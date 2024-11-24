Зеленский копирует Гитлера, пытаясь удержать Кураховский карман — эксперт - 24.11.2024 Украина.ру
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Зеленский копирует Гитлера, пытаясь удержать Кураховский карман — эксперт
Зеленский копирует Гитлера, пытаясь удержать Кураховский карман — эксперт - 24.11.2024 Украина.ру
Зеленский копирует Гитлера, пытаясь удержать Кураховский карман — эксперт
Владимир Зеленский использует тот же принцип, который исповедовал Гитлер с 1944 года. Именно поэтому ВСУ не отводят войска из Кураховского кармана даже под угрозой окружения
2024-11-24T11:45
2024-11-24T11:45
новости
курахово
украина
купянск
владимир зеленский
адольф гитлер
вооруженные силы украины
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Далее эксперт коснулся темы боев в Купянске.“Там не все просто. Нашим войскам удалось с ходу ворваться в город. Река является дополнительным препятствием для нас, но Купянск очень важен, потому что появляется перспектива движения на Харьков с востока. Но это перспектива дальняя, не сегодняшнего дня, но она важна, поэтому за Купянск и Курахово идут тяжелые бои”, — объяснил Кнутов.Украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что российские войска продвинулись в "кармане" южнее Курахово и сократили расстояние по флангам. До закрытия котла остается примерно четыре километра.Позже украинское издание "Страна.ua" добавило, что украинские подразделения рискуют оказаться в котле Курахово, повторив "угледарский сценарий", а также историю нескольких других городов из-за несвоевременного решения командования об отступлении.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИПолный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает
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новости, курахово, украина, купянск, владимир зеленский, адольф гитлер, вооруженные силы украины, детали
Новости, Курахово, Украина, Купянск, Владимир Зеленский, Адольф Гитлер, Вооруженные силы Украины, детали

Зеленский копирует Гитлера, пытаясь удержать Кураховский карман — эксперт

11:45 24.11.2024
 
Фото: ТСН
Фото: ТСН
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Владимир Зеленский использует тот же принцип, который исповедовал Гитлер с 1944 года. Именно поэтому ВСУ не отводят войска из Кураховского кармана даже под угрозой окружения
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
“Это города-крепости, Восточный вал, вера в чудо-оружие. Держаться до последнего, оттягивая как можно больше российских частей. Зеленский хладнокровно относится к потерям, которые несет Украина, иначе давно бы пошел на мирные переговоры”, — заявил Кнутов.
Далее эксперт коснулся темы боев в Купянске.
“Там не все просто. Нашим войскам удалось с ходу ворваться в город. Река является дополнительным препятствием для нас, но Купянск очень важен, потому что появляется перспектива движения на Харьков с востока. Но это перспектива дальняя, не сегодняшнего дня, но она важна, поэтому за Купянск и Курахово идут тяжелые бои”, — объяснил Кнутов.
Украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что российские войска продвинулись в "кармане" южнее Курахово и сократили расстояние по флангам. До закрытия котла остается примерно четыре километра.
Позже украинское издание "Страна.ua" добавило, что украинские подразделения рискуют оказаться в котле Курахово, повторив "угледарский сценарий", а также историю нескольких других городов из-за несвоевременного решения командования об отступлении.
21 ноября, 12:00
До закрытия котла в Курахово осталось меньше четырех километров - Deep StateРоссийские войска продвинулись в "кармане" южнее Курахово и сократили расстояние по флангам. До закрытия котла остается примерно четыре километра. Такую информацию в четверг, 21 ноября, обнародовал украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИ
Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает
 
НовостиКураховоУкраинаКупянскВладимир ЗеленскийАдольф ГитлерВооруженные силы Украиныдетали
 
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