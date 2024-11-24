Случилось самое страшное: Запад перестал бояться Россию, потому что счел ее слишком доброй — Подлесный
Фото: Россия и США
Если Россия обратит внимание на удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую, то Запад начнет воспринимать Москву всерьез
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
“И эта уверенность в том, что Россия струсила, появилась на Западе еще в 2017 году, когда в США захватили нашу дипломатическую собственность, а мы до сих пор думаем, как ответить. Все это вместе сложилось для Запада в клубок: "Россия, конечно, большая. Но она или очень добрая, или очень слабая". Именно это порождает все проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся на Украине”, — заявил Подлесный.
Если Россия обратит внимание на удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую, то Западу останется поставлять оружие Украине только по воздуху.
“А если мы еще собьем какой-нибудь западный самолет с техникой, который приземлится в Жулянах, всем будет понятно, что Россию довели до состояния, когда она стала выполнять свои обещания. Технику и оружие нельзя перевозить на повозках, поэтому поставки прекратятся. На какое время, я не знаю. Но нам этого времени хватит. Уничтожили инфраструктуру по смене колесных пар — и все”, — описал Подлесный.
Он резюмировал, что Запад не труслив, но он внимательно отслеживает сигналы, которые поступают из России. И пока Запад не верит, что Москва может адекватно ответить, пришел к выводу эксперт.
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