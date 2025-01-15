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Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от Киева и стран ЕС — МИД

Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от Киева и стран ЕС — МИД - 15.01.2025 Украина.ру

Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от Киева и стран ЕС — МИД

Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от позиции покупателей. На это указал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости

2025-01-15T10:24

2025-01-15T10:24

2025-01-15T10:49

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"Россия всегда ответственно подходила к выполнению своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России поставлять "голубое" топливо как через территорию Украины, так и по сохранившейся после теракта ветке газопровода "Северный поток". Однако будущее таких поставок целиком зависит от позиций транзитера и покупателей – от Киева и стран Евросоюза", - сказал он.С 1 января истекло соглашение "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины", поэтому подача газа по украинской территории прекратилась. Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ.Подробнее - в материале Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде США на сайте Украина.ру.

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новости, европа, владимир путин, дмитрий песков, россия, киев, ес, мид, газпром, северный поток