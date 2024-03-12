Пушилин пообещал запустить поезда из ДНР в другие регионы РФ уже в этом году - 12.03.2024 Украина.ру
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Пушилин пообещал запустить поезда из ДНР в другие регионы РФ уже в этом году
Пушилин пообещал запустить поезда из ДНР в другие регионы РФ уже в этом году - 12.03.2024 Украина.ру
Пушилин пообещал запустить поезда из ДНР в другие регионы РФ уже в этом году
Восстановление железнодорожного сообщения между городами Донецкой Народной Республики (ДНР) и другими субъектами России перешло в практическую плоскость после освобождения Авдеевки. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" Глава ДНР Денис Пушилин
2024-03-12T14:36
2024-03-12T14:37
авдеевка
донецкая народная республика
новости
россия
денис пушилин
сергей кириенко
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По его словам, поезда могут пойти уже в 2024 году. Однако необходимо отодвинуть линию фронта от железнодорожных путей, чтобы перевозки стали безопасными.Ожидается, что железнодорожная линия свяжет Донецк с Ростовом-на-Дону, а еще одна – кольцевая – соединит города ДНР.Во вторник, 12 марта, Пушилин с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко осмотрели авдеевский коксохимзавод, передали жителям гуманитарную помощь. Помимо Челябинской области, у Авдеевки будет еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город.По словам Пушилина, жители города попросили помощи в получении российских паспортов, им окажут содействие в этом вопросе.Также жители рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, газа в баллонах и бензина для генераторов."Задачи местной администрации уже поставлены. Также планируем подключить общественные организации", - отметил глава республики.Пушилин добавил, что власти постараются как можно быстрее поставить в городе компактную хлебопекарню.Глава ДНР также заявил, что в Авдеевке созданы все необходимые возможности, чтобы жители могли проголосовать на выборах президента России.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией.
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авдеевка, донецкая народная республика, новости, россия, денис пушилин, сергей кириенко
Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Новости, Россия, Денис Пушилин, Сергей Кириенко

Пушилин пообещал запустить поезда из ДНР в другие регионы РФ уже в этом году

14:36 12.03.2024 (обновлено: 14:37 12.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Восстановление железнодорожного сообщения между городами Донецкой Народной Республики (ДНР) и другими субъектами России перешло в практическую плоскость после освобождения Авдеевки. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" Глава ДНР Денис Пушилин
По его словам, поезда могут пойти уже в 2024 году.
Однако необходимо отодвинуть линию фронта от железнодорожных путей, чтобы перевозки стали безопасными.

"[Есть] все шансы, что железнодорожное сообщение в 2024 году восстановится", – сказал Пушилин. - "Мы давно это ждем и, конечно, это будет воспринято жителями в положительном ключе"

Ожидается, что железнодорожная линия свяжет Донецк с Ростовом-на-Дону, а еще одна – кольцевая – соединит города ДНР.
Во вторник, 12 марта, Пушилин с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко осмотрели авдеевский коксохимзавод, передали жителям гуманитарную помощь. Помимо Челябинской области, у Авдеевки будет еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город.
По словам Пушилина, жители города попросили помощи в получении российских паспортов, им окажут содействие в этом вопросе.
Также жители рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, газа в баллонах и бензина для генераторов.
"Задачи местной администрации уже поставлены. Также планируем подключить общественные организации", - отметил глава республики.
Пушилин добавил, что власти постараются как можно быстрее поставить в городе компактную хлебопекарню.
Глава ДНР также заявил, что в Авдеевке созданы все необходимые возможности, чтобы жители могли проголосовать на выборах президента России.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией.
11:35
"Люди просят обеспечить их работой": Пушилин и Кириенко посетили АвдеевкуГлава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Авдеевку. Видео разместил Пушилин 12 марта в своём телеграм-канале
 
АвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаНовостиРоссияДенис ПушилинСергей Кириенко
 
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