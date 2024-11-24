https://ukraina.ru/20241124/1059114545.html

Случилось самое страшное: Запад перестал бояться Россию, потому что счел ее слишком доброй — Подлесный

Случилось самое страшное: Запад перестал бояться Россию, потому что счел ее слишком доброй — Подлесный - 24.11.2024 Украина.ру

Случилось самое страшное: Запад перестал бояться Россию, потому что счел ее слишком доброй — Подлесный

Если Россия обратит внимание на удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую, то Запад начнет воспринимать Москву всерьез

2024-11-24T11:30

2024-11-24T11:30

2024-11-24T11:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.По его словам, Запад считает, что Россия никогда не решится нанести удары по Жешуву и по Констанце, потому что она боится Европу и США.Если Россия обратит внимание на удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую, то Западу останется поставлять оружие Украине только по воздуху.“А если мы еще собьем какой-нибудь западный самолет с техникой, который приземлится в Жулянах, всем будет понятно, что Россию довели до состояния, когда она стала выполнять свои обещания. Технику и оружие нельзя перевозить на повозках, поэтому поставки прекратятся. На какое время, я не знаю. Но нам этого времени хватит. Уничтожили инфраструктуру по смене колесных пар — и все”, — описал Подлесный.Он резюмировал, что Запад не труслив, но он внимательно отслеживает сигналы, которые поступают из России. И пока Запад не верит, что Москва может адекватно ответить, пришел к выводу эксперт.С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноябряМинобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.Подробнее об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФРанее сразу четыре иностранных посольства на Украине заявили, что прекращают работу в ожидании "возможной воздушной атаки высокой интенсивности". В частности, американцам на территории Украины посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.Полный текст интервью — Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину

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новости, россия, запад, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, сша, удары, дальнобойные ракеты, детали