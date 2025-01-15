https://ukraina.ru/20250115/1060272671.html
Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от Киева и стран ЕС — МИД
Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от Киева и стран ЕС — МИД - 15.01.2025 Украина.ру
Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от Киева и стран ЕС — МИД
Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от позиции покупателей. На это указал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости
2025-01-15T10:24
2025-01-15T10:24
2025-01-15T10:49
новости
европа
владимир путин
дмитрий песков
россия
киев
ес
мид
газпром
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102758/17/1027581722_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_6c8e1ce615c21fcb33b6f791fb335a1d.jpg
"Россия всегда ответственно подходила к выполнению своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России поставлять "голубое" топливо как через территорию Украины, так и по сохранившейся после теракта ветке газопровода "Северный поток". Однако будущее таких поставок целиком зависит от позиций транзитера и покупателей – от Киева и стран Евросоюза", - сказал он.С 1 января истекло соглашение "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины", поэтому подача газа по украинской территории прекратилась. Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ.Подробнее - в материале Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде США на сайте Украина.ру.
европа
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102758/17/1027581722_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_fada0eaac5eed96dc774a33f77daca9d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, владимир путин, дмитрий песков, россия, киев, ес, мид, газпром, северный поток
Новости, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Киев, ЕС, МИД, Газпром, Северный поток
Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от Киева и стран ЕС — МИД
10:24 15.01.2025 (обновлено: 10:49 15.01.2025)
Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от позиции покупателей. На это указал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости
"Россия всегда ответственно подходила к выполнению своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России поставлять "голубое" топливо как через территорию Украины, так и по сохранившейся после теракта ветке газопровода "Северный поток". Однако будущее таких поставок целиком зависит от позиций транзитера и покупателей – от Киева и стран Евросоюза", - сказал он.
С 1 января истекло соглашение "Газпрома
" с НАК "Нафтогаз Украины", поэтому подача газа по украинской территории прекратилась. Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ.