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Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в ДНР

Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в ДНР - 15.01.2025 Украина.ру

Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в ДНР

Миллион долларов США предлагала российским военнослужащим военная разведка за оставление позиций в Горловке. Об этом 15 января сообщил ЦОС ФСБ.

2025-01-15T10:19

2025-01-15T10:19

2025-01-15T10:19

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"Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов США за оставление позиций в городе Горловка (ДНР). Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено 100 000 долларов США, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса", - сказано в официальном сообщении.В ходе проведения оперативных мероприятий военной контрразведкой ФСБ России были вскрыты районы сосредоточения частей украинской армии. Благодаря проделанной работе российской армии удалось нанести превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к российским позициям.В результате противник понёс значительные людские и материальные потери, а денежные средства направлены на нужды российских военнослужащих. В частности, отметили в ФСБ, деньги потрачены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Накануне сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт с отравлением работников ОПК в Ярославской области Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Бесправная колония без будущего, успехи ВС РФ, позиция Трампа. Главное на Украине на утро 15 января

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новости, украина, россия, фсб, гур моу, подкуп, спецоперация, сво, всу, днр, горловка