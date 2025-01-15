https://ukraina.ru/20250115/1060267860.html

Тайны Вестминстерского двора. Скандальные откровения бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс

Тайны Вестминстерского двора. Скандальные откровения бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс - 15.01.2025 Украина.ру

Тайны Вестминстерского двора. Скандальные откровения бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс

В YouTube-канале британского подкастера, кинорежиссёра и главы футбольного клуба (во всяком случае, именно так сам он представляет себя) Питера Маккормака не так уж и много подписчиков, но гости — звёздные, а темы острые. На прошлой неделе он опубликовал интервью с экс-премьер-министром Великобритании Лиз Трасс

2025-01-15T07:29

2025-01-15T07:29

2025-01-15T07:29

эксклюзив

великобритания

украина

трасс (лиз трасс)

борис джонсон

дональд трамп

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Действительно: хотя бы сколько-нибудь заметно интервью оказалось в арабских СМИ — тех, что освещают палестинскую повестку, хотя этой теме Трасс уделила не так и много времени. Однако то, что она рассказала о Британии и своём пребывании на посту, стоит внимания.То, как часто менялись премьер-министры в Соединённом Королевстве за время конфликта на Украине, давно стало поводом для шуток. Последняя, кто оставался на своём посту целых три года — консерватор Тереза Мэй, после неё, мелькая, сменились Борис Джонсон — большой друг Владимира Зеленского и гробовщик Стамбульских соглашений, Трасс и Риши Сунак.Теперь пост занимает рефлексирующий о том, что слушает русскую и советскую академическую классику — в частности Дмитрия Шостаковича — лидер Лейбористской партии Кир Стармер, рейтинги политсилы которого падают ежедневно, а задающий мировую повестку союзник Дональда Трампа Илон Маск прямо обвиняет его в скандале с изнасилованиями британских девочек и девушек мигрантами в те годы, когда он руководил Королевской прокурорской службой."Британия — несостоявшееся государство"В интервью Маккормаку, выбирающему в качестве гостей политиков, публицистов, учёных — Уильм Клоустон, Константин Кисин, Пол Саттер — Лиз Трасс со внезапной откровенностью рассказала, каким трудным оказалось время, проведённое в кресле премьер-министра.Трасс констатировала кризис демократии в Великобритании, связанный с кризисом управления.“Люди в Великобритании начинают осознавать, что живут в "несостоявшемся государстве".Раньше они говорили: "У нас просто самая бесполезная кучка бездельников-политиков в мире. Давайте вышвырнем их вон и наберём новых". Теперь они обнаружили, что каждый раз, когда они это делают, ситуация не меняется к лучшему. Так что, это фундаментальная проблема государства. Великобритании нужны радикальные перемены", — утверждает она.Трасс подчеркнула: скандал с "бандами груминга" — теми самыми насильниками — мигрантами из Пакистана — яркая иллюстрация происходящего. Чиновники всех уровней знали, что происходит, но бюрократия и коррупция сыграли свою роль."Мы знаем, что местные советники, обладающие политической властью, намеренно скрывали и позволяли произойти тому, что случилось. Мы знаем, что полиция по разным причинам, в том числе из-за политкорректности, не желая показаться расистской, не преследовала эти преступления.Мы знаем, что существует идеология исламизма, которая становится все более влиятельной в британской политике. Мы видели, как на последних выборах были избраны четыре члена парламента от исламистов. Мы знаем, что эта идеология влияет на Лейбористскую партию, потому что они не хотят терять голоса, терять голоса на выборах. Таким образом, мы имеем сочетание всех этих различных вещей, что создает групповое мышление и слепоту к происходящему.Можно сказать, что это — хуже, чем слепота. Это преднамеренное игнорирование и идеология экстремизма. В том числе и климатического — неудивительно, что Грета Тунберг перешла от него к экстремизму в отношении Израиля."Ощущение "несостоявшегося государства" Трасс, по её словам, прочувствовала на себе лично."На высшем уровне, в правительстве я прочувствовала это: это метафорический пистолет у моего виска, заставляющий меня не проводить определённую политику. Именно это заставило меня осознать глубину проблем."Излечить британский парламент от влияния неких "внешних сил", по словам экс-премьера, могла бы подотчётность — прозрачность принимаемых решений перед подданными королевства.Глубинное государство и пренебрежение экономикойСамо же британское общество, с точки зрения Трасс, страдает от кризисов идеологии и идентичности. Существующей системой управляет идеология, в которой главные роли отведены вопросам изменения климата и личной идентичности (принадлежность отдельного человека к расе, полу, гендеру, религии, национальности, сексуальной группе, социальному классу, группам по возрасту, физическим возможностям, касте и т. д.), в то время как вопросам экономики уделяется преступно мало внимания.Именно это, а не что-либо другое, по её мнению, приводит к разочарованию британцев в политическом процессе и дискурсе.Вопросы экономики, подчеркнула она, вызывают наибольшую тревогу у рядовых подданных: к 2070 году государственный долг страны достигнет 310% ВВП, процентные выплаты растут без остановки, а экономические реформы даже не намечаются. В этом моменте интервью она покусилась на священное — принципы свободного рынка. Возможно, ценности в государственной экономике придётся переоценить, допустила экс-премьер.Проблемы, впрочем, по словам Трасс, — буквально во всех сферах: в продвигающих необходимую повестку СМИ, системе здравоохранения, банковой сфере, налогах…И проблемы эти, утверждает она, — общие для всего Западного мира, включая США. Трасс посокрушалась, что западные избиратели больше не хотят голосовать за консервативные партии, а те, кто голосовали раньше — богатые, привилегированные и религиозные — меняют свои ориентиры.“Британия полностью изменилась. Америка полностью изменилась. Теперь у вас есть либеральная элита. То есть истеблишмент — это левое крыло. А люди, которые верят в консервативные ценности, ограничение иммиграции, использование нефти и газа, любые другие консервативные ценности, о которых вы хотите говорить, — они, как правило, менее обеспечены.Они, как правило, находятся вне системы. Так что все произошло совершенно наоборот. И дело в том, что многие представители элиты Консервативной партии не хотят признавать, что она левая. Многие люди говорят, что не хотят идти на лондонский званый ужин и быть непринятыми."И если напрямую она не обвинила во вмешательстве во внутренние дела и работу британского парламента и правительства администрацию Джо Байдена, то сказала о некой "американской бюрократии, которая стала слишком могущественной"."Именно поэтому Трамп говорит о deep state – “глубинном государстве". (…) Это именно то, с чем сталкиваются США, только у нас, в Британии, всё в 20 раз хуже. Если мы думаем, что в Америке — болото, здесь оно гораздо глубже."Решения, принятые на Даунинг-стритНеизвестно, всколыхнёт ли британскую общественность тезис Трасс о том, что политические лидеры Соединённого Королевства "не самостоятельны в своих решениях".Быть может, они уже и привыкли к тому, что эпатировать публику громкими заявлениями — стиль ушедших на покой глав правительства.Ранее её предшественник Борис Джонсон попытался опровергнуть слова президента России Владимира Путина о том, что именно по его требованию киевские власти весной 2022 года отказались от заключения Стамбульских соглашений.И сделал это весьма красочно — будто бы в греческом ресторане на него обрушилась с критикой некая немецкая гражданка, обвиняя в смертях тысяч людей.Однако каждое новое заявление Джонсона об Украине лишь подтверждало его немалую роль в срыве переговорного процесса.И хотя Трасс не сказала ни слова ни о России, ни об Украине, её слова всё же несколько проясняют происходящее. По крайней мере то, что и Лондон — не “вершина холма" в принятии судьбоносных решений.

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эксклюзив, великобритания, украина, трасс (лиз трасс), борис джонсон, дональд трамп