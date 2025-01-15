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Бесправная колония без будущего, успехи ВС РФ, позиция Трампа. Главное на Украине на утро 15 января

Бесправная колония без будущего, успехи ВС РФ, позиция Трампа. Главное на Украине на утро 15 января - 15.01.2025 Украина.ру

Бесправная колония без будущего, успехи ВС РФ, позиция Трампа. Главное на Украине на утро 15 января

Тимошенко считает, что Украина превращается в страну без будущего. Российские военные уничтожают противника и технику. Мир обсуждает позицию Трампа по Украине

2025-01-15T09:00

2025-01-15T09:00

2025-01-15T10:47

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Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко возмутилась, что Украина превращается в страну без будущего, где происходит экономическая стагнация.Она раскритиковала закон, позволяющий международным советам выбирать судей украинского Конституционного суда.Политик напомнила, что "отныне судьи Конституционного суда, которые должны назначаться по Конституции президентом, парламентом или съездом судей, будут предварительно избираться международным советом". Президент, парламент и съезд судей будут лишь формально утверждать кадровые назначения, определенные за пределами Украины.По ее словам, Украина стала первой и единственной в мире страной, где Конституционный суд формируется "неизвестными международными игроками за пределами государства".Она назвала это абсолютным нарушением международного права, приравнивающим Украину к "бесправной колонии".В то же время военнослужащитй ВСУ, попавший в российский плен, рассказал РИА "Новости", что многие украинские военнные, воюющие в Донбассе, уже не считают Владимира Зеленского легитимным."Он (Зеленский – Ред.) уже в принципе не президент, он – нелегитимный. Потому что сейчас военное положение, а если так разобраться, то он никто уже и зовут его никак, по сути", – сказал пленный.По его словам, такое отношение, в частности, связано с коррупцией."Партия Зеленского "Слуга народа" – то один проворовался, то второй, то третий, все об этом говорят", – объяснил он.Военный ВСУ был взят в плен в ДНР бойцами добровольческой бригады им. Невского Добровольческого корпуса ВС РФ.Успехи ВС РФС утра в среду на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.Вначале сигнал зазвучал в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Харьковской областях. Позднее, тревога распространилась на всю территорию страны.Украинские СМИ информируют о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области, Сумах, Харькове, в Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской областях.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров пожаловался на повреждения объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона после взрывов. Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.А глава областной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак указал на повреждение промышленного предприятия в регионе. Министр энергетики страны Герман Галущенко информировал, что на всей территории страны ввели превентивные отключения электроснабжения.По данным национальной энергетической компании "Укрэнерго", в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях введены аварийные отключения света.Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по расположению ВСУ на территории пожарного полигона в Залютино в Харькове."В Залютино прилетело по располаге на территории пожарного полигона. Там еще остались целыми и не тронутыми гараж, полный машин, склад с чем-то таким, что разгружали погрузчиками. Это "что-то" в больших зеленых ящиках, примерно 1,5 метра длиной", – сообщил Лебедев.Он добавил, что также россияне ударили у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям РФ на Запорожском направлении."Черкассы, прилетело утром 15 января. Взрыв в стороне аэропорта. Взрыв мощный… На счет присутствия самолетов в аэропорту сведений нет, а вот то, что регулярно взлетают вертолеты и летят бомбить наши позиции на Запорожском направлении – сведения есть", – сказал Лебедев.Кроме того, удар нанесли в районе аэродрома в городе Белая Церковь Киевской области."Склады хорошие, место закрытое и охраняемое.... После прилета "скорые" несутся в сторону аэродрома, движение на некоторых улицах перекрыто", – отметил Лебедев.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска взяли под огневой контроль трассу северо-восточнее Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР, соединяющую город с Константиновкой."Российские войска продвинулись к трассе Красноармейск-Константиновка в районе села Воздвиженка и взяли ее под огневой контроль", – сказал Рогов.По его словам, трасса простреливается, противник не сможет беспрепятственно осуществлять переброску войск.Также, по словам Рогова, российские войска выбили противника из села Зеленое южнее Красноармейска и продвигаются к его южным окраинам.Он добавил, что ВС РФ продвинулись западнее села Соленое в ДНР (освободив порядка трех квадратных километров), и приблизились к границе с Днепропетровской областью Украины.Также российские войска вошли на окраины сел Андреевка и Дачное западней Курахово в ДНР, там начались бои.Кроме того, по его словам, ВС РФ также продвинулись вглубь села Ясеновое, вынуждая противника отступать.В свою очередь подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что военнослужащие ВС РФ продвигаются от Загрызово к Богуславке в Харьковской области.Он уточнил, что на данный момент начались активные действия по уничтожению ВФУ в Богуславке и ее окрестностях.Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в ряде районов, включая Богуславку Харьковской области.Минобороны России указало, что российский доброволец старший стрелок Олег Жильцов в одиночку уничтожил три беспилотника Вооруженных сил Украины.Это произошло, когда ВСУ минометным ударом и дронами-камикадзе попытались уничтожить группу связистов, которые устраняли повреждения на линии связи в районе, расположенном в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Когда Жильцов заметил появление дронов, он дал связистам команду укрыться в лесопосадке, а сам приступил к уничтожению беспилотников.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать. Так, за минувшие сутки они 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 101 боеприпас, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Погибли двое и пострадали пятеро мирных жителей.Кроме того, ВСУ попытались атаковать российские регионы беспилотниками. Однако средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и перехватили один над Тамбовской областью, сообщило Минобороны РФ.Телеграм-канал Mash уточнил, что ВСУ дроном попытались атаковать спиртзавод в Тамбовской области.Позиция Трампа по УкраинеКандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет раскрыл планы избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом говорится в письменных ответах Хегсета на вопросы комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США."Он (Дональд Трамп) совершенно ясно дал понять, что хотел бы видеть завершение этого конфликта <...>Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно", — указал Хегсет.Ранее Хегсет пообещал, что Пентагон под его руководством будет добиваться мира через силу. По его словам, в США должны быть уверены, что каждый американский военный "высококвалифицирован, знает все о своем оружии", а каждый пилот полностью обучен управлению "самолетом, на котором он летает".Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем телеграм-канале также предположил, что Трамп нацелен на прекращение военных действий между Россией и Украиной."Хегсет сформулировал три общих пункта позиции будущей администрации США по Украине... Во-первых, что Трамп по-прежнему держит общий курс на прекращение войны", – написал он.Также Пушков отметил, что при Трампе США постараются обеспечить Украине наилучшие условия, "насколько это возможно". По мнению Пушкова, это важное уточнение, оно показывает, что США не намерены бросать Украину, но что Трамп и его команда отдают себе отчет в динамике боевых действий, которая развивается не в пользу Украины, и не хотят создавать неоправданных ожиданий.Кроме того, сенатор подчеркнул, что первичная ставка будет сделана на дипломатию, а Минобороны будет "поддерживать" усилия спецпосланника Трампа.Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подтвердил, что уходящий в отставку президент США Джо Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, чтобы дать Киеву "позицию силы" в переговорах Россией."Эти разговоры он вел и с избранным президентом, чтобы продолжать (поддержку – Ред.), сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы", – сообщил он журналистам на брифинге.Недавно стало известно, что Трамп отказался от прежнего обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. В издании Financial Times заметили, что команда политика начала пересматривать свой подход к решению украинского кризиса, поскольку администрация избранного главы США по-прежнему "одержима идеей силы". Авторы материала не исключили, что Трамп отказался от предвыборного обещания, надеясь все же усилить позиции Киева в грядущих переговорах с Москвой.Сам избранный президент США утверждает, что может понять позицию Москвы, которая в течение многих лет твердила о недопустимости членства Украины в НАТО. Он напомнил, что еще до президентства Владимира Путина Россия настаивала на том, чтобы Киев не имел никакого отношения к военному блоку."Это как будто было высечено в камне", — сделал акцент Трамп.При этом выяснилось, что Трамп захотел курировать "сделку века" по урегулированию конфликта на Украине, но у его будущей команды пока нет конкретного плана. Известно лишь, что новый глава Белого дома добивается открытия канала связи с российским лидером.Планируемые переговоры Путина и Трампа определят дорожную карту по прекращению украинского конфликта, считает глава турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир.Российский философ, социолог и политолог Александр Дугин допустил, что переговорный процесс по Украине может затянуться, и результат удастся достичь "не сразу".Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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