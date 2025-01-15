В России появится больше вьетнамской продукции - 15.01.2025 Украина.ру
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В России появится больше вьетнамской продукции
В России появится больше вьетнамской продукции - 15.01.2025 Украина.ру
В России появится больше вьетнамской продукции
Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю и нарастить поставки продукции на рынки друг друга, говорится в совместном коммюнике по итогам визита в страну председателя правительства РФ Михаила Мишустина
2025-01-15T09:53
2025-01-15T10:32
россия
михаил мишустин
вьетнам
владимир путин
товары
продукция
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"Стороны... договорились о мерах по укреплению двусторонней торговли, в том числе за счет более широкого использования возможностей Соглашения о свободной торговле между ЕЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны &lt;...&gt;, а также высказались за наращивание взаимных поставок продукции на рынки друг друга", - сказано в коммюнике.Россия и Вьетнам также поддерживают дальнейшие усилия по упрощению режима взаимных поездок граждан.Помимо этого, стороны акцентировали роль народной дипломатии в продвижении российско-вьетнамских отношений традиционной дружбы, приветствовали активизацию гуманитарных обменов, регулярное проведение на взаимной основе национальных дней культуры, выступлений творческих коллективов, кинопоказов, а также мероприятий, направленных на укрепление взаимопонимания между народами двух стран, по линии обществ дружбы, средств массовой информации и общественных организаций.О визите президента РФ во Вьетнам - в материале "Посадили американцев в лужу": посол Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам на сайте Украина.ру.
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россия, михаил мишустин, вьетнам, владимир путин, товары, продукция
Россия, Михаил Мишустин, Вьетнам, Владимир Путин, товары, продукция

В России появится больше вьетнамской продукции

09:53 15.01.2025 (обновлено: 10:32 15.01.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкОфициальный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. День второй
Официальный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. День второй - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю и нарастить поставки продукции на рынки друг друга, говорится в совместном коммюнике по итогам визита в страну председателя правительства РФ Михаила Мишустина
"Стороны... договорились о мерах по укреплению двусторонней торговли, в том числе за счет более широкого использования возможностей Соглашения о свободной торговле между ЕЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны <...>, а также высказались за наращивание взаимных поставок продукции на рынки друг друга", - сказано в коммюнике.
Россия и Вьетнам также поддерживают дальнейшие усилия по упрощению режима взаимных поездок граждан.
Помимо этого, стороны акцентировали роль народной дипломатии в продвижении российско-вьетнамских отношений традиционной дружбы, приветствовали активизацию гуманитарных обменов, регулярное проведение на взаимной основе национальных дней культуры, выступлений творческих коллективов, кинопоказов, а также мероприятий, направленных на укрепление взаимопонимания между народами двух стран, по линии обществ дружбы, средств массовой информации и общественных организаций.
О визите президента РФ во Вьетнам - в материале "Посадили американцев в лужу": посол Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам на сайте Украина.ру.
 
РоссияМихаил МишустинВьетнамВладимир Путинтоварыпродукция
 
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