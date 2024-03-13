До гибели последнего украинца: эксперт объяснил, что сделает Европа, если Трамп бросит спонсировать Киев - 13.03.2024 Украина.ру
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До гибели последнего украинца: эксперт объяснил, что сделает Европа, если Трамп бросит спонсировать Киев
До гибели последнего украинца: эксперт объяснил, что сделает Европа, если Трамп бросит спонсировать Киев - 13.03.2024 Украина.ру
До гибели последнего украинца: эксперт объяснил, что сделает Европа, если Трамп бросит спонсировать Киев
Америка - основной локомотив политической, финансовой и военной помощи ВСУ. Сейчас становится очевидным, что в случае победы на выборах республиканцы могут изменить баланс военной и финансовой помощи Киеву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2024-03-13T03:45
2024-03-13T03:45
новости
европа
киев
сша
иван скориков
дональд трамп
джо байден
вооруженные силы украины
сво
война
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Многие европейские сторонники войны "до победного конца и до последнего украинца", приходят к мысли, что после выборов Америка снимет с себя роль лидера поддержки Киева. И вообще США могут даже уйти из этого конфликта, передав его Европе, рассказал политолог.В ЕС слышат заявления экс-президента США Дональда Трампа (у которого рейтинг выше, чем у действующего президента Джо Байдена) о том, что придя в Белый дом, республиканцы прекратят спонсировать Киев и за все потраченные средства спросят с нынешней администрации, добавил эксперт.Президент Франции Эммануэль Макрон показал себя сторонником второй идеи — что Европа должна не оглядываясь на США, самостоятельно поддерживать Киев "до победного конца или до гибели последнего украинца", подчеркнул он.Становится очевидным, что республиканцы могут сильно изменить баланс поддержки Украины: она либо закончится, либо существенно уменьшится. Такие страхи в Европе есть. Потому что США - основной локомотив финансовой и военной помощи ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, европа, киев, сша, иван скориков, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, сво, война, вооружение, ес
Новости, Европа, Киев, США, Иван Скориков, Дональд Трамп, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, СВО, война, вооружение, ЕС

До гибели последнего украинца: эксперт объяснил, что сделает Европа, если Трамп бросит спонсировать Киев

03:45 13.03.2024
 
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ВСУ АТО снаряды боеприпасы патроны - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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Америка - основной локомотив политической, финансовой и военной помощи ВСУ. Сейчас становится очевидным, что в случае победы на выборах республиканцы могут изменить баланс военной и финансовой помощи Киеву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Многие европейские сторонники войны "до победного конца и до последнего украинца", приходят к мысли, что после выборов Америка снимет с себя роль лидера поддержки Киева. И вообще США могут даже уйти из этого конфликта, передав его Европе, рассказал политолог.
В ЕС слышат заявления экс-президента США Дональда Трампа (у которого рейтинг выше, чем у действующего президента Джо Байдена) о том, что придя в Белый дом, республиканцы прекратят спонсировать Киев и за все потраченные средства спросят с нынешней администрации, добавил эксперт.
"Европейцы наблюдают за всеми тенденциями в Америке, появляется развилка во мнении политикума. Первая — замирительная тенденция: идти на какие-то переговоры с Россией. Вторая тенденция — принять правила игры, задаваемые Брюсселем, евродемократами", - указал Скориков.
Президент Франции Эммануэль Макрон показал себя сторонником второй идеи — что Европа должна не оглядываясь на США, самостоятельно поддерживать Киев "до победного конца или до гибели последнего украинца", подчеркнул он.
Становится очевидным, что республиканцы могут сильно изменить баланс поддержки Украины: она либо закончится, либо существенно уменьшится. Такие страхи в Европе есть. Потому что США - основной локомотив финансовой и военной помощи ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина" читайте на сайте Украина.ру.
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 15:16
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешокОбстановка на Белгородском направлении остается напряженной. Сегодняшняя атака украинских диверсантов – это репетиция к 17 марта. ВСУ в день выборов могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные наши города, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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