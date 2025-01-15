https://ukraina.ru/20250115/1060266818.html

Мир через эскалацию. Евгений Ющук о том, почему России нужно применить шоковый сценарий развития событий

Мир через эскалацию. Евгений Ющук о том, почему России нужно применить шоковый сценарий развития событий - 15.01.2025 Украина.ру

Мир через эскалацию. Евгений Ющук о том, почему России нужно применить шоковый сценарий развития событий

Запад может вынудить Россию выжать из сложившейся ситуации максимум для себя: например, быстро и неотвратимо пробить коридоры в обороне ВСУ неконвенциальным оружием.

2025-01-15T07:15

2025-01-15T07:15

2025-01-15T07:15

интервью

россия

украина

запад

дональд трамп

сергей лавров

нато

всу

переговоры

гарантии безопасности

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.На итоговой пресс-конференции 14 января глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что пока никаких предложений от команды Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным не было. Россия ждет от администрации новоиспеченного главы США формулирования подходов к мировым проблемам, Байден оставил тяжелое наследие, добавил министр.— Евгений Леонидович, администрация Трампа, в частности Кит Келлог, планирует решать вопрос по Украине за 100 дней и с позиции силы. А что на самом деле хочет Трамп от этой истории?— Что хочет Трамп, вероятно, пока не сформулировано однозначно, поэтому и не говорят о том, какие были предложения — такое мое личное мнение. Я имею в виду, из реалистичных желаний Трампа, а не желания нашей полной и безоговорочной капитуляции, которые он наверняка хотел бы, но понимает, что это не получится.Однако, судя по косвенным признакам, которые исходят от американцев, переговорный процесс идет активно. Но, как правило, такие переговоры готовят команды, состоящие из сотрудников спецслужб (как разбирающихся в конкретном регионе, так и отвечающих за национальную безопасность в целом) и политиков. Переговорщики обычно общаются, потом берут паузу, во время которой доносят информацию до руководства, получают инструкции — и снова встречаются. Если достигают результата, одобренного обоими руководителями, то происходит встреча руководителей. Если не достигают, встреча может вообще не состояться, или состояться, но по другим вопросам. Поэтому, месседж "предложение не поступало" может быть формально верным, но в том смысле, что официальных предложений не было. А неофициальные могут быть, но оставаться за кадром.— Какие рычаги мы можем использовать в переговорном процессе по Украине с Трампом?— Учитывая, что Трамп прямо заявил, что у нас, по его мнению, всё идет не слишком хорошо, я думаю, что есть смысл рассмотреть реальный рычаг — шоковый сценарий развития событий. Данный сценарий — версия возможного развития событий, во главу которой я ставлю стремление максимально сберечь наше население и соблюсти долгосрочные интересы России. Сразу хочу предупредить: я при этом полностью игнорирую интересы оппонентов России. Впрочем, Израиль в принципе так и поступает обычно, так что для мира это новостью не будет.Целью такого сценария я вижу принуждение Запада к миру через эскалацию. Тем более, что Запад неоднократно рассуждал, что именно так он и любит подходить к проблеме.В основу своих тезисов я положил тот факт, что западные лидеры неоднократно заявляли: не хотят допустить победы РФ, но и не хотят вступить в непосредственную войну с РФ. Соответственно, выход из сложившейся ситуации, следуя логике самого Запада — это шаги, которые делают высоко вероятной быструю победу России, и одновременно ставят Запад на грань непосредственной войны с Россией.Так вот, я считаю, что если Трамп не решит проблему с конфликтом на Украине, и одновременно будет идти дальнейшее и реальное, а не декоративное, ужесточение санкций, вовлекающее в это и Китай, то у России будет лишь один вариант сохранить собственное население и выжать из сложившейся ситуации максимум для себя: быстрое и неотвратимое пробитие коридоров в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) неконвенциальным оружием.В случае, если оборона ВСУ будет пробита не за счет тяжелых штурмовок личным составом и бронетехникой, а за счет применения тактического ядерного оружия малой мощности (с радиусом поражения 1,5–3 километра) – это позволит достаточно быстро сломить сопротивление противника и выйти на оперативный простор имеющимися силами. В таком случае уже не будет иметь значения, сплотит это кого-то на стороне противника, или, наоборот, деморализует. Потому что сплотившиеся в результате сами компактно соберутся в качестве следующей мишени и будут уничтожены, а деморализованные в принципе не сопротивляются.После того, как вследствие применения тактического ядерного оружия фронт ВСУ рухнет и наши войска через сформированные бреши пойдут вглубь Украины, западный мир столкнётся с дилеммой: вписываться за Украину ядерными силами Запада (понимая, что победителей не будет), или же прекращать этот конфликт оперативно, и договариваться, как всем жить дальше.Рычаг санкций работать к этому моменту фактически перестает. Он уже будет включен против нас практически на максимум. Но возникнет пауза во времени, пока мир будет собираться с мыслями, что со всем этим ему дальше делать. Напомню, что Украина — страна довольно богатая на материальные ресурсы. Так вот они, перейдя под российский контроль, компенсируют на время раздумий мировых лидеров и переваривания ими первого шока потери экономики. Поэтому аргумент "от нас отвернется Китай" тоже работать не будет. А потом неизбежно все повернутся обратно к нам, потому что просто нет иных вариантов.При реализации такого сценария материальные ресурсы, взятые у Украины, будут законным трофеем. Если уж кто-то ошибочно решил, что ядерную державу можно заставить воевать слабыми ресурсами под моральные мантры типа "ой, да ну как же можно ядерным оружием пользоваться — да никак нельзя же", то значит, придется компенсировать затраты на ведение военных действий и последующие проблемы самим.Тактическое ядерное оружие потому и "тактическое", что дает довольно небольшой радиус поражения и почти не загрязняет после применения поверхность. Не надо по городам его применять, а по окопам, блиндажам и лесополосам — вполне возможно технически и достаточно чтобы сломить сопротивление противника. Тем более, что противник вторгся в Курскую область и тем самым еще и юридически дал основания по нему применять все что угодно.А кто там из западных компаний полагает, что, если у него есть бумажка о собственности в Ивано-Франковске — не наша проблема. Санкций при обсуждаемом сценарии уже не будет (точнее не будет их увеличения), ядерное оружие уже взведено поэтому хуже тоже не будет — соответственно вообще не имеет значения, что у них в бумажке написано.А потом шок у мира пройдёт и неизбежно возникнет новая реальность. Так было в мире всегда, и нет причин полагать, что станет иначе. Меняется материально-техническая база, но не менталитет человечества. Тем более, что Байден публично признал, что реалии мира "после Холодной войны" закончились, и сейчас "точка перелома".Я считаю, что так и надо делать — перелом в полную силу, а не заниматься тем, чтобы действовать фактически по сценарию противника: сокращать численность славянского населения в Европе из-за ведения боевых действий, которые тот же Трамп цинично сравнивает с Первой мировой по стилю и масштабам. Не имеет значения в этом контексте, какой паспорт в кармане у славян, численность которых сокращается. Во времена Мазепы, как и во времена Петлюры уже были боевые действия между условно Россией и условно Украиной, а в промежутках были десятилетия и даже столетия нормальной совместной жизни. Поэтому, думая о будущем, лучше стремиться быстро и с успехом для себя завершать конфликт, нежели помогать геополитическим оппонентам из-за чисто морализаторских рассуждений о ядерном оружии.— И Трампу, и прочим западным деятелям это будет понятно? — Да. Вспомните, как в 1962 году во время "Карибского кризиса" Хрущёв, имея ядерный потенциал, значительно уступающий американскому, пошел на обострение — и это дало нам не менее 60 лет нормальной жизни. Такой, где "красные линии" существовали реально, а не были фигурой речи. Да, США могли "по очкам" победить. Но на то и нужно ядерное оружие, чтобы ставить противника перед перспективой "неприемлемого ущерба". Поэтому и говорят, что в глобальной ядерной войне победителей не будет. Только есть важный нюанс: Хрущёв от рассуждений перешел к подготовке пуска, включил обратный отсчет. И это, а не слова (в том числе про "Кузькину мать"), сработало. Даже показательное испытание мощнейшей водородной бомбы не остановило оппонентов, а вот подготовка пуска была реальной. Это не было блефом. И оппоненты решили, что лучше "не надо".Резюмирую: на мой взгляд, это реальный рычаг в переговорном процессе. Не обсуждение вопроса "можно или нельзя лупить по российской территории Storm Shadow", а обсуждение вопроса "Вы не применяете по нам Storm Shadow, а мы не отправляем межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" на Бирмингем".Это, повторюсь, я изложил шоковый теоретический сценарий. Но важно, что технически он осуществим, и что это понимают все. Можно даже, в принципе, предупредить граждан России за рубежом, чтобы они покинули в течение 24 часов определенные страны, в связи с угрозой их жизни и здоровью. Сообщив, что удары будут прицельно наноситься по военной инфраструктуре, но гарантий, что случайно, а не намеренно, не пострадают наши граждане, всё же нет.Кроме того, все эти мероприятия в комплексе ещё и могут предотвратить реализацию полномасштабного ядерного столкновения. Как и было в 1962 году, кстати.— Трамп признал, что НАТО нарушала свои обещания не приближаться к границам РФ. Трамп сделал это заявление, но пойдёт ли он дальше красивых слов? Будет ли он предпринимать какие-то реальные действия для изменения позиции альянса по отношению к России (отведёт военную инфраструктуру дальше от границ РФ, например)?— Что будет делать Трамп, мы увидим. Но в принципе ему ничто не мешает отодвинуть войска НАТО от российских границ, ввести обратно средства взаимного контроля и так далее. Всё это ведь уже отработано. Вряд ли НАТО прямо выкинет из своего состава членов этой организации, а вот отодвинуть физически войска — может. А мы на примере высокотехнологичного военного конфликта видим, что войскам нужно время, чтобы подойти на рубеж атаки или обороны. Это не 5 минут.— Москва готова обсуждать гарантии безопасности "стране, которая сейчас называется Украина, или той ее части, которая еще не самоопределилась, как Крым, Донбасс и Новороссия", заявил Лавров. Как могут выглядеть эти гарантии, учитывая нынешние геополитические и военные реалии? Вернутся к тому проекту, который РФ предлагала США и НАТО накануне начала СВО, или он уже не актуален?— Как угодно могут выглядеть. Могут даже, наверное, изобразить, что пошли навстречу Западу и провести референдум в тех регионах, которые не записаны в Конституции как часть России. Даже если они решат оставаться в составе Украины — то все равно самим фактом этого действия будут легитимизировать референдумы, проведенные на российских новых территориях.А вот "гарантии безопасности" действительно возможны. Полагаю, что Россию, по большому счету, в нынешних реалиях устроит, если Украина не будет в НАТО, и если на ее территории не будет армии и техники, способной вторгнуться в Россию.При этом на Западе уже были голоса, мол, пусть ВСУ будут — в Польше, например, сидят. Почему нет? Если Польша согласна терпеть у себя украинские военные базы с оружием — пусть терпит. Главное — чтобы добираться до России им и их технике было долго. И чтобы это контролировалось эффективно.И, кстати, у нас ведь есть очень интересные примеры гарантий безопасности. Мало кто помнит, что войны с Персией закончились Договором между РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 года, содержавшим особый пункт.[Статья VI. Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны в том, что в случае, если со стороны третьих стран будут иметь место попытки путем вооруженного вмешательства осуществлять на территории Персии захватную политику или превращать территорию Персии в базу для военных выступлений против России, если при этом будет угрожать опасность границам Российской Советской Федеративной Социалистической Республики или союзных ей держав и если Персидское Правительство после предупреждения со стороны Российского Советского Правительства само не окажется в силе отвратить эту опасность, Российское Советское Правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию Персии, чтобы, в интересах самообороны, принять необходимые военные меры. По устранении данной опасности Российское Советское Правительство обязуется немедленно вывести свои войска из пределов Персии.]Персия ныне Ираном называется. У нас с Ираном, как известно, весьма неплохие отношения сейчас.Так что по гарантиям варианты действительно возможны. И на какое-то время это работать будет. А вечно ни один договор не работает, просто потому что расклады сил меняются.О том, что хочет Трамп от России и Украины, в интервью Дениса Рудометова с экспертом Андрей Суздальцев: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

https://ukraina.ru/20250113/1060233051.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, запад, дональд трамп, сергей лавров, нато, всу, переговоры, гарантии безопасности, сво, ядерное оружие