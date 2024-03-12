https://ukraina.ru/20240312/1053838531.html

Пушилин пообещал запустить поезда из ДНР в другие регионы РФ уже в этом году

Пушилин пообещал запустить поезда из ДНР в другие регионы РФ уже в этом году - 12.03.2024 Украина.ру

Пушилин пообещал запустить поезда из ДНР в другие регионы РФ уже в этом году

Восстановление железнодорожного сообщения между городами Донецкой Народной Республики (ДНР) и другими субъектами России перешло в практическую плоскость после освобождения Авдеевки. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" Глава ДНР Денис Пушилин

2024-03-12T14:36

2024-03-12T14:36

2024-03-12T14:37

авдеевка

донецкая народная республика

новости

россия

денис пушилин

сергей кириенко

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По его словам, поезда могут пойти уже в 2024 году. Однако необходимо отодвинуть линию фронта от железнодорожных путей, чтобы перевозки стали безопасными.Ожидается, что железнодорожная линия свяжет Донецк с Ростовом-на-Дону, а еще одна – кольцевая – соединит города ДНР.Во вторник, 12 марта, Пушилин с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко осмотрели авдеевский коксохимзавод, передали жителям гуманитарную помощь. Помимо Челябинской области, у Авдеевки будет еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город.По словам Пушилина, жители города попросили помощи в получении российских паспортов, им окажут содействие в этом вопросе.Также жители рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, газа в баллонах и бензина для генераторов."Задачи местной администрации уже поставлены. Также планируем подключить общественные организации", - отметил глава республики.Пушилин добавил, что власти постараются как можно быстрее поставить в городе компактную хлебопекарню.Глава ДНР также заявил, что в Авдеевке созданы все необходимые возможности, чтобы жители могли проголосовать на выборах президента России.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией.

https://ukraina.ru/20240312/1053833477.html

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авдеевка, донецкая народная республика, новости, россия, денис пушилин, сергей кириенко