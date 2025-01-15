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В России появится больше вьетнамской продукции

В России появится больше вьетнамской продукции - 15.01.2025 Украина.ру

В России появится больше вьетнамской продукции

Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю и нарастить поставки продукции на рынки друг друга, говорится в совместном коммюнике по итогам визита в страну председателя правительства РФ Михаила Мишустина

2025-01-15T09:53

2025-01-15T09:53

2025-01-15T10:32

россия

михаил мишустин

вьетнам

владимир путин

товары

продукция

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"Стороны... договорились о мерах по укреплению двусторонней торговли, в том числе за счет более широкого использования возможностей Соглашения о свободной торговле между ЕЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны <...>, а также высказались за наращивание взаимных поставок продукции на рынки друг друга", - сказано в коммюнике.Россия и Вьетнам также поддерживают дальнейшие усилия по упрощению режима взаимных поездок граждан.Помимо этого, стороны акцентировали роль народной дипломатии в продвижении российско-вьетнамских отношений традиционной дружбы, приветствовали активизацию гуманитарных обменов, регулярное проведение на взаимной основе национальных дней культуры, выступлений творческих коллективов, кинопоказов, а также мероприятий, направленных на укрепление взаимопонимания между народами двух стран, по линии обществ дружбы, средств массовой информации и общественных организаций.О визите президента РФ во Вьетнам - в материале "Посадили американцев в лужу": посол Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам на сайте Украина.ру.

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россия, михаил мишустин, вьетнам, владимир путин, товары, продукция