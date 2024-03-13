https://ukraina.ru/20240313/1053846449.html

До гибели последнего украинца: эксперт объяснил, что сделает Европа, если Трамп бросит спонсировать Киев

До гибели последнего украинца: эксперт объяснил, что сделает Европа, если Трамп бросит спонсировать Киев - 13.03.2024 Украина.ру

До гибели последнего украинца: эксперт объяснил, что сделает Европа, если Трамп бросит спонсировать Киев

Америка - основной локомотив политической, финансовой и военной помощи ВСУ. Сейчас становится очевидным, что в случае победы на выборах республиканцы могут изменить баланс военной и финансовой помощи Киеву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2024-03-13T03:45

2024-03-13T03:45

2024-03-13T03:45

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война

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Многие европейские сторонники войны "до победного конца и до последнего украинца", приходят к мысли, что после выборов Америка снимет с себя роль лидера поддержки Киева. И вообще США могут даже уйти из этого конфликта, передав его Европе, рассказал политолог.В ЕС слышат заявления экс-президента США Дональда Трампа (у которого рейтинг выше, чем у действующего президента Джо Байдена) о том, что придя в Белый дом, республиканцы прекратят спонсировать Киев и за все потраченные средства спросят с нынешней администрации, добавил эксперт.Президент Франции Эммануэль Макрон показал себя сторонником второй идеи — что Европа должна не оглядываясь на США, самостоятельно поддерживать Киев "до победного конца или до гибели последнего украинца", подчеркнул он.Становится очевидным, что республиканцы могут сильно изменить баланс поддержки Украины: она либо закончится, либо существенно уменьшится. Такие страхи в Европе есть. Потому что США - основной локомотив финансовой и военной помощи ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240312/1053839940.html

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новости, европа, киев, сша, иван скориков, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, сво, война, вооружение, ес