https://ukraina.ru/20240312/1053828507.html

Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина"

Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина" - 12.03.2024 Украина.ру

Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина"

Европа наблюдает за всеми тенденциями в США, разделяясь в политических мнениях. А в это время Вооруженные силы Украины (ВСУ) постепенно отступают за Авдеевкой, еще более накаляя напряжение на Западе.

2024-03-12T03:58

2024-03-12T03:58

2024-03-12T03:58

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Об этом, а также о том, что замышляют ВСУ рядом с Курском, в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.— Иван, Минобороны России заявили, что мы давим ВСУ под Авдеевкой, не даём им закрепиться на рубежах. Насколько нам это удаётся? — Наступление на определённых участках фронта Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) наблюдается. Но в целом на данный момент не имеет решающего характера.Украинские войска отходят и скорее всего будут постепенно отступать до той линии, на которой у них выстроена эшелонированная оборона. Это Славянск, Краматорск — те населённые пункты, которые были ВСУ укреплены ещё начиная с 2015 года.Там они "залились" хорошенько бетоном, выстроили, как я сказал, эшелонированную оборону. Соответственно, подойдя туда, мы опять упремся в хорошо подготовленную защиту противника.А пока что, да, населенные пункт за пункт ВСУ оставляют.— По информации с границы Курской области, ВСУ начали копировать на своей территории оборонительную "линию Суровикина", работы ведутся на расстоянии около 5 км от границы, написал военный волонтер Роман Алехин в телеграм-канале. Для чего ведется такое строительство? Нужно ли нам там бомбить противника?— Давно задаюсь риторическим вопросом, с каких пор украинские территории, приграничные с Курской и Брянской областями Российской Федерации, стали для нас незыблемыми в границах.Почему СВО давно не ведётся в Черниговской и Сумской области? Они по каким-то причинам, видимо политического характера, остаются нетронутыми. Ни наступления там наши силы не организуют, ни каких-либо серьёзных обстрелов не ведут. Это территории, которые были, по так называемому жесту доброй воли, оставлены [нами] ещё весной 2022 года.Если ВСУ там начинают делать какие-то оборонительные линии, тем более в такой близости с нашими границами, ничто не мешает нам уничтожать их артиллерийским огнём. Это нужно делать, не дожидаясь каких-то серьёзных действий со стороны противника.С другой стороны, возникает вопрос, насколько возводимые ВСУ укрепления будут серьёзными. Вспомните, историю про "стену Яценюка", которая из себя представляла небольшой ров и какой-то заборчик, сбиваемый с ноги. А количества затраченных средств, прокрученных через коррупционные схемы, было очень много.— Глава Пентагона Остин заявил ранее: если Украина потерпит поражение, начнется война России и НАТО. Какие страны НАТО могут выступить против нас на море или сухопутно? Как это может выглядеть?— По логике ястребов и того же Макрона, в войне против России могли бы каким-то образом участвовать страны, которые подписали рамочное соглашение о гарантиях безопасности с Украиной. Это Великобритания, Германия, Франция, Италия и другие. То есть это попытка уйти из под 5-й статьи устава НАТО и без задействования структуры блока попытаться оказать помощь, в том числе военную, Украине.Что касается самих заявлений западных лидеров (Макрона, Остина и других) здесь, на мой взгляд, разыгрывают тактику "проси максимум, чтобы подготовить общество для минимума".Когда президент Франции говорил, что военные [стран НАТО] могут реально стать участниками боев на территории Украины, он напугал общество, пацифистские силы и политиков Европы. То есть просил максимум.При этом Макрон предложил программу минимум: создать коалицию по поставкам дальнобойных вооружений ВСУ. Получается, "провернул" такую политическо-психологическая операцию.Евролидеры, от страха исполнения первого варианта, вроде как согласились на второй — на создание коалиции. А в ней ведь речь идёт о передаче Украине тех самых смертоносных ракет, которые стреляют на сотни километров и, естественно, могут быть использованы против населённых пунктов Российской Федерации.— Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, заявил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Ранее Москва предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО. Допустит ли США такой сценарий?— В Европе, на мой взгляд, многие амбассадоры войны до победного конца, до последнего украинца, приходят к мысли, что после выборов Америка снимет с себя роль лидера поддержки Украины. И вообще может уйти из этого конфликта, передав его Европе.— Это уже происходит…— Да, поэтому такое мнение и начинает возобладать в Европе.Они видят торможение процессов поддержки Украины и передачи ей очередной многомиллиардной военной помощи. Они слышат заявления Трампа (у которого рейтинг выше, чем у Байдена) о том, что республиканская власть, придя в Белый дом, не будет ни долларом, ни пенсом спонсировать Киев и за все потраченные средства спросит с нынешней администрации.Европейцы наблюдают за всеми тенденциями в Америке, появляется развилка во мнении политикума. Первая — замирительная тенденция: идти на какие-то переговоры с Россией. Вторая тенденция — принять правила игры, задаваемые Брюсселем, евродемократами.Макрон выказал себя сторонником второй идеи — что Европа должна сама, не оглядываясь на США, максимально поддерживать Украину до победного конца или до гибели последнего украинца.— Какая из этих тенденций победит?— Это нам предстоит увидеть. По крайней мере, для всех становится очевидным, что республиканцы могут сильно изменить баланс поддержки Украины: она либо иссякнет, либо существенно снизится. Такие страхи в Европе есть. Ведь именно Америка, как я упомянул, основной локомотив политической, финансовой и военной помощи ВСУ.

https://ukraina.ru/20230518/1046320324.html

https://ukraina.ru/20240311/1053820446.html

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