https://ukraina.ru/20240219/1053392775.html

Коридор в обход России. Пекин в Мюнхене подтвердил претензии на лидерство, Москва согласна

Коридор в обход России. Пекин в Мюнхене подтвердил претензии на лидерство, Москва согласна - 19.02.2024 Украина.ру

Коридор в обход России. Пекин в Мюнхене подтвердил претензии на лидерство, Москва согласна

Юбилейная, 60-я по счету Мюнхенская конференция по безопасности стала более-менее удачно попыткой коллективного Запада объединиться, но, увы для него, не подтвердила его лидерство. Это главный итог Мюнхена-2024.

2024-02-19T15:39

2024-02-19T15:39

2024-02-19T15:39

мюнхенская конференция по безопасности

россия

китай

нато

сотрудничество

средняя азия

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Главным образом потому, что, во-первых, на конференцию не позвали Россию и в ее отсутствии попытались безуспешно разыграть "украинскую пугалку": дескать, если коллективными усилиями "не остановить Путина", то он нападет и победит весь "свободный демократический мир". На это дело США удалось развести только своих западных союзников. Сам Вашингтон из-за внутренних распрей между демократами и республиканцами пока тормозит с предоставлением помощи Украине, чтобы та воевала с Россией, но вот ближайшие его рабы-сателлиты уже прогнулись и застолбили кругленькие суммы для выдачи неонацистскому Киеву, что было окончательно подтверждено перед конференцией и на ней самой.Система принуждения в исполнении США сработала и на это раз. За месяц до мероприятия в столице Баварии первой отдуплилась Великобритания. Лондон в прошедшем январе заявил, что предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 3 млрд долл) на 2024-2025 года.Потом окончательно "поплыли" Германия и Франция, которые непосредственно перед конференцией подписали с Украиной соглашения о дополнительных гарантиях. Ну как гарантиях… В обоих документах нет даже слова "гарантия", но сама шумиха посвящена именно этому, а главное – сулит воюющему Киеву деньги. Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что уже в ближайшие недели Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи общим объемом около 1,1 млрд евро (36 танков или, если точнее, колесных гаубиц "из запасов промышленности", 120 тыс. артиллерийских снарядов и 2 новые системы ПВО и т. д.).Всего же в госбюджете Германии для Украины предусмотрено 8 млрд евро в этом году, а всего, по словам Шольца, "Германия к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро". Шольц страшно гордится: твердое второе место после США в деле накачивания Украины смертью.На таком же сходнячке с Зеленским и президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция в 2024 году предоставит Киеву дополнительную военную помощь на сумму 3 млрд. евро. В рамках, напоминаю, нового соглашения о безопасности с Украиной. При этом Макрон не преминул напомнить: есть рост -- в 2022 году было предоставлено 1,7 млрд евро, тогда как в 2023 году -- 2,1 млрд евро. "Франция также взяла на себя обязательство продолжить поддержку Украины по всем направлениям: поставки военной техники, оборонно-промышленное сотрудничество, в том числе развитие совместного производства, обучение, разведка, гражданское содействие и так далее", -- гордо сказал Макрон.Чем тут гордиться, особенно на фоне протестов французских и немецких фермеров и рецессии, охватывающей экономику обеих стран, не совсем понятно, но факт остается фактом – до выделения хоть каких-то денег США Украина может продержаться на германо-французских и прочих европодачках. Например, президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел для Украины до 800 тысяч нужных ей снарядов и готов их поставить, если ЕС или НАТО оплатят поставки.Во-вторых, -- и это, пожалуй, может стать главным уже в ближайшем будущем! – в полный рост заявил свои позиции Китай. На конференцию в Мюнхен прибыла делегация в главе министром иностранных дел этой страны Ван И. И устами товарища Вана Китай сказал только то, что хотел сказать с такой высокой трибуны – он как претендовал на свое лидирующее место в будущем многополярном мире, так и претендует. И будет на равноправных условиях сотрудничать как с Россией, так и с Западом, защищая исключительно свои национальные интересы. И политические, и – главным образом – экономические.С одной стороны, товарищ Ван сказал, что Китай никогда не откажется от сотрудничества с Россией, поскольку она является крупнейшим соседом Китая. А отношения между нами отвечают общим интересам двух стран, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире, а также развиваются на принципах неприсоединения к блокам, отказа от конфронтации и не нацелены на третьи стороны.Другими словами, Китай поддерживает Россию в ее борьбе за многополярный мир, но не будет вступать ни с ней, ни с кем-либо еще в союзы, чем-то обязывающие и регламентирующие Пекин дополнительными и неукоснительными обязательствами. Сотрудничеству – да, союзам – нет, ибо Китай действует исключительно в своих интересах. Это квинтэссенция внешней политики Китая, которая остается и скорее всего останется неизменной. А куда и зачем Китаю в его положении торопиться?И Западу уже в Мюнхене министр Ван, что ему в угоду он не откажется от сотрудничества с Россией даже в украинском вопросе и предлагает очень простую схему: российскую проблему безопасности на украинском направлении должны решать Киев и Москва. На двухстороннем уровне. Без всякого вмешательства США, Евросоюза с НАТО. То есть без команд и подачек из Вашингтона, Брюсселя, Берлина или Парижа с Лондоном.По словам Ван И, Пекин никогда не отказывался от содействия урегулированию украинского кризиса, но у Китая одна цель — достижение консенсуса по прекращению конфликта и прокладывание пути к мирным переговорам. Чтобы Запад не мешал.Другими словами, Китай в Мюнхене предложил сотрудничество, что и напугало генсека НАТО Йенса Столтенберга. "Мы видим, что Россия и Китай постоянно сближаются. Если президент Путин одержит верх на Украине, это проблема для Украины, но это также и сигнал не только Путину, но Си Цзиньпину о том, что можно применять силу для достижения результатов. То, что происходит на Украине сегодня, может произойти на Тайване завтра", — сказал он. Но в Пекине и Москве восприняли их как дежурный недружественный выпад, не более того.Однако с другой стороны, ради своих интересов Китай готов если и не соперничать, то уж точно конкурировать и с Россией. Не так политически или в военном отношении (без российского ядерного зонтика Китай пока не может), как экономически. Ради своих выгод Китай готов торговать и развивать логистику без всякой оглядки на политическую целесообразность везде, где можно опираться и рассчитывать только на прибыль от торговых операций.Примером этого является, ясное дело, логистический проект "Один пояс, один путь" (ОПОП), в котором Китай для всеобщей выгоды уже задействовал более 100 стран мира. И постоянно совершенствует все маршруты ОПОП.Проследим з изменением маршрутов. ОПОП, как известно имел, условно говоры, три главных сухопутных маршрута – северный, средний и южный. И два из них так или иначе касались России – северный однозначно проходил по российской территории, а срединный мог учитывать интересы России через торговлю Китая со странами Евразийского экономического союзы (ЕАЭС) или Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Китаю при реализации своей логистической стратегии однозначно выгодно в центральноазиатскому макрорегионе иметь в качестве своих союзников Россию, Иран и Пакистан, которых объединял ОПОП. Это страны с населением в десятки миллионов, выходом к морям, две из них обладают ядерным оружием. Плюс торговля привязывала к ОПОП Турцию и другие страны Средиземноморья с выходом на Западную Европу. И России — это выгодно, потому что страны эти нуждаются в торговле продовольствием, а оно — один из козырей России при таком раскладе.Однако Китай все время старается сгладить маршруты ОПОП, выпрямить их, минимизировать протяженность, заинтересовав в них самые разные страны.И если Южный и морской коридоры ОПОП сегодня минимизированы и затруднены в работе событиями, войнами и конфликтами между странами Ближнего Востока, то особую роль начинает играть и, скорее всего, будет впредь играть так называемый Международный транспортный маршрут "Серединный (средний) коридор".В интернете о нем уже есть такая реклама: "Маршрут: Китай – Казахстан – Каспийское море – Азербайджан – Грузия – Турция или Черное море – Восточная и Западная Европа. Откройте для себя новые горизонты эффективности с Серединным коридором, значительно увеличившим грузоперевозки между Китаем, Турцией и странами Европы. Наш маршрутный поезд, охватывающий этот транспортный путь, гарантирует высокоскоростную доставку грузов из Китая в Европу, обычно всего за 20-25 дней, что является ключевым преимуществом данного транспортного коридора".С началом спецвоенной операции (СВО) России в Украине, когда северный маршрут ОПОП по российской территории потенциально попал под еще бОльший санкционный пресс, пугающих страны-партнеры, однозначно возросла роль этого самого Серединного или Среднего коридора.Официально коридор этот был инициирован в 2013 году Казахстаном, Азербайджаном и Грузией. Уже существует международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ), которая является оператором этого проекта.А на очередной встрече 28–29 сентября 2023 года в Актау было подписано Соглашение о взаимодействии и мерах ответственности при организации перевозки грузов в составе контейнерных поездов по маршруту ТМТМ с использованием фидерных судов и Соглашение об организации контейнерных перевозок в прямом международном железнодорожно-морском сообщении с участием фидерных судов между портами Каспийского моря (Актау — Баку-Алят).В качестве членов ТМТМ были приняты следующие компании: Alport (Азербайджан), BMF Port Burgas (Болгария), Semurg Invest (Казахстан), LTG Cargo (Литва), Global DTC Pte.Ltd (Сингапур) и ТОО "Исткомтранс" (Казахстан). Таким образом состав Ассоциации увеличился до 25 компаний и представлен 11 странами.И перспектива нового маршрута есть отличная по многим показателям. Средний коридор в настоящее время составляет менее 10% от общего объема грузов, перевозимых по Северному маршруту (то есть через территорию России), из-за ограниченной пропускной способности морских портов и железных дорог, отсутствии единой тарифной структуры и единого оператора. На данный момент страны — участники ТМТМ поставили перед собой цель увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 миллионов тонн в год к 2025 году.По другим прогнозам, если все пойдет хорошо, то Средний коридор может увеличить пропускную способность транзита до 50 млн тонн, что однозначно выгодно Китаю и Турции, которая играет важнейшую роль в качестве посредника в европейской цепочке создания стоимости логистики из-за своей географической структуры. Турция всячески пытается использовать свое геостратегическое значение, чтобы стать мостом между ЕС с одной стороны и странами Кавказа — Центральной Азии и Китаем с другой.Среди других преимуществ Среднего коридора отмечается, что он на 2000 километров короче Северного коридора, проходящего через Россию. Сейчас уже утверждают, что путь товаров из Китая в Европу доходит до 12 дней, в то время как время по Северному коридору это занимает 19 дней. А то и дольше.Второй конъюнктурный плюс сегодня – это, как уже было сказано выше, снижение рисков санкций, связанные с транзитом через Россию. Для европейских компаний, прежде работавших с Россией, возникла необходимость найти обходные маршруты для продолжения грузоперевозок в обход ее территории. Европейцы вынуждены подстраиваться под новые реалии, чтобы обеспечить бесперебойную поставку товаров из Китая. Оптимальным вариантом и стал Средний коридор. Он идет в обход России.Безусловно, это открывает доступ к новым рынкам, население которых вдоль маршрута составляет примерно 80 миллионов человек. Средний коридор также предоставляет возможность увеличить экспорт энергоносителей из Центральной Азии в Европу: Казахстан собирается в этом году отгрузить 1,5 млн тонн нефти (2–3% своего нефтяного экспорта) в Европу по Среднему коридору.Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с Грузией хочет возобновить строительство нового глубоководного порта в Анаклии (край Самегрело-Верхняя Сванетия на границе Грузии с Абхазией). И, по его словам, готов вкладываться в развитие другой транспортной инфраструктуры, выгодной этому региону.Самым же актуальным аспектом развития Среднего пути сегодня, похоже, стало (или может стать) строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и строительство нескольких автомагистралей, которые будут играть неотъемлемую роль в Среднем коридоре.Стоимость проекта оценивается примерно в 5 млрд долл, хотя суммы в последние годы озвучивались разные – от 2 млрд до 8 млрд. долл. Протяженность 454 километра, и призвана она соединить железные дороги Китая и Узбекистана через территорию Киргизии, а далее через Туркменистан, Иран и Турцию выйти на европейскую сеть железных дорог. В рамках транспортной системы, разумеется, ОПОП и его Среднего коридора.Лидер Китая Си Цзиньпин 19 мая 2023 года встречался с пятью лидерами Центральной Азии во время саммита Китай — Центральная Азия (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан), где обсуждались вопросы запуска этой железной дороги, которая идет в обход России, но в то же время касается ее через участи задействованных стран, как уже было сказано, в ЕАЭС и ШОС. А если Китай за что-то берется, то обычно доводит дело до конца.Среднеазиатские лидеры сегодня, как кажется, все понимают правильно. И готовятся получать свою выгоду от развития Среднего коридора. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время недавнего саммита лидеров региона с товарищем Си озвучил китайскую поговорку: "Хочешь разбогатеть — построй дорогу". По его мнению, драйвер роста экономик Центральной Азии — развитие регионального транзитного, транспортного и логистического потенциала. "Претворение в жизнь этого стратегического проекта выведет регион из транспортного тупика, соединит около 4 млрд людей, расширит географию перевозок из Азии через Турцию в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки", — сказал он. С ним никто и не спорил.Однако поражает другое – жесткий прагматизм Китая. Он готов обсуждать транспортные коридоры в обход России с кем угодно, если ему это выгодно. Уже состоялись соответствующие встречи глав Турции, Грузии, США, Узбекистана, Туркменистана, Европейского совета с участием китайских представителей по этому вопросу.Американских СМИ активно смаковали прошедшую в Нью-Йорке в сентябре прошлого года встречу глав стран Центральной Азии с президентом США Джо Байденом в формате С5+1. А The Wall Street Journal, особо никого не стесняясь, писала, что интерес Белого дома к этому региону обусловлен необходимостью создать альтернативные логистические пути в обход России именно по Среднему коридору.На полях саммита ООН глава Совет ЕС Шарль Мишель на эту же тему встречался с президентами Узбекистана и Туркменистана Шавкатом Мирзиеевым и Сердаром Бердымухамедовым. Как и Байден, Шарль Мишель особое внимание уделил важности развития эффективных транспортных коридоров, упомянув ТМТМ (или, как он сказал, Транскаспийский мультимодальный коридор) как приоритетное направление сотрудничества между Евросоюзом и Средней Азией.И Китай спокойно смотрит на все эти телодвижения Запада, если это не касается его интересов. И перед Россией, как всегда, есть выбор: или пустить все на самотек и выпустить важные логистические маршруты из-под своего контроля и себе в убыток. Или активно участвовать во всех проектах или лично, используя выгодное транспортно-транзитное положение, или через своих партнеров и союзников по другим организациям. В первую очередь -- ЕАЭС, где определяющее влияние имеет Москва, и ШОС, где первую скрипку играет Пекин. Вместе они в ближайшие годы имеют все шансы для слияния с прицелом на расширение минимум на два континента — Евразию и Африку.Реализация же проекта новой железной дороги в рамках Среднего пути с подключением к нему возможностей России через пересечение с транспортным коридором Север – Юг станет также значительным шагом не только по сближению стран и союзов, но и реальному развитию торговли, приносящей прибыль.А взаимовыгодная прибыль как строительный материал любых двух- и многосторонних союзов, гарантирующих стабильность и развитие, – это один их главных уроков, которые тот же Китай преподает везде. В том числе, не забыл о нем напомнить и чрезмерно политиканствующим западным политикам в Мюнхене 16-18 февраля этого года. И в Москве с ним согласны. А хорошо то, что и Запад это услышал.

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мюнхенская конференция по безопасности, россия, китай, нато, сотрудничество, средняя азия