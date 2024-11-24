https://ukraina.ru/20241124/1059146510.html

Дмитрий Дробницкий: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать

Дмитрий Дробницкий: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать - 24.11.2024 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать

Трампу глубоко наплевать, что Путин применяет по Европе ракеты средней и меньшей дальности. Европа — это место, которое предельно презирает любой американский консерватор. Евроатлантическое единство это для либералов. Трампу нужны были ракеты средней дальности как фактор давления на Китай, который можно использовать в районе Тайваньского пролива.

2024-11-24T12:05

2024-11-24T12:05

2024-11-24T12:05

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россия

дональд трамп

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пентагон

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.Российские войска нанесли удар по днепропетровскому заводу "Южмаш" новой баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении в ответ на ракетные атаки по территории России. В вечернем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда предпочитала и сейчас готова решать все спорные вопросы мирными средствами, но она также готова и к любому развитию событий.- Дмитрий Олегович, как применение нового оружия и заявление российского президента скажется на отношениях между Россией и США?- Российско-американских отношений нет никаких, по инерции сохраняются только дипломатические. Но проблема состоит в том, что последние месяца три администрации в США нет как таковой. После замены Байдена на Харрис невозможно понять, кто принимает решения. Проблема всего мира состоит в том, что в США нет администрации. Нет президента, нет вице-президента. Третье лицо в стране занимается важным делом: выгоняет трансгендеров из женских туалетов.Переходная администрация связана юридическими отношениями по транзиту власти и высказываться по внешней политике не может. За них высказываются другие люди, сын Трампа, который формально в эту команду не входит. Им еще надо дожить до инаугурации, утвердить свою власть и съесть сопротивление федеральных ведомств, то, что у нас часть называют глубинным государством, хотя оно на поверхности.То есть власти в США нет. Пентагон хоть что-то говорит по этому поводу, военное ведомство не может от этого уклониться. Помощник по национальной безопасности: я не буду это комментировать. Карин Жан-Пьер тоже ничего не сказала. Решения о передаче полетных заданий ATACMS и Storm Shadow не комментировал никто из администрации.Пока администрация представляла собой четыре больших клана, они хотя бы держали за собой какие-то сегменты большой политики. Даже в план Зеленского прописывали свои комбинации. Огромную роль стал играть британский клан, который считает себя частью Pax Americana. Итонский клан, Джонсон и Кэмерон, напрямую участвуют во внешней политике.Но ясно, что госуправления в США нет. Кто конкретно взял карты с полетными заданиями и отвез в Киев, не известно?- Есть версия, что Байден и Трамп договорились выдать разрешение Киву бить по России дальнобойными ракетами.- Снимите шапочки из фольги. Нет никаких указаний на то, что сторонам это хоть в какой-то степени было выгодно. Все это копипастят из Bloomberg и CNN. Байден, скорее всего, вообще ничего об этом не знал. Его даже в известность никто не поставил. Там реально гражданская война на носу, а вы о каком-то сговоре. То, что они посидели перед камерами и поулыбались, родило эту идею.Мы с американцами если чем и схожи, так это теориями заговора. Любой бардак, катастрофическое обрушение что мы, что американцы в половине случаев готовы объявить хитропланом и сговором. Но в данном случае, кто с кем договорился? Рептилоид, который сидит в голове Байдена и Ротшильды, которые стоят за Трампом? Там никто ни за что не отвечает. Где госсекретарь США? Они все бегут. Хотя в США уже сформировалась линия сопротивления, по всей Америке появляются Сары и Джоны Коннеры.Предположение о сговоре ни на чем не основано. Какой смысл обеим сторонам заключать этот сговор?- Там стройная конспирологическая теория о том, что Трамп таким образом получает некий козырь для будущих переговоров с Россией после своей инаугурации.- Чтобы составить сговор нужно два человека в уме и при власти. У Байдена никогда не было власти, он еще не в адеквате, у Трампа еще нет власти.Если Трамп ничего не понимает в военном деле, и нет ни одного человека, который мог бы ему подсказать, он получает эскалацию. Но путин к ней приспособится, и вытаскивать ситуацию придется из глубокой пропасти. А если Трамп что-то понимает в военном деле, то он должен был спросить у Байдена: что ты хочешь за злого Путина?Я уже неоднократно говорил, что никакого мирного плана Трампа-Вэнса не существует. Это wishful thinking (принятие желаемого за действительное). На чем это основано? Единственная политическая реальность это, что вместо неживого Байдена, идеологизированной либеральной неприятной русским администрации придет Трамп, с которым можно иметь дело.Он всегда говорил, да, вам неприятен Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын, но именно они лидеры мира, я умею с ними разговаривать, а Байден вообще не понимает и несет чушь про либерализм и демократию. Трамп прекрасно понимает разницу между добрым Путиным и злым Путиным. Зачем ему такой подарок?Скорее всего решение об ударах дальнобойными ракетами приняла небольшая группа, как и в случае с "Северными потоками", не поставив в известность других. Реакция на это людей, которые по соглашению о транзите власти могут что-то говорить, была такая: хватит гадить, это уже не твое.- Но в своем обращении Путин косвенно обвинил Трампа в обострении отношений, упомянув, что это США вышли в 2019 году из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).- Действительно именно республиканские администрации выходили из этих договоров. По поводу косвенного обвинения Трампа не думаю, что это была такая уж тонкая игра. Верховный главнокомандующий прекрасно понимает, что в Америке отправлять месседж некому. Кроме посылки шоковых медийных волн.Первая реакция была испуганной. Они до сих пор пытаются понять, что это была за ракета, и как они ее прозевали. Специалисты разберут, что это был очень серьезный технологический прорыв. Если бы испытания такой ракеты проводились на полигоне, они были бы засечены США и поднялась бы вонь на весь мир.То, что после стендовых испытаний произошло боевое применение с разделяющейся боевой частью, означает, что российская инженерная мысль освоила много новых приемов. Еще 15 лет назад многие плакали, что у нас отсутствует моделирование сложных систем, но без этого невозможно было бы успешное применение в боевой обстановке с первого раза. Специалисты поймут, а политического руководства там просто нет.Трамп понимает, что Путин не будет доверять ни одному его слову. Скоро придет осознание, что пока он не покушает всех своих врагов, не утвердится во власти, не проведет люстрацию, то разговаривать не о чем. Путин помнит его первый срок. И Трамп хорошо помнит, о чем они с Путиным договорились, и как из этого ничего не вышло.Хотя Трампу глубоко наплевать, что Путин применяет по Европе ракеты средней и меньшей дальности. Европа — это место, которое предельно презирает любой американский консерватор. Евроатлантическое единство это для либералов. Трампу нужны были ракеты средней дальности как фактор давления на Китай, который можно использовать в районе Тайваньского пролива.Поэтому в речи Путина это был не упрек, констатация факта. Вся логика 35-летней эволюции американского политикума сводилась к тому, что они не будут выполнять никаких соглашений, которые мешают однополярному моменту. Термин, который ввел профессор Джон Миршаймер.Это был очень серьезный месседж европейцам, потому что имеющий уши да услышит. Это будет очень хороший козырь для реалистов, которые находятся в оппозиции, подпирают истеблишментные партии в Европе. Впервые с 2018 года популисты на подъеме. Для них "Орешник" это серьезный аргумент.Почему Белый дом так спокойно отреагировал? Плевать этому Белому дому и следующему на Европу. Да хоть по Берлину эта ракета прилетит, какая разница. Неприятно буде отказываться от пятой статьи устава НАТО или пользоваться ее витиеватой формулировкой? Кому? Уходящей администрации, где никого нет дома, дверь закрыта, ключи выброшены? Или новой администрации, которая ни за что не отвечала? Да плевать им всем на Европу. Пугаться некому. В Вашингтоне никого нет. Остались какие-то пресс-лица, которые говорят простые вещи.Это и серьезное подспорье людям, которые не хотят поставлять немецкие ракеты Taurus на Украину. Месседж Путина был очень строгий: на запускайте Taurus по России, может и по вам прилететь.Главная проблема мира не в том, что американский империализм в очередной раз показал свое звериный оскал. А в том, что Трамп придет, ему будут сопротивляться, и он не будет из себя представлять реальную власть. И эта ситуация, скорее всего, продлится года полтора.О новом российском оружии Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, сша, европа, россия, дональд трамп, владимир путин, джо байден, украина.ру, южмаш, пентагон, северный поток