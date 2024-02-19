Коридор в обход России. Пекин в Мюнхене подтвердил претензии на лидерство, Москва согласна - 19.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240219/1053392775.html
Коридор в обход России. Пекин в Мюнхене подтвердил претензии на лидерство, Москва согласна
Коридор в обход России. Пекин в Мюнхене подтвердил претензии на лидерство, Москва согласна - 19.02.2024 Украина.ру
Коридор в обход России. Пекин в Мюнхене подтвердил претензии на лидерство, Москва согласна
Юбилейная, 60-я по счету Мюнхенская конференция по безопасности стала более-менее удачно попыткой коллективного Запада объединиться, но, увы для него, не подтвердила его лидерство. Это главный итог Мюнхена-2024.
2024-02-19T15:39
2024-02-19T15:39
мюнхенская конференция по безопасности
россия
китай
нато
сотрудничество
средняя азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/13/1053395497_0:159:3045:1872_1920x0_80_0_0_ada5bebce5047817ddc91091a7ecdc2e.jpg
Главным образом потому, что, во-первых, на конференцию не позвали Россию и в ее отсутствии попытались безуспешно разыграть "украинскую пугалку": дескать, если коллективными усилиями "не остановить Путина", то он нападет и победит весь "свободный демократический мир". На это дело США удалось развести только своих западных союзников. Сам Вашингтон из-за внутренних распрей между демократами и республиканцами пока тормозит с предоставлением помощи Украине, чтобы та воевала с Россией, но вот ближайшие его рабы-сателлиты уже прогнулись и застолбили кругленькие суммы для выдачи неонацистскому Киеву, что было окончательно подтверждено перед конференцией и на ней самой.Система принуждения в исполнении США сработала и на это раз. За месяц до мероприятия в столице Баварии первой отдуплилась Великобритания. Лондон в прошедшем январе заявил, что предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 3 млрд долл) на 2024-2025 года.Потом окончательно "поплыли" Германия и Франция, которые непосредственно перед конференцией подписали с Украиной соглашения о дополнительных гарантиях. Ну как гарантиях… В обоих документах нет даже слова "гарантия", но сама шумиха посвящена именно этому, а главное – сулит воюющему Киеву деньги. Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что уже в ближайшие недели Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи общим объемом около 1,1 млрд евро (36 танков или, если точнее, колесных гаубиц "из запасов промышленности", 120 тыс. артиллерийских снарядов и 2 новые системы ПВО и т. д.).Всего же в госбюджете Германии для Украины предусмотрено 8 млрд евро в этом году, а всего, по словам Шольца, "Германия к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро". Шольц страшно гордится: твердое второе место после США в деле накачивания Украины смертью.На таком же сходнячке с Зеленским и президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция в 2024 году предоставит Киеву дополнительную военную помощь на сумму 3 млрд. евро. В рамках, напоминаю, нового соглашения о безопасности с Украиной. При этом Макрон не преминул напомнить: есть рост -- в 2022 году было предоставлено 1,7 млрд евро, тогда как в 2023 году -- 2,1 млрд евро. "Франция также взяла на себя обязательство продолжить поддержку Украины по всем направлениям: поставки военной техники, оборонно-промышленное сотрудничество, в том числе развитие совместного производства, обучение, разведка, гражданское содействие и так далее", -- гордо сказал Макрон.Чем тут гордиться, особенно на фоне протестов французских и немецких фермеров и рецессии, охватывающей экономику обеих стран, не совсем понятно, но факт остается фактом – до выделения хоть каких-то денег США Украина может продержаться на германо-французских и прочих европодачках. Например, президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел для Украины до 800 тысяч нужных ей снарядов и готов их поставить, если ЕС или НАТО оплатят поставки.Во-вторых, -- и это, пожалуй, может стать главным уже в ближайшем будущем! – в полный рост заявил свои позиции Китай. На конференцию в Мюнхен прибыла делегация в главе министром иностранных дел этой страны Ван И. И устами товарища Вана Китай сказал только то, что хотел сказать с такой высокой трибуны – он как претендовал на свое лидирующее место в будущем многополярном мире, так и претендует. И будет на равноправных условиях сотрудничать как с Россией, так и с Западом, защищая исключительно свои национальные интересы. И политические, и – главным образом – экономические.С одной стороны, товарищ Ван сказал, что Китай никогда не откажется от сотрудничества с Россией, поскольку она является крупнейшим соседом Китая. А отношения между нами отвечают общим интересам двух стран, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире, а также развиваются на принципах неприсоединения к блокам, отказа от конфронтации и не нацелены на третьи стороны.Другими словами, Китай поддерживает Россию в ее борьбе за многополярный мир, но не будет вступать ни с ней, ни с кем-либо еще в союзы, чем-то обязывающие и регламентирующие Пекин дополнительными и неукоснительными обязательствами. Сотрудничеству – да, союзам – нет, ибо Китай действует исключительно в своих интересах. Это квинтэссенция внешней политики Китая, которая остается и скорее всего останется неизменной. А куда и зачем Китаю в его положении торопиться?И Западу уже в Мюнхене министр Ван, что ему в угоду он не откажется от сотрудничества с Россией даже в украинском вопросе и предлагает очень простую схему: российскую проблему безопасности на украинском направлении должны решать Киев и Москва. На двухстороннем уровне. Без всякого вмешательства США, Евросоюза с НАТО. То есть без команд и подачек из Вашингтона, Брюсселя, Берлина или Парижа с Лондоном.По словам Ван И, Пекин никогда не отказывался от содействия урегулированию украинского кризиса, но у Китая одна цель — достижение консенсуса по прекращению конфликта и прокладывание пути к мирным переговорам. Чтобы Запад не мешал.Другими словами, Китай в Мюнхене предложил сотрудничество, что и напугало генсека НАТО Йенса Столтенберга. "Мы видим, что Россия и Китай постоянно сближаются. Если президент Путин одержит верх на Украине, это проблема для Украины, но это также и сигнал не только Путину, но Си Цзиньпину о том, что можно применять силу для достижения результатов. То, что происходит на Украине сегодня, может произойти на Тайване завтра", — сказал он. Но в Пекине и Москве восприняли их как дежурный недружественный выпад, не более того.Однако с другой стороны, ради своих интересов Китай готов если и не соперничать, то уж точно конкурировать и с Россией. Не так политически или в военном отношении (без российского ядерного зонтика Китай пока не может), как экономически. Ради своих выгод Китай готов торговать и развивать логистику без всякой оглядки на политическую целесообразность везде, где можно опираться и рассчитывать только на прибыль от торговых операций.Примером этого является, ясное дело, логистический проект "Один пояс, один путь" (ОПОП), в котором Китай для всеобщей выгоды уже задействовал более 100 стран мира. И постоянно совершенствует все маршруты ОПОП.Проследим з изменением маршрутов. ОПОП, как известно имел, условно говоры, три главных сухопутных маршрута – северный, средний и южный. И два из них так или иначе касались России – северный однозначно проходил по российской территории, а срединный мог учитывать интересы России через торговлю Китая со странами Евразийского экономического союзы (ЕАЭС) или Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Китаю при реализации своей логистической стратегии однозначно выгодно в центральноазиатскому макрорегионе иметь в качестве своих союзников Россию, Иран и Пакистан, которых объединял ОПОП. Это страны с населением в десятки миллионов, выходом к морям, две из них обладают ядерным оружием. Плюс торговля привязывала к ОПОП Турцию и другие страны Средиземноморья с выходом на Западную Европу. И России — это выгодно, потому что страны эти нуждаются в торговле продовольствием, а оно — один из козырей России при таком раскладе.Однако Китай все время старается сгладить маршруты ОПОП, выпрямить их, минимизировать протяженность, заинтересовав в них самые разные страны.И если Южный и морской коридоры ОПОП сегодня минимизированы и затруднены в работе событиями, войнами и конфликтами между странами Ближнего Востока, то особую роль начинает играть и, скорее всего, будет впредь играть так называемый Международный транспортный маршрут "Серединный (средний) коридор".В интернете о нем уже есть такая реклама: "Маршрут: Китай – Казахстан – Каспийское море – Азербайджан – Грузия – Турция или Черное море – Восточная и Западная Европа. Откройте для себя новые горизонты эффективности с Серединным коридором, значительно увеличившим грузоперевозки между Китаем, Турцией и странами Европы. Наш маршрутный поезд, охватывающий этот транспортный путь, гарантирует высокоскоростную доставку грузов из Китая в Европу, обычно всего за 20-25 дней, что является ключевым преимуществом данного транспортного коридора".С началом спецвоенной операции (СВО) России в Украине, когда северный маршрут ОПОП по российской территории потенциально попал под еще бОльший санкционный пресс, пугающих страны-партнеры, однозначно возросла роль этого самого Серединного или Среднего коридора.Официально коридор этот был инициирован в 2013 году Казахстаном, Азербайджаном и Грузией. Уже существует международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ), которая является оператором этого проекта.А на очередной встрече 28–29 сентября 2023 года в Актау было подписано Соглашение о взаимодействии и мерах ответственности при организации перевозки грузов в составе контейнерных поездов по маршруту ТМТМ с использованием фидерных судов и Соглашение об организации контейнерных перевозок в прямом международном железнодорожно-морском сообщении с участием фидерных судов между портами Каспийского моря (Актау — Баку-Алят).В качестве членов ТМТМ были приняты следующие компании: Alport (Азербайджан), BMF Port Burgas (Болгария), Semurg Invest (Казахстан), LTG Cargo (Литва), Global DTC Pte.Ltd (Сингапур) и ТОО "Исткомтранс" (Казахстан). Таким образом состав Ассоциации увеличился до 25 компаний и представлен 11 странами.И перспектива нового маршрута есть отличная по многим показателям. Средний коридор в настоящее время составляет менее 10% от общего объема грузов, перевозимых по Северному маршруту (то есть через территорию России), из-за ограниченной пропускной способности морских портов и железных дорог, отсутствии единой тарифной структуры и единого оператора. На данный момент страны — участники ТМТМ поставили перед собой цель увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 миллионов тонн в год к 2025 году.По другим прогнозам, если все пойдет хорошо, то Средний коридор может увеличить пропускную способность транзита до 50 млн тонн, что однозначно выгодно Китаю и Турции, которая играет важнейшую роль в качестве посредника в европейской цепочке создания стоимости логистики из-за своей географической структуры. Турция всячески пытается использовать свое геостратегическое значение, чтобы стать мостом между ЕС с одной стороны и странами Кавказа — Центральной Азии и Китаем с другой.Среди других преимуществ Среднего коридора отмечается, что он на 2000 километров короче Северного коридора, проходящего через Россию. Сейчас уже утверждают, что путь товаров из Китая в Европу доходит до 12 дней, в то время как время по Северному коридору это занимает 19 дней. А то и дольше.Второй конъюнктурный плюс сегодня – это, как уже было сказано выше, снижение рисков санкций, связанные с транзитом через Россию. Для европейских компаний, прежде работавших с Россией, возникла необходимость найти обходные маршруты для продолжения грузоперевозок в обход ее территории. Европейцы вынуждены подстраиваться под новые реалии, чтобы обеспечить бесперебойную поставку товаров из Китая. Оптимальным вариантом и стал Средний коридор. Он идет в обход России.Безусловно, это открывает доступ к новым рынкам, население которых вдоль маршрута составляет примерно 80 миллионов человек. Средний коридор также предоставляет возможность увеличить экспорт энергоносителей из Центральной Азии в Европу: Казахстан собирается в этом году отгрузить 1,5 млн тонн нефти (2–3% своего нефтяного экспорта) в Европу по Среднему коридору.Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с Грузией хочет возобновить строительство нового глубоководного порта в Анаклии (край Самегрело-Верхняя Сванетия на границе Грузии с Абхазией). И, по его словам, готов вкладываться в развитие другой транспортной инфраструктуры, выгодной этому региону.Самым же актуальным аспектом развития Среднего пути сегодня, похоже, стало (или может стать) строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и строительство нескольких автомагистралей, которые будут играть неотъемлемую роль в Среднем коридоре.Стоимость проекта оценивается примерно в 5 млрд долл, хотя суммы в последние годы озвучивались разные – от 2 млрд до 8 млрд. долл. Протяженность 454 километра, и призвана она соединить железные дороги Китая и Узбекистана через территорию Киргизии, а далее через Туркменистан, Иран и Турцию выйти на европейскую сеть железных дорог. В рамках транспортной системы, разумеется, ОПОП и его Среднего коридора.Лидер Китая Си Цзиньпин 19 мая 2023 года встречался с пятью лидерами Центральной Азии во время саммита Китай — Центральная Азия (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан), где обсуждались вопросы запуска этой железной дороги, которая идет в обход России, но в то же время касается ее через участи задействованных стран, как уже было сказано, в ЕАЭС и ШОС. А если Китай за что-то берется, то обычно доводит дело до конца.Среднеазиатские лидеры сегодня, как кажется, все понимают правильно. И готовятся получать свою выгоду от развития Среднего коридора. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время недавнего саммита лидеров региона с товарищем Си озвучил китайскую поговорку: "Хочешь разбогатеть — построй дорогу". По его мнению, драйвер роста экономик Центральной Азии — развитие регионального транзитного, транспортного и логистического потенциала. "Претворение в жизнь этого стратегического проекта выведет регион из транспортного тупика, соединит около 4 млрд людей, расширит географию перевозок из Азии через Турцию в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки", — сказал он. С ним никто и не спорил.Однако поражает другое – жесткий прагматизм Китая. Он готов обсуждать транспортные коридоры в обход России с кем угодно, если ему это выгодно. Уже состоялись соответствующие встречи глав Турции, Грузии, США, Узбекистана, Туркменистана, Европейского совета с участием китайских представителей по этому вопросу.Американских СМИ активно смаковали прошедшую в Нью-Йорке в сентябре прошлого года встречу глав стран Центральной Азии с президентом США Джо Байденом в формате С5+1. А The Wall Street Journal, особо никого не стесняясь, писала, что интерес Белого дома к этому региону обусловлен необходимостью создать альтернативные логистические пути в обход России именно по Среднему коридору.На полях саммита ООН глава Совет ЕС Шарль Мишель на эту же тему встречался с президентами Узбекистана и Туркменистана Шавкатом Мирзиеевым и Сердаром Бердымухамедовым. Как и Байден, Шарль Мишель особое внимание уделил важности развития эффективных транспортных коридоров, упомянув ТМТМ (или, как он сказал, Транскаспийский мультимодальный коридор) как приоритетное направление сотрудничества между Евросоюзом и Средней Азией.И Китай спокойно смотрит на все эти телодвижения Запада, если это не касается его интересов. И перед Россией, как всегда, есть выбор: или пустить все на самотек и выпустить важные логистические маршруты из-под своего контроля и себе в убыток. Или активно участвовать во всех проектах или лично, используя выгодное транспортно-транзитное положение, или через своих партнеров и союзников по другим организациям. В первую очередь -- ЕАЭС, где определяющее влияние имеет Москва, и ШОС, где первую скрипку играет Пекин. Вместе они в ближайшие годы имеют все шансы для слияния с прицелом на расширение минимум на два континента — Евразию и Африку.Реализация же проекта новой железной дороги в рамках Среднего пути с подключением к нему возможностей России через пересечение с транспортным коридором Север – Юг станет также значительным шагом не только по сближению стран и союзов, но и реальному развитию торговли, приносящей прибыль.А взаимовыгодная прибыль как строительный материал любых двух- и многосторонних союзов, гарантирующих стабильность и развитие, – это один их главных уроков, которые тот же Китай преподает везде. В том числе, не забыл о нем напомнить и чрезмерно политиканствующим западным политикам в Мюнхене 16-18 февраля этого года. И в Москве с ним согласны. А хорошо то, что и Запад это услышал.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20231013/1050152411.html
https://ukraina.ru/20231016/1050217409.html
https://ukraina.ru/20240216/1053349720.html
россия
китай
средняя азия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/13/1053395497_0:0:2708:2030_1920x0_80_0_0_73d3ce701ee4624cf2b4ac9bc623d330.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мюнхенская конференция по безопасности, россия, китай, нато, сотрудничество, средняя азия
Мюнхенская конференция по безопасности, Россия, Китай, НАТО, сотрудничество, Средняя Азия

Коридор в обход России. Пекин в Мюнхене подтвердил претензии на лидерство, Москва согласна

15:39 19.02.2024
 
© AFP2023 / FLORENCE LO
- РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AFP2023 / FLORENCE LO
Читать в
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Юбилейная, 60-я по счету Мюнхенская конференция по безопасности стала более-менее удачно попыткой коллективного Запада объединиться, но, увы для него, не подтвердила его лидерство. Это главный итог Мюнхена-2024.
Главным образом потому, что, во-первых, на конференцию не позвали Россию и в ее отсутствии попытались безуспешно разыграть "украинскую пугалку": дескать, если коллективными усилиями "не остановить Путина", то он нападет и победит весь "свободный демократический мир". На это дело США удалось развести только своих западных союзников.
Сам Вашингтон из-за внутренних распрей между демократами и республиканцами пока тормозит с предоставлением помощи Украине, чтобы та воевала с Россией, но вот ближайшие его рабы-сателлиты уже прогнулись и застолбили кругленькие суммы для выдачи неонацистскому Киеву, что было окончательно подтверждено перед конференцией и на ней самой.
Система принуждения в исполнении США сработала и на это раз. За месяц до мероприятия в столице Баварии первой отдуплилась Великобритания. Лондон в прошедшем январе заявил, что предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 3 млрд долл) на 2024-2025 года.
Потом окончательно "поплыли" Германия и Франция, которые непосредственно перед конференцией подписали с Украиной соглашения о дополнительных гарантиях. Ну как гарантиях… В обоих документах нет даже слова "гарантия", но сама шумиха посвящена именно этому, а главное – сулит воюющему Киеву деньги.
Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что уже в ближайшие недели Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи общим объемом около 1,1 млрд евро (36 танков или, если точнее, колесных гаубиц "из запасов промышленности", 120 тыс. артиллерийских снарядов и 2 новые системы ПВО и т. д.).
Всего же в госбюджете Германии для Украины предусмотрено 8 млрд евро в этом году, а всего, по словам Шольца, "Германия к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро". Шольц страшно гордится: твердое второе место после США в деле накачивания Украины смертью.
На таком же сходнячке с Зеленским и президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция в 2024 году предоставит Киеву дополнительную военную помощь на сумму 3 млрд. евро. В рамках, напоминаю, нового соглашения о безопасности с Украиной. При этом Макрон не преминул напомнить: есть рост -- в 2022 году было предоставлено 1,7 млрд евро, тогда как в 2023 году -- 2,1 млрд евро. "Франция также взяла на себя обязательство продолжить поддержку Украины по всем направлениям: поставки военной техники, оборонно-промышленное сотрудничество, в том числе развитие совместного производства, обучение, разведка, гражданское содействие и так далее", -- гордо сказал Макрон.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Чем тут гордиться, особенно на фоне протестов французских и немецких фермеров и рецессии, охватывающей экономику обеих стран, не совсем понятно, но факт остается фактом – до выделения хоть каких-то денег США Украина может продержаться на германо-французских и прочих европодачках. Например, президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел для Украины до 800 тысяч нужных ей снарядов и готов их поставить, если ЕС или НАТО оплатят поставки.
Во-вторых, -- и это, пожалуй, может стать главным уже в ближайшем будущем! – в полный рост заявил свои позиции Китай. На конференцию в Мюнхен прибыла делегация в главе министром иностранных дел этой страны Ван И. И устами товарища Вана Китай сказал только то, что хотел сказать с такой высокой трибуны – он как претендовал на свое лидирующее место в будущем многополярном мире, так и претендует. И будет на равноправных условиях сотрудничать как с Россией, так и с Западом, защищая исключительно свои национальные интересы. И политические, и – главным образом – экономические.
С одной стороны, товарищ Ван сказал, что Китай никогда не откажется от сотрудничества с Россией, поскольку она является крупнейшим соседом Китая. А отношения между нами отвечают общим интересам двух стран, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире, а также развиваются на принципах неприсоединения к блокам, отказа от конфронтации и не нацелены на третьи стороны.
Другими словами, Китай поддерживает Россию в ее борьбе за многополярный мир, но не будет вступать ни с ней, ни с кем-либо еще в союзы, чем-то обязывающие и регламентирующие Пекин дополнительными и неукоснительными обязательствами. Сотрудничеству – да, союзам – нет, ибо Китай действует исключительно в своих интересах. Это квинтэссенция внешней политики Китая, которая остается и скорее всего останется неизменной. А куда и зачем Китаю в его положении торопиться?
И Западу уже в Мюнхене министр Ван, что ему в угоду он не откажется от сотрудничества с Россией даже в украинском вопросе и предлагает очень простую схему: российскую проблему безопасности на украинском направлении должны решать Киев и Москва. На двухстороннем уровне. Без всякого вмешательства США, Евросоюза с НАТО. То есть без команд и подачек из Вашингтона, Брюсселя, Берлина или Парижа с Лондоном.
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
13 октября 2023, 12:32
Под эгидой Китая и России. "Один пояс – один путь" получает новые возможностиТретий международный форум "Один пояс – один путь" (ОПОП) состоится в Пекине 17–18 октября 2023 года. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия мероприятия, туда поедет президент России Владимир Путин
По словам Ван И, Пекин никогда не отказывался от содействия урегулированию украинского кризиса, но у Китая одна цель — достижение консенсуса по прекращению конфликта и прокладывание пути к мирным переговорам. Чтобы Запад не мешал.
Другими словами, Китай в Мюнхене предложил сотрудничество, что и напугало генсека НАТО Йенса Столтенберга. "Мы видим, что Россия и Китай постоянно сближаются. Если президент Путин одержит верх на Украине, это проблема для Украины, но это также и сигнал не только Путину, но Си Цзиньпину о том, что можно применять силу для достижения результатов. То, что происходит на Украине сегодня, может произойти на Тайване завтра", — сказал он. Но в Пекине и Москве восприняли их как дежурный недружественный выпад, не более того.
Однако с другой стороны, ради своих интересов Китай готов если и не соперничать, то уж точно конкурировать и с Россией. Не так политически или в военном отношении (без российского ядерного зонтика Китай пока не может), как экономически. Ради своих выгод Китай готов торговать и развивать логистику без всякой оглядки на политическую целесообразность везде, где можно опираться и рассчитывать только на прибыль от торговых операций.
Примером этого является, ясное дело, логистический проект "Один пояс, один путь" (ОПОП), в котором Китай для всеобщей выгоды уже задействовал более 100 стран мира. И постоянно совершенствует все маршруты ОПОП.
Проследим з изменением маршрутов. ОПОП, как известно имел, условно говоры, три главных сухопутных маршрута – северный, средний и южный. И два из них так или иначе касались России – северный однозначно проходил по российской территории, а срединный мог учитывать интересы России через торговлю Китая со странами Евразийского экономического союзы (ЕАЭС) или Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
© zelengarden.ru
© zelengarden.ru
Китаю при реализации своей логистической стратегии однозначно выгодно в центральноазиатскому макрорегионе иметь в качестве своих союзников Россию, Иран и Пакистан, которых объединял ОПОП. Это страны с населением в десятки миллионов, выходом к морям, две из них обладают ядерным оружием. Плюс торговля привязывала к ОПОП Турцию и другие страны Средиземноморья с выходом на Западную Европу. И России — это выгодно, потому что страны эти нуждаются в торговле продовольствием, а оно — один из козырей России при таком раскладе.
Однако Китай все время старается сгладить маршруты ОПОП, выпрямить их, минимизировать протяженность, заинтересовав в них самые разные страны.
И если Южный и морской коридоры ОПОП сегодня минимизированы и затруднены в работе событиями, войнами и конфликтами между странами Ближнего Востока, то особую роль начинает играть и, скорее всего, будет впредь играть так называемый Международный транспортный маршрут "Серединный (средний) коридор".
В интернете о нем уже есть такая реклама: "Маршрут: Китай – Казахстан – Каспийское море – Азербайджан – Грузия – Турция или Черное море – Восточная и Западная Европа. Откройте для себя новые горизонты эффективности с Серединным коридором, значительно увеличившим грузоперевозки между Китаем, Турцией и странами Европы. Наш маршрутный поезд, охватывающий этот транспортный путь, гарантирует высокоскоростную доставку грузов из Китая в Европу, обычно всего за 20-25 дней, что является ключевым преимуществом данного транспортного коридора".
С началом спецвоенной операции (СВО) России в Украине, когда северный маршрут ОПОП по российской территории потенциально попал под еще бОльший санкционный пресс, пугающих страны-партнеры, однозначно возросла роль этого самого Серединного или Среднего коридора.
Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября 2023, 14:58
Пекин и Москва согласуют позиции. ОПОП и МТК Север-Юг против IMEC – сотрудничество или конкуренцияВслед за главой МИД России Сергеем Лавровым российский президент Владимир Путин отправится с визитом в Пекин – на третий форум инициативы КНР "Один пояс – один путь" (ОПОП). Форум состоится 17-18 октября 2023 года
Официально коридор этот был инициирован в 2013 году Казахстаном, Азербайджаном и Грузией. Уже существует международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ), которая является оператором этого проекта.
А на очередной встрече 28–29 сентября 2023 года в Актау было подписано Соглашение о взаимодействии и мерах ответственности при организации перевозки грузов в составе контейнерных поездов по маршруту ТМТМ с использованием фидерных судов и Соглашение об организации контейнерных перевозок в прямом международном железнодорожно-морском сообщении с участием фидерных судов между портами Каспийского моря (Актау — Баку-Алят).
В качестве членов ТМТМ были приняты следующие компании: Alport (Азербайджан), BMF Port Burgas (Болгария), Semurg Invest (Казахстан), LTG Cargo (Литва), Global DTC Pte.Ltd (Сингапур) и ТОО "Исткомтранс" (Казахстан). Таким образом состав Ассоциации увеличился до 25 компаний и представлен 11 странами.
И перспектива нового маршрута есть отличная по многим показателям. Средний коридор в настоящее время составляет менее 10% от общего объема грузов, перевозимых по Северному маршруту (то есть через территорию России), из-за ограниченной пропускной способности морских портов и железных дорог, отсутствии единой тарифной структуры и единого оператора. На данный момент страны — участники ТМТМ поставили перед собой цель увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 миллионов тонн в год к 2025 году.
По другим прогнозам, если все пойдет хорошо, то Средний коридор может увеличить пропускную способность транзита до 50 млн тонн, что однозначно выгодно Китаю и Турции, которая играет важнейшую роль в качестве посредника в европейской цепочке создания стоимости логистики из-за своей географической структуры. Турция всячески пытается использовать свое геостратегическое значение, чтобы стать мостом между ЕС с одной стороны и странами Кавказа — Центральной Азии и Китаем с другой.
Среди других преимуществ Среднего коридора отмечается, что он на 2000 километров короче Северного коридора, проходящего через Россию. Сейчас уже утверждают, что путь товаров из Китая в Европу доходит до 12 дней, в то время как время по Северному коридору это занимает 19 дней. А то и дольше.
Второй конъюнктурный плюс сегодня – это, как уже было сказано выше, снижение рисков санкций, связанные с транзитом через Россию. Для европейских компаний, прежде работавших с Россией, возникла необходимость найти обходные маршруты для продолжения грузоперевозок в обход ее территории. Европейцы вынуждены подстраиваться под новые реалии, чтобы обеспечить бесперебойную поставку товаров из Китая. Оптимальным вариантом и стал Средний коридор. Он идет в обход России.
Безусловно, это открывает доступ к новым рынкам, население которых вдоль маршрута составляет примерно 80 миллионов человек. Средний коридор также предоставляет возможность увеличить экспорт энергоносителей из Центральной Азии в Европу: Казахстан собирается в этом году отгрузить 1,5 млн тонн нефти (2–3% своего нефтяного экспорта) в Европу по Среднему коридору.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с Грузией хочет возобновить строительство нового глубоководного порта в Анаклии (край Самегрело-Верхняя Сванетия на границе Грузии с Абхазией). И, по его словам, готов вкладываться в развитие другой транспортной инфраструктуры, выгодной этому региону.
Самым же актуальным аспектом развития Среднего пути сегодня, похоже, стало (или может стать) строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и строительство нескольких автомагистралей, которые будут играть неотъемлемую роль в Среднем коридоре.
Стоимость проекта оценивается примерно в 5 млрд долл, хотя суммы в последние годы озвучивались разные – от 2 млрд до 8 млрд. долл. Протяженность 454 километра, и призвана она соединить железные дороги Китая и Узбекистана через территорию Киргизии, а далее через Туркменистан, Иран и Турцию выйти на европейскую сеть железных дорог. В рамках транспортной системы, разумеется, ОПОП и его Среднего коридора.
Лидер Китая Си Цзиньпин 19 мая 2023 года встречался с пятью лидерами Центральной Азии во время саммита Китай — Центральная Азия (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан), где обсуждались вопросы запуска этой железной дороги, которая идет в обход России, но в то же время касается ее через участи задействованных стран, как уже было сказано, в ЕАЭС и ШОС. А если Китай за что-то берется, то обычно доводит дело до конца.
Среднеазиатские лидеры сегодня, как кажется, все понимают правильно. И готовятся получать свою выгоду от развития Среднего коридора. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время недавнего саммита лидеров региона с товарищем Си озвучил китайскую поговорку: "Хочешь разбогатеть — построй дорогу". По его мнению, драйвер роста экономик Центральной Азии — развитие регионального транзитного, транспортного и логистического потенциала. "Претворение в жизнь этого стратегического проекта выведет регион из транспортного тупика, соединит около 4 млрд людей, расширит географию перевозок из Азии через Турцию в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки", — сказал он. С ним никто и не спорил.
Однако поражает другое – жесткий прагматизм Китая. Он готов обсуждать транспортные коридоры в обход России с кем угодно, если ему это выгодно. Уже состоялись соответствующие встречи глав Турции, Грузии, США, Узбекистана, Туркменистана, Европейского совета с участием китайских представителей по этому вопросу.
Американских СМИ активно смаковали прошедшую в Нью-Йорке в сентябре прошлого года встречу глав стран Центральной Азии с президентом США Джо Байденом в формате С5+1. А The Wall Street Journal, особо никого не стесняясь, писала, что интерес Белого дома к этому региону обусловлен необходимостью создать альтернативные логистические пути в обход России именно по Среднему коридору.
На полях саммита ООН глава Совет ЕС Шарль Мишель на эту же тему встречался с президентами Узбекистана и Туркменистана Шавкатом Мирзиеевым и Сердаром Бердымухамедовым. Как и Байден, Шарль Мишель особое внимание уделил важности развития эффективных транспортных коридоров, упомянув ТМТМ (или, как он сказал, Транскаспийский мультимодальный коридор) как приоритетное направление сотрудничества между Евросоюзом и Средней Азией.
- РИА Новости, 1920, 16.02.2024
16 февраля, 17:44
Торговые пути мимо хуситов. Война за логистику на Ближнем Востоке входит в новую стадию
И Китай спокойно смотрит на все эти телодвижения Запада, если это не касается его интересов. И перед Россией, как всегда, есть выбор: или пустить все на самотек и выпустить важные логистические маршруты из-под своего контроля и себе в убыток. Или активно участвовать во всех проектах или лично, используя выгодное транспортно-транзитное положение, или через своих партнеров и союзников по другим организациям. В первую очередь -- ЕАЭС, где определяющее влияние имеет Москва, и ШОС, где первую скрипку играет Пекин. Вместе они в ближайшие годы имеют все шансы для слияния с прицелом на расширение минимум на два континента — Евразию и Африку.
Реализация же проекта новой железной дороги в рамках Среднего пути с подключением к нему возможностей России через пересечение с транспортным коридором Север – Юг станет также значительным шагом не только по сближению стран и союзов, но и реальному развитию торговли, приносящей прибыль.
А взаимовыгодная прибыль как строительный материал любых двух- и многосторонних союзов, гарантирующих стабильность и развитие, – это один их главных уроков, которые тот же Китай преподает везде. В том числе, не забыл о нем напомнить и чрезмерно политиканствующим западным политикам в Мюнхене 16-18 февраля этого года. И в Москве с ним согласны. А хорошо то, что и Запад это услышал.
 
Мюнхенская конференция по безопасностиРоссияКитайНАТОсотрудничествоСредняя Азия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:53Алексей Самойлов: ВСУ даже не успеют удивиться, как Россия перешагнет новый рубеж и дойдет до Павлограда
15:42"Я расстроился": украинский экс-министр оценил потерю Авдеевки
15:39"Нам пудрили мозги". Очевидец Евромайдана Руслан Калинчук о кровавом феврале на Украине
15:39Коридор в обход России. Пекин в Мюнхене подтвердил претензии на лидерство, Москва согласна
15:28Какой он украинец? Режиссера Лозницу объявили "вредителем нации" на Берлинале
15:20Верховную Раду просят о демобилизации
15:05Польские протестующие заблокировали шесть КПП на границе с Украиной
14:17"Уже подогревают котел": сбежавший Илья Новиков* подписывает украинские снаряды
14:10Владимир Орлов: Авиация России обманула ПВО ВСУ, чтобы заставить "Азов"* дрожать в подвалах Авдеевки
14:02Отравление Пасечника: что известно о покушении на главу ЛНР
13:56МВД России разыскивает украинку, оголившую грудь на Красной площади
13:09Британские фермеры потратили на удобрения на £1,5 млрд больше с начала СВО
13:00Преступления в Авдеевке, чрезмерный оптимизм НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
12:38Украина и Япония подписали налоговую конвенцию, пришлось менять советский договор
12:37О диванных патриотах, информационной бомбе Карлсона, уроках Майдана и Зеленском - Мамонтов
12:03Украина отменила поезда в Авдеевку
11:58Польша медлит с расследованием взрыва подарка из Киева в здании полиции
11:57Золотая лестница: как бывший главный спасатель Украины разбогател во время войны
11:56На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой"
10:57ФСБ нейтрализовала украинского агента, готовившего теракт в Запорожской области
Лента новостейМолния