До гибели последнего украинца: эксперт объяснил, что сделает Европа, если Трамп бросит спонсировать Киев
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил
Америка - основной локомотив политической, финансовой и военной помощи ВСУ. Сейчас становится очевидным, что в случае победы на выборах республиканцы могут изменить баланс военной и финансовой помощи Киеву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Многие европейские сторонники войны "до победного конца и до последнего украинца", приходят к мысли, что после выборов Америка снимет с себя роль лидера поддержки Киева. И вообще США могут даже уйти из этого конфликта, передав его Европе, рассказал политолог.
"Европейцы наблюдают за всеми тенденциями в Америке, появляется развилка во мнении политикума. Первая — замирительная тенденция: идти на какие-то переговоры с Россией. Вторая тенденция — принять правила игры, задаваемые Брюсселем, евродемократами", - указал Скориков.
Президент Франции Эммануэль Макрон показал себя сторонником второй идеи — что Европа должна не оглядываясь на США, самостоятельно поддерживать Киев "до победного конца или до гибели последнего украинца", подчеркнул он.
Становится очевидным, что республиканцы могут сильно изменить баланс поддержки Украины: она либо закончится, либо существенно уменьшится. Такие страхи в Европе есть. Потому что США - основной локомотив финансовой и военной помощи ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина" читайте на сайте Украина.ру.
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