам по случаю Дня образования Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин отметил, что на протяжении 14 лет работы ведомства в качестве самостоятельного государственного органа его сотрудники ведут непримиримую борьбу с преступностью и коррупцией. Они эффективно и с полной самоотдачей решают важнейшую задачу по привлечению к установленной законом ответственности лиц, совершивших наиболее тяжкие и сложные в расследовании преступления, обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан и государства.Следователями СКР направлено в суд более 87 тысяч уголовных дел. На скамье подсудимых оказались причастные к совершению 140 тысяч преступлений. В бюджет государства и гражданам удалось компенсировать более 116 миллиардов рублей причиненного ущерба.Кроме того, продолжается работа по сбору доказательств совершения преступлений нацистами в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны."На сегодняшний день судами рассмотрены материалы следствия, и деяния нацистских захватчиков признаны геноцидом советского народа уже в 27 регионах России", - отметил Бастрыкин.Он указал на важность всегда помнить о том, что СКР работает для людей. Их доверие является основным критерием оценки деятельности ведомства, а укрепление этого доверия – одной из основных задач следственного госоргана.Ранее в новостях: ВСУ ударили из HIMARS по супермаркету и жилым домам в Донецке, есть пострадавшие Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Бесправная колония без будущего, успехи ВС РФ, позиция Трампа. Главное на Украине на утро 15 января

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