Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в ДНР - 15.01.2025 Украина.ру
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Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в ДНР
Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в ДНР - 15.01.2025 Украина.ру
Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в ДНР
Миллион долларов США предлагала российским военнослужащим военная разведка за оставление позиций в Горловке. Об этом 15 января сообщил ЦОС ФСБ.
2025-01-15T10:19
2025-01-15T10:19
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"Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов США за оставление позиций в городе Горловка (ДНР). Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено 100 000 долларов США, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса", - сказано в официальном сообщении.В ходе проведения оперативных мероприятий военной контрразведкой ФСБ России были вскрыты районы сосредоточения частей украинской армии. Благодаря проделанной работе российской армии удалось нанести превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к российским позициям.В результате противник понёс значительные людские и материальные потери, а денежные средства направлены на нужды российских военнослужащих. В частности, отметили в ФСБ, деньги потрачены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Накануне сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт с отравлением работников ОПК в Ярославской области Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Бесправная колония без будущего, успехи ВС РФ, позиция Трампа. Главное на Украине на утро 15 января
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, фсб, гур моу, подкуп, спецоперация, сво, всу, днр, горловка
Новости, Украина, Россия, ФСБ, ГУР МОУ, подкуп, Спецоперация, СВО, ВСУ, ДНР, Горловка

Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в ДНР

10:19 15.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Миллион долларов США предлагала российским военнослужащим военная разведка за оставление позиций в Горловке. Об этом 15 января сообщил ЦОС ФСБ.
"Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов США за оставление позиций в городе Горловка (ДНР). Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено 100 000 долларов США, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса", - сказано в официальном сообщении.
В ходе проведения оперативных мероприятий военной контрразведкой ФСБ России были вскрыты районы сосредоточения частей украинской армии. Благодаря проделанной работе российской армии удалось нанести превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к российским позициям.
В результате противник понёс значительные людские и материальные потери, а денежные средства направлены на нужды российских военнослужащих. В частности, отметили в ФСБ, деньги потрачены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Накануне сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт с отравлением работников ОПК в Ярославской области
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Бесправная колония без будущего, успехи ВС РФ, позиция Трампа. Главное на Украине на утро 15 января
 
НовостиУкраинаРоссияФСБГУР МОУподкупСпецоперацияСВОВСУДНРГорловка
 
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