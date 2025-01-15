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Бастрыкин: СКР более 10 лет документирует преступления киевского режима
Бастрыкин: СКР более 10 лет документирует преступления киевского режима - 15.01.2025 Украина.ру
Бастрыкин: СКР более 10 лет документирует преступления киевского режима
Более 10 лет Следственный комитет России уделяет особое внимание документированию преступлений и привлечению к уголовной ответственности представителей киевского режима, украинских вооруженных формирований. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в связи с Днём образования СК России
2025-01-15T09:33
2025-01-15T09:33
2025-01-15T09:33
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В обращении к коллегам по случаю Дня образования Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин отметил, что на протяжении 14 лет работы ведомства в качестве самостоятельного государственного органа его сотрудники ведут непримиримую борьбу с преступностью и коррупцией. Они эффективно и с полной самоотдачей решают важнейшую задачу по привлечению к установленной законом ответственности лиц, совершивших наиболее тяжкие и сложные в расследовании преступления, обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан и государства.Следователями СКР направлено в суд более 87 тысяч уголовных дел. На скамье подсудимых оказались причастные к совершению 140 тысяч преступлений. В бюджет государства и гражданам удалось компенсировать более 116 миллиардов рублей причиненного ущерба.Кроме того, продолжается работа по сбору доказательств совершения преступлений нацистами в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны."На сегодняшний день судами рассмотрены материалы следствия, и деяния нацистских захватчиков признаны геноцидом советского народа уже в 27 регионах России", - отметил Бастрыкин.Он указал на важность всегда помнить о том, что СКР работает для людей. Их доверие является основным критерием оценки деятельности ведомства, а укрепление этого доверия – одной из основных задач следственного госоргана.Ранее в новостях: ВСУ ударили из HIMARS по супермаркету и жилым домам в Донецке, есть пострадавшие Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Бесправная колония без будущего, успехи ВС РФ, позиция Трампа. Главное на Украине на утро 15 января
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новости, россия, украина, александр бастрыкин, скр, следственный комитет, ск рф, военные преступления, всу, мирные жители, обстрелы, налеты, сво, ато, следственный комитет рф, следствие, уголовное дело
Новости, Россия, Украина, Александр Бастрыкин, СКР, Следственный комитет, СК РФ, Военные преступления, ВСУ, мирные жители, обстрелы, налеты, СВО, АТО, Следственный Комитет РФ, следствие, уголовное дело
Бастрыкин: СКР более 10 лет документирует преступления киевского режима
Более 10 лет Следственный комитет России уделяет особое внимание документированию преступлений и привлечению к уголовной ответственности представителей киевского режима, украинских вооруженных формирований. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в связи с Днём образования СК России
В обращении к коллегам по случаю Дня образования Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин отметил, что на протяжении 14 лет работы ведомства в качестве самостоятельного государственного органа его сотрудники ведут непримиримую борьбу с преступностью и коррупцией. Они эффективно и с полной самоотдачей решают важнейшую задачу по привлечению к установленной законом ответственности лиц, совершивших наиболее тяжкие и сложные в расследовании преступления, обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан и государства.
Следователями СКР направлено в суд более 87 тысяч уголовных дел. На скамье подсудимых оказались причастные к совершению 140 тысяч преступлений. В бюджет государства и гражданам удалось компенсировать более 116 миллиардов рублей причиненного ущерба.
"Особое внимание уже более 10 лет СКР уделяется документированию преступлений и привлечению к уголовной ответственности представителей киевского режима, украинских вооруженных формирований, в том числе иностранных наемников. Высокой оценки заслуживают мужество, высокая квалификация и преданность делу сотрудников Следственного комитета, несущих службу в зоне проведения СВО. Благодаря их грамотной, упорной и самоотверженной работе около 500 фигурантов уже осуждены за свои бесчеловечные деяния, 60 из них – к пожизненному лишению свободы", - заявил глава Следственного комитета.
Кроме того, продолжается работа по сбору доказательств совершения преступлений нацистами в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
"На сегодняшний день судами рассмотрены материалы следствия, и деяния нацистских захватчиков признаны геноцидом советского народа уже в 27 регионах России", - отметил Бастрыкин.
Он указал на важность всегда помнить о том, что СКР работает для людей. Их доверие является основным критерием оценки деятельности ведомства, а укрепление этого доверия – одной из основных задач следственного госоргана.