Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от Киева и стран ЕС — МИД - 15.01.2025 Украина.ру
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Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от Киева и стран ЕС — МИД
Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от Киева и стран ЕС — МИД - 15.01.2025 Украина.ру
Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от Киева и стран ЕС — МИД
Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от позиции покупателей. На это указал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости
2025-01-15T10:24
2025-01-15T10:49
новости
европа
владимир путин
дмитрий песков
россия
киев
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мид
газпром
северный поток
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"Россия всегда ответственно подходила к выполнению своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России поставлять "голубое" топливо как через территорию Украины, так и по сохранившейся после теракта ветке газопровода "Северный поток". Однако будущее таких поставок целиком зависит от позиций транзитера и покупателей – от Киева и стран Евросоюза", - сказал он.С 1 января истекло соглашение "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины", поэтому подача газа по украинской территории прекратилась. Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ.Подробнее - в материале Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде США на сайте Украина.ру.
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новости, европа, владимир путин, дмитрий песков, россия, киев, ес, мид, газпром, северный поток
Новости, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Киев, ЕС, МИД, Газпром, Северный поток

Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от Киева и стран ЕС — МИД

10:24 15.01.2025 (обновлено: 10:49 15.01.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от позиции покупателей. На это указал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости
"Россия всегда ответственно подходила к выполнению своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России поставлять "голубое" топливо как через территорию Украины, так и по сохранившейся после теракта ветке газопровода "Северный поток". Однако будущее таких поставок целиком зависит от позиций транзитера и покупателей – от Киева и стран Евросоюза", - сказал он.
С 1 января истекло соглашение "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины", поэтому подача газа по украинской территории прекратилась. Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ.
Подробнее - в материале Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде США на сайте Украина.ру.
 
НовостиЕвропаВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияКиевЕСМИДГазпромСеверный поток
 
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