https://ukraina.ru/20250115/1060266370.html

Европейский перекрёсток. Скептиков по отношению к Украине всё больше, но Брюссель пока не сдаётся

Европейский перекрёсток. Скептиков по отношению к Украине всё больше, но Брюссель пока не сдаётся - 15.01.2025 Украина.ру

Европейский перекрёсток. Скептиков по отношению к Украине всё больше, но Брюссель пока не сдаётся

За минувшие почти три года Зеленский из "молодого Черчилля", хвалить и обнимать которого было обязанностью каждого европейского политика, стремительно превращается в нерукопожатного хама, приносящего лишь несчастья. Европейцы больше не хотят голосовать за его "друзей", но их, в целом, никто не спрашивает

2025-01-15T10:00

2025-01-15T10:00

2025-01-15T11:55

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Едва наметившаяся острая встреча Владимира Зеленского и словацкого премьер-министра Роберта Фицо пока не состоится – в комментарии СМИ об этом во вторник заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.Медиаперепалка между Фицо и Зеленским продолжалась несколько дней. Причина очередного обострения – перекрытый Украиной в начале года транзит российского газа в Европу, от которого сильнее всех пострадают именно восточноевропейские страны.Фицо высказался сразу же после остановки транзита – резко и ультимативно: если Киев не пересмотрит своё решение в течение трёх-четырёх недель, последуют ответные меры. Зеленский таким образом, по его словам, "решил навредить всему Европейскому Союзу".Угрозы словацкого премьера не были абстрактны."Если Зеленский по чисто политическим причинам решил навредить всему Европейскому союзу, поскольку думает, что ему все позволено, и нанести ущерб Словакии, то я говорю за словацкое правительство, если на столе будет в ближайшем времени какая-то помощь для Украины, я наложу на нее вето", – сказал он журналистам.Фицо прямо озвучил ущерб, который из-за решения Зеленского, вероятно, понесёт его страна: 500 миллионов евро ежегодно от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны и миллиард евро из-за скачка цен.Зеленский в ответ разразился буквально базарной бранью и отчитал Фицо за визит в Москву."Это была очевидная ошибка Фицо, когда он считал, что его теневые схемы с Москвой будут работать бесконечно", – заявил он.Далее он практически прямыми словами сказал, что предлагал словацкому правительству взятку за прекращение транзита, но Фицо её "высокомерно отверг".Сам же премьер-министр Словакии в очередной раз назвал эти слова попыткой эскалации, подчеркнул, что хочет обсуждать именно вопросы поставок газа. Зеленского вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём он позвал на встречу – куда-нибудь в приграничные территории со стороны Словакии, чтобы всё обсудить.Ответ был дерзок и короток: "Ок, приезжай в пятницу в Киев". Но в Киев Фицо не поехал, а Гашпар подчеркнул: "Это невозможно". И сказал жёстче: "Такой стране в ЕС не место".Ультраправые, демократы и Южная БессарабияВ открытом обращении Фицо к Зеленскому была ещё одна немаловажная фраза: "Я не одинок в Европе со своей позицией."С ним в этом трудно поспорить: даже мейнстримные европейские СМИ уже фиксируют, что лидеров, настроенных скептически в отношении Зеленского, его команды и бесконечного снабжения Украины становится всё больше. В некоторых СМИ их любят называть "пророссийскими", но аналитики, знакомые с ситуацией, предпочитают формулировку "национально ориентированные".Несмотря на то, что даже в самой Словакии с Фицо согласны не все – 14 января лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка объявил, что в ближайшие дни в парламент будет внесено предложение о вотуме недоверия премьеру, так как он "отдаляет Братиславу от Брюсселя и способствует её изоляции", однако единомышленников у Фицо действительно немало.Прежде всего – соседняя Венгрия, которая также обеспокоена из-за российского газа. Накануне глава МИД страны Петер Сийярто осудил ВСУ за атаку по объекту газопровода "Турецкий поток" – компрессорную станцию около Анапы, в Краснодарском крае.Ранее он же заявлял, что Украина поставила страны ЕС в сложное положение, она должна соблюдать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает сохранение путей поставок российского газа в Европу. В ответ выслушал от украинских дипломатов традиционное хамство: Украина готова занять место Венгрии в ЕС и НАТО, раз уж Будапешт предпочитает связи с Россией."Что касается Венгрии, то основная претензия Евросоюза и НАТО к ней заключается в том, что она нарушает военную дисциплину против России. И никто там слова Сийярто не услышит. Тем более что Венгрия страна не самая богатая и зависимая от средств Евросоюза. Венгрии могут пойти на уступки в вопросе о судьбе закарпатских венгров.Здесь могут даже заставить Украину создать территориальную автономию. Но во всем, что связано с Россией, никто ничего уступать не будет", – рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв.Решения, однако, по его словам, принимаются не в европейских столицах, а в Великобритании. Противоречивое и сенсационное, к слову, заявление на днях сделала бывшая британская премьер-министр Лиз Трасс. Разоткровенничавшись в интервью журналисту Питеру Маккормаку, она рассказала, что и в Лондон приходят чёткие указания – из Вашингтона.Но речь не только о Восточной Европе: экономически и политически от помощи Украине и откровенно экстремистских действий Зеленского страдает и Германия, в которой повально закрываются крупнейшие производства — автомобильные, металлургические, перерабатывающие, но министр обороны Борис Писториус снова, как будто это всё ещё даёт некие политические очки, приезжает в Киев — в один день со спикером Сейма Латвии Дайгой Миериней.И не просто приезжает, а с обещаниями: разместить до конца месяца в близком к границе польском Жешуве системы Patriot, да ещё и лично проконтролировать этот процесс. По информации немецких СМИ, помимо самих систем в Польшу прибудут и 200 военнослужащих из ФРГ — Жешув важный логистический хаб, где уже расположены норвежские ЗРК, переданные в помощь Киеву и военные из Норвегии.Однако в самой Германии всё большую популярность набирает правая партия "Альтернатива для Германии". По данным Bild*, по состоянию на 14 января, её рейтинг составляет 19,5%, а ключевые тезисы публичных выступлений её лидеров и членов — отказ от миграционной политики Ангелы Меркель, возобновление закупок газа в РФ и заявления лидера Алис Вайдель, что Украине не победить на поле боя.В ходе партийного съезда "АдГ" исключила из своего предвыборного манифеста пункт об "осуждении российской военной агрессии".На только что прошедших в Хорватии выборах у правых выиграл социал-демократ Зоран Миланович, тоже совсем не друг Киева, как и победивший в первом туре президентских выборов в Румынии в декабре ультраправый Кэлин Джорджеску — одержать полную победу ему не дали, второй тур был отменён из-за "российского влияния", а в румынских городах в эти дни проходят протесты.Внезапно крамольное заявление на украинскую тему прозвучало и из Болгарии: лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил о претензиях на Южную Бессарабию (часть Одесской области и небольшая территория в Молдавии)."Костадинов привлек внимание к тому, что в Южной Бессарабии на юге Одесской области притесняют этнических болгар, их лишили школ на родном языке.Вот на что обращает внимание Костадинов: как может Болгария поддерживать страну, в которой нарушают права болгар. Это то же самое, на чём в соседней Румынии всплыл кандидат в президенты Джорджеску. Костадинов фактически повторил то, что в соседней стране говорит победивший кандидат в президенты", — объяснил корреспонденту Украина.ру Вадим Трухачёв.Самая горячая точка на картеКонечно, нельзя утверждать, что перемены охватили всю Европу. И даже напротив — центр, Брюссель, по-прежнему привержен линии всеобъемлющей поддержки Украины, тем более — перед инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.И хотя уходящая администрация Джо Байдена старается экстренно поставить Киеву все обещанные объемы финансовой и военной помощи, глава Евродипломатии Кая Каллас ещё в декабре тревожно предупреждала: Европе придётся держаться и спасать Украину, а вместе с ней и "собственную безопасность", даже если Трамп резко сократит помощь со стороны Вашингтона.Впрочем, в ЕС всё, как будто бы, в порядке, и даже заявляются амбициозные планы на короткую перспективу: в ближайшие пять лет, по словам Еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, от одной до трёх стран — кандидатов смогут присоединиться к союзу (речь может идти о Турции, Северной Македонии, Черногории, Сербии и Хорватии). Она также надеется, что до июня 2025 года ЕС откроет "переговоры по существу" с Молдавией и Украиной.В разных регионах тем временем готовятся учения в НАТО: "беспрецедентные", как называет их испанская газета El País, в Румынии, Болгарии и Греции — при участии западноевропейских стран, включая Испанию. Журналисты газеты называют Восточную Европу "самой горячей точкой" НАТО.Ещё одни учения — на Балтике. По итогам встречи в Хельсинки пресс-служба Североатлантического альянса сообщила, что страны-члены договорились усилить военное присутствие в Балтийском море, чтобы "повысить безопасность критически важной инфраструктуры".И хотя весь мир говорит о "подготовке сделки", о мирных переговорах и возможностях урегулирования конфликта при Трампе, в своей последней президентской речи Байден красуется: "Я увеличил мощь Америки во всех сферах".Решения же самого Трампа всё ещё остаются тайной, как и степень зависимости коллективного Евросоюза и каждой отдельной его страны от будущей американской администрации. Однако тенденции очевидны: сами европейцы активно голосуют за тех, кто готов покупать в России газ и сырьё, но не готов воевать — причём силы эти неоднородны и разнообразны, от ультраправых до относительно левых и социалистов.Мнение Александра Сокуренко на эту тему — в материале "Правый поворот в Европе": миф западной пропаганды на сайте Украина.ру. *Издание, признанное в РФ иноагентом

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эксклюзив, евросоюз, украина, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, дональд трамп, ес, нато