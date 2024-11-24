Случилось самое страшное: Запад перестал бояться Россию, потому что счел ее слишком доброй — Подлесный - 24.11.2024 Украина.ру
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Случилось самое страшное: Запад перестал бояться Россию, потому что счел ее слишком доброй — Подлесный
Случилось самое страшное: Запад перестал бояться Россию, потому что счел ее слишком доброй — Подлесный - 24.11.2024 Украина.ру
Случилось самое страшное: Запад перестал бояться Россию, потому что счел ее слишком доброй — Подлесный
Если Россия обратит внимание на удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую, то Запад начнет воспринимать Москву всерьез
2024-11-24T11:30
2024-11-24T11:30
новости
россия
запад
украина
дональд трамп
вооруженные силы украины
сша
удары
дальнобойные ракеты
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.По его словам, Запад считает, что Россия никогда не решится нанести удары по Жешуву и по Констанце, потому что она боится Европу и США.Если Россия обратит внимание на удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую, то Западу останется поставлять оружие Украине только по воздуху.“А если мы еще собьем какой-нибудь западный самолет с техникой, который приземлится в Жулянах, всем будет понятно, что Россию довели до состояния, когда она стала выполнять свои обещания. Технику и оружие нельзя перевозить на повозках, поэтому поставки прекратятся. На какое время, я не знаю. Но нам этого времени хватит. Уничтожили инфраструктуру по смене колесных пар — и все”, — описал Подлесный.Он резюмировал, что Запад не труслив, но он внимательно отслеживает сигналы, которые поступают из России. И пока Запад не верит, что Москва может адекватно ответить, пришел к выводу эксперт.С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноябряМинобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.Подробнее об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФРанее сразу четыре иностранных посольства на Украине заявили, что прекращают работу в ожидании "возможной воздушной атаки высокой интенсивности". В частности, американцам на территории Украины посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.Полный текст интервью — Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину
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новости, россия, запад, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, сша, удары, дальнобойные ракеты, детали
Новости, Россия, Запад, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, США, удары, дальнобойные ракеты, детали

Случилось самое страшное: Запад перестал бояться Россию, потому что счел ее слишком доброй — Подлесный

11:30 24.11.2024
 
Фото: Россия и США
Фото: Россия и США
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Если Россия обратит внимание на удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую, то Запад начнет воспринимать Москву всерьез
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
По его словам, Запад считает, что Россия никогда не решится нанести удары по Жешуву и по Констанце, потому что она боится Европу и США.
“И эта уверенность в том, что Россия струсила, появилась на Западе еще в 2017 году, когда в США захватили нашу дипломатическую собственность, а мы до сих пор думаем, как ответить. Все это вместе сложилось для Запада в клубок: "Россия, конечно, большая. Но она или очень добрая, или очень слабая". Именно это порождает все проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся на Украине”, — заявил Подлесный.
Если Россия обратит внимание на удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую, то Западу останется поставлять оружие Украине только по воздуху.
А если мы еще собьем какой-нибудь западный самолет с техникой, который приземлится в Жулянах, всем будет понятно, что Россию довели до состояния, когда она стала выполнять свои обещания. Технику и оружие нельзя перевозить на повозках, поэтому поставки прекратятся. На какое время, я не знаю. Но нам этого времени хватит. Уничтожили инфраструктуру по смене колесных пар — и все”, — описал Подлесный.
Он резюмировал, что Запад не труслив, но он внимательно отслеживает сигналы, которые поступают из России. И пока Запад не верит, что Москва может адекватно ответить, пришел к выводу эксперт.
С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.
Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября
Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.
Подробнее об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ
Ранее сразу четыре иностранных посольства на Украине заявили, что прекращают работу в ожидании "возможной воздушной атаки высокой интенсивности". В частности, американцам на территории Украины посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.
20 ноября, 14:18
Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на УкраинеПоследовав примеру посольства США в Украине, представительства Испании, Италии и Греции закрылись на сегодняшний день из-за "угрозы ракетного удара по Украине". Об этом 20 ноября сообщили различные украинские и западные СМИ
Полный текст интервью — Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину
 
НовостиРоссияЗападУкраинаДональд ТрампВооруженные силы УкраиныСШАударыдальнобойные ракетыдетали
 
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