"Ждут удара палкой или кусок колбасы". Чем занимается украинская элита - 15.01.2025 Украина.ру
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"Ждут удара палкой или кусок колбасы". Чем занимается украинская элита
"Ждут удара палкой или кусок колбасы". Чем занимается украинская элита - 15.01.2025 Украина.ру
"Ждут удара палкой или кусок колбасы". Чем занимается украинская элита
Представители украинской политической элиты более всего сейчас озабочены сменой администрации в США, которая должна произойти через неделю. Украинская элита со времен Майдана живет преимущественно за счет русофобии, которая оплачивается западными партнерами. Смена хозяина Белого дома может несколько сократить финансовые потоки на Украину.
2025-01-15T07:20
2025-01-15T07:20
украина
сша
польша
владимир зеленский
антон дроздов
алексей кущ
нато
ес
европарламент
эксклюзив
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Депутат Европарламента от Польши Михал Дворчик на этой неделе рассказывал, что украинская элита с небывалой тревогой смотрит на события в Вашингтоне. "Я встречался с разными политиками в Украине: как из лагеря президента Зеленского и представителями действующей власти, так и с политиками украинской оппозиции. Всем известно, что ситуация меняется в связи с избранием Дональда Трампа президентом США", - рассказывает польский депутат.Львовский националист и телеведущий Остап Дроздов признает тотальную зависимость украинской элиты от Запада, но считает это даже благом для Украины. "Вопрос в том, как выжить сателлитам, слабосубъектным странам. Это как раз мы. Мы сейчас находимся на содержании доноров", - рассказывает Дроздов, делая вывод, что нужно просто выбрать "правильного" хозяина и пребывать в "правильной" орбите.Украинский экономист Алексей Кущ утверждает, что представители грантовых элит в Украине уже поудаляли антитрамповские посты, но продолжают скалить зубы на республиканцев и консерваторов в целом, одновременно, издавая и глухое порыкивание, и виляя хвостом. "Как собака, которая не знает, чего ей ждать, удара палкой или кусок колбасы", - пишет Кущ о поведении украинской элиты.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что с 2014 года одной из ключевых задач американских демократов на Украине являлось обнуление и уничтожение элит, которые могли выступать за нормализацию отношений с РФ. Зеленский же, по его мнению, выкрутил ручку ненависти на максимум, применив все, имеющиеся у государства карательные механизмы, чтобы выдавить из медиа, политики и бизнеса оппонентов курса, который стремительно вел к войне.Украинский политолог Михаил Чаплыга пишет, что современной украинской элитой являются именно сторонники войны – представители ТЦК, прокуроры и полиция, причем весь этот репрессивный аппарат содержится за счет внешних вливаний. Всем им выгодно, как можно дольше продлить военные действия, военное положение и насильственную мобилизацию, благодаря которой многие из них озолотились за последние три года.Украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон" пишет, что само по себе поведение украинской элиты демотивирует рядовых украинцев, которые массово дезертируют из ВСУ. "Детей украинской элиты можно на раз-два найти, например, в Куршавеле или Майами, но никогда в лесопосадке Покровска. И это во многом объясняет, почему в СОЧ 100К+ людей. Уверены, минимум в два раза больше. Социальная несправедливость демотивирует", - резюмирует "Рубикон".По мнению авторов "Рубикона" снижение мобилизационного возраста и усиление мобилизации в стране может продлить агонию режима, но вместе с тем усилит и социальное сопротивление.Украинский публицист Сергей Дацюк говорит, что украинская элита все последние 30 лет только и делала, что грабила народ и ресурсы страны, и остальные украинцы это прекрасно видели. "За 30 лет уничтожить половину населения страны очень сложно, но мы справились. Это говорит о том, что нам, украинцам, Украина не нужна. Поэтому она не нужна и никому другому. То, что делала наша элита – грабила ресурсы, инфраструктуру, плевать хотела на других людей", - рассказывает публицист. По его мнению, спасать Украину уже бессмысленно – она, дескать, находится в свободном падении, а внешние враги – лишь повод для власти снять с себя ответственность.Вместе с тем бывший советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что властям удалось внушить населению некую веру в ЕС и НАТО. "Украинские политические "элиты" неплохо прошлись по мозгам народонаселения. Вместо проведения в жизнь реальной политики, спокойненько грабили народ, скармливая им сказки про ЕС и НАТО. В результате селекции, выведен новый подвид украинца (слава Богу, не всех удалось модифицировать): верит в ЕС и НАТО больше, чем в мамин борщ", - рассказывает Арестович.Тем не менее, дети украинской элиты зачастую не разделяют националистических убеждений и веры в НАТО. На днях, например, на Украине разгорелся громкий скандал. Группа парней выложила видео из центра Киева, как они гоняют на элитных автомобилях, разбрасывают долларовые купюры и на полную громкость ставят песню Шамана "Я – русский", проезжая мимо мемориала погибшим украинским военным. По данным СМИ, один из парней - сын бывшего мэра города Лиман Донецкой области Петра Цимидана. Ещё один - сын нардепа и крупного столичного застройщика Дмитрия Исаенко. Третий - сын известного украинского банкира Вячеслава Юткина.
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Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
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украина, сша, польша, владимир зеленский, антон дроздов, алексей кущ, нато, ес, европарламент, эксклюзив
Украина, США, Польша, Владимир Зеленский, Антон Дроздов, Алексей Кущ, НАТО, ЕС, Европарламент, Эксклюзив

"Ждут удара палкой или кусок колбасы". Чем занимается украинская элита

07:20 15.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: украинская элита
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Украина.ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Представители украинской политической элиты более всего сейчас озабочены сменой администрации в США, которая должна произойти через неделю. Украинская элита со времен Майдана живет преимущественно за счет русофобии, которая оплачивается западными партнерами. Смена хозяина Белого дома может несколько сократить финансовые потоки на Украину.
Депутат Европарламента от Польши Михал Дворчик на этой неделе рассказывал, что украинская элита с небывалой тревогой смотрит на события в Вашингтоне. "Я встречался с разными политиками в Украине: как из лагеря президента Зеленского и представителями действующей власти, так и с политиками украинской оппозиции. Всем известно, что ситуация меняется в связи с избранием Дональда Трампа президентом США", - рассказывает польский депутат.
Львовский националист и телеведущий Остап Дроздов признает тотальную зависимость украинской элиты от Запада, но считает это даже благом для Украины. "Вопрос в том, как выжить сателлитам, слабосубъектным странам. Это как раз мы. Мы сейчас находимся на содержании доноров", - рассказывает Дроздов, делая вывод, что нужно просто выбрать "правильного" хозяина и пребывать в "правильной" орбите.
Украинский экономист Алексей Кущ утверждает, что представители грантовых элит в Украине уже поудаляли антитрамповские посты, но продолжают скалить зубы на республиканцев и консерваторов в целом, одновременно, издавая и глухое порыкивание, и виляя хвостом. "Как собака, которая не знает, чего ей ждать, удара палкой или кусок колбасы", - пишет Кущ о поведении украинской элиты.
Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что с 2014 года одной из ключевых задач американских демократов на Украине являлось обнуление и уничтожение элит, которые могли выступать за нормализацию отношений с РФ. Зеленский же, по его мнению, выкрутил ручку ненависти на максимум, применив все, имеющиеся у государства карательные механизмы, чтобы выдавить из медиа, политики и бизнеса оппонентов курса, который стремительно вел к войне.
Украинский политолог Михаил Чаплыга пишет, что современной украинской элитой являются именно сторонники войны – представители ТЦК, прокуроры и полиция, причем весь этот репрессивный аппарат содержится за счет внешних вливаний. Всем им выгодно, как можно дольше продлить военные действия, военное положение и насильственную мобилизацию, благодаря которой многие из них озолотились за последние три года.
Украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон" пишет, что само по себе поведение украинской элиты демотивирует рядовых украинцев, которые массово дезертируют из ВСУ. "Детей украинской элиты можно на раз-два найти, например, в Куршавеле или Майами, но никогда в лесопосадке Покровска. И это во многом объясняет, почему в СОЧ 100К+ людей. Уверены, минимум в два раза больше. Социальная несправедливость демотивирует", - резюмирует "Рубикон".
По мнению авторов "Рубикона" снижение мобилизационного возраста и усиление мобилизации в стране может продлить агонию режима, но вместе с тем усилит и социальное сопротивление.
Украинский публицист Сергей Дацюк говорит, что украинская элита все последние 30 лет только и делала, что грабила народ и ресурсы страны, и остальные украинцы это прекрасно видели. "За 30 лет уничтожить половину населения страны очень сложно, но мы справились. Это говорит о том, что нам, украинцам, Украина не нужна. Поэтому она не нужна и никому другому. То, что делала наша элита – грабила ресурсы, инфраструктуру, плевать хотела на других людей", - рассказывает публицист. По его мнению, спасать Украину уже бессмысленно – она, дескать, находится в свободном падении, а внешние враги – лишь повод для власти снять с себя ответственность.
Вместе с тем бывший советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что властям удалось внушить населению некую веру в ЕС и НАТО. "Украинские политические "элиты" неплохо прошлись по мозгам народонаселения. Вместо проведения в жизнь реальной политики, спокойненько грабили народ, скармливая им сказки про ЕС и НАТО. В результате селекции, выведен новый подвид украинца (слава Богу, не всех удалось модифицировать): верит в ЕС и НАТО больше, чем в мамин борщ", - рассказывает Арестович.
Тем не менее, дети украинской элиты зачастую не разделяют националистических убеждений и веры в НАТО. На днях, например, на Украине разгорелся громкий скандал. Группа парней выложила видео из центра Киева, как они гоняют на элитных автомобилях, разбрасывают долларовые купюры и на полную громкость ставят песню Шамана "Я – русский", проезжая мимо мемориала погибшим украинским военным. По данным СМИ, один из парней - сын бывшего мэра города Лиман Донецкой области Петра Цимидана. Ещё один - сын нардепа и крупного столичного застройщика Дмитрия Исаенко. Третий - сын известного украинского банкира Вячеслава Юткина.
 
УкраинаСШАПольшаВладимир ЗеленскийАнтон ДроздовАлексей КущНАТОЕСЕвропарламентЭксклюзив
 
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