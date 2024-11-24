Зеленский копирует Гитлера, пытаясь удержать Кураховский карман — эксперт
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Владимир Зеленский использует тот же принцип, который исповедовал Гитлер с 1944 года. Именно поэтому ВСУ не отводят войска из Кураховского кармана даже под угрозой окружения
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
“Это города-крепости, Восточный вал, вера в чудо-оружие. Держаться до последнего, оттягивая как можно больше российских частей. Зеленский хладнокровно относится к потерям, которые несет Украина, иначе давно бы пошел на мирные переговоры”, — заявил Кнутов.
Далее эксперт коснулся темы боев в Купянске.
“Там не все просто. Нашим войскам удалось с ходу ворваться в город. Река является дополнительным препятствием для нас, но Купянск очень важен, потому что появляется перспектива движения на Харьков с востока. Но это перспектива дальняя, не сегодняшнего дня, но она важна, поэтому за Купянск и Курахово идут тяжелые бои”, — объяснил Кнутов.
Украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что российские войска продвинулись в "кармане" южнее Курахово и сократили расстояние по флангам. До закрытия котла остается примерно четыре километра.
Позже украинское издание "Страна.ua" добавило, что украинские подразделения рискуют оказаться в котле Курахово, повторив "угледарский сценарий", а также историю нескольких других городов из-за несвоевременного решения командования об отступлении.
21 ноября, 12:00До закрытия котла в Курахово осталось меньше четырех километров - Deep StateРоссийские войска продвинулись в "кармане" южнее Курахово и сократили расстояние по флангам. До закрытия котла остается примерно четыре километра. Такую информацию в четверг, 21 ноября, обнародовал украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает