https://ukraina.ru/20241124/1059160101.html

"Украинцы, вы – расходный материал". Украинские эксперты и политики о смысле войны

"Украинцы, вы – расходный материал". Украинские эксперты и политики о смысле войны - 24.11.2024 Украина.ру

"Украинцы, вы – расходный материал". Украинские эксперты и политики о смысле войны

На Украине "элиты" задумались о собственной безопасности и ограничивают работу депутатов парламента и правительственных чиновников в центре Киева — боятся русских ракет. Ноябрьские заседания Рады перенесены на декабрь.

2024-11-24T05:07

2024-11-24T05:07

2024-11-24T05:07

эксклюзив

россия

украина

сша

владимир путин

никита потураев

эрдоган

южмаш

нато

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051828885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc4e8bed6cab3b6b5d0b2112a8087ace.jpg.webp

Ранее были объявлены "каникулы" в иностранных посольствах, некоторые из них (посольства Казахстана, Азербайджана и Киргизии) посоветовали своим гражданам покинуть Украину в связи с угрозой атак.По мнению покинувшей страну известной украинской журналистки и телеведущей Дианы Панченко, это тот случай, когда цинизм пробивает дно - "и со стороны Запада, и со стороны Украины (киевского режима — Ред.) по отношению к своим гражданам"."Запад сначала провоцирует Россию на жесткие меры. А на следующий день призывает своих покинуть страну. Украинская власть делает все, чтобы повысить градус. А когда за это нужно ответить - бросает народ на амбразуру. И те, и другие, напрямую говорят: вы, украинцы, - расходный материал.Никому не нужны ваши мечты и чаяния. Ваше будущее", - написала Панченко в своём телеграм-канале.И призвала вдуматься: "Украинцы воюют не за веру. (Ее как раз забрали). Не за землю (Ее сдают). Не за свободу (Ее нет). Украинцы воюют за тех, кто скоро их сдаст! Какое-то жуткое массовое жертвоприношение. За чужие интересы".А потом украинцам скажут: "А мы вас не просили воевать", предрекла журналистка.Кстати, о предупреждениях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и находящимся там гражданам других государств покидать опасные зоны, то есть зоны возможного поражения такими системами, как "Орешник" и другими. По словам президента РФ, делаться это будет из гуманитарных соображений, открыто и публично.Кстати, после удара ВС РФ новейшей баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по днепропетровскому заводу "Южмаш", кое-кто в Киеве всерьез озаботился собственной безопасностью.Так, была ограничена работа госучреждений в правительственном квартале. Об этом сообщил "Общественному" депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев.По его словам, было отменено заседание парламента, не работали секретариаты парламентских комитетов и все службы. Также было "минимизировано количество людей в Кабмине" и в других госорганах в центре украинской столицы.Потураев рассказал, что это решение принималось "в соответствии с разведывательной информацией об угрозе ракетного удара по этому району, поэтому усиленные меры безопасности касаются не только Рады, но и всех, кто там работает и живет".Депутат не уточнил, куда же деться всем остальным жителям Киева в случае серьезной ракетной атаки, и почему рядовых граждан не оповестили заранее об опасности. Действительно, киевский режим рассматривает украинцев просто как расходный материал.На Западе тоже обеспокоены. Известный американский экономист Джеффри Сакс в интервью журналистке Мегин Келли назвал решение "провальной администрации" Байдена об использовании американских ракет для ударов вглубь России "безрассудным пренебрежением" безопасностью и жизнями американцев.По его мнению, это все равно, как "если бы Россия с подводных лодок у берегов США запускала ракеты по США, это было бы нападением России на США", сообщаетиздание "Политнавигатор".Однако на деле получается, что США и НАТО напали на Россию.В связи с этим беспокоятся и в Европе. The Guardian пишетсо ссылкой на источники в США и в Британии, что российская ракета "Орешник" теоретически имеет дальность не менее 5,5 тысяч километров, и "этого достаточно, чтобы достичь Европы с юго-запада России, откуда она запускалась".А у России есть не только "Орешник". И это все понимают.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал руководство НАТО задуматься над обновленной ядерной доктриной РФ. На пресс-конференции в Рио-ле-Жанейро он высказал мнение, что "эта позиция России — это прежде всего мера против поведения, направленного против нее самой".По словам Эрдогана, у России есть все силы и средства для защиты.А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth сказал, что Западу следует серьезно отнестись к заявлению Владимира Путина - "если в России президент что-то говорит, то это не пустые слова". И напомнил, что "Россия обладает одной из самых мощных армий в мире, у которой есть самое современное, самое разрушительное оружие".Тем временем провластные украинские паблики полны пафоса в связи с датой - на минувшей неделе отмечали 20 лет с начала "оранжевой революции". Кроме того, на Украине насчитали 1000 дней полномасштабной войны. И что же? "Это 1000 дней непоколебимости, отваги и ежедневной борьбы героического украинского народа за свободу...", - читаем в одной из таких лент.Странно, что войну украинские неонацисты отсчитывают лишь с февраля 2022 года. А что же было на Донбассе, начиная с "Евромайдана", с дней госпереворота, с начала в апреле 2014-го так называемой АТО? Что было в Одессе 2 мая? Или "это другое"?Что касается отстаиваемой будто бы "свободы" — спросите о ней у жертв людоловов из ТЦК или у тех украинцев, что прошли через концлагеря СБУ.Пока приходится констатировать, что эскалация продолжается. Как сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники, некоторые западные чиновники предлагают вернуть Украине ядерное оружие в качестве гарантии безопасности от будущих войн. Почему-то думается, что никаких "будущих войн" в таком случае уже не понадобится: учитывая интеллектуальный уровень киевского руководства, эта война станет последней.Что касается угрозы удара по зданию украинского парламента, то известный украинский политолог Константин Бондаренко посоветовал нынешним украинским депутатам отбросить все страхи и смело собираться под куполом в любой день. По его словам, "ценность ракеты "Рубеж" или "Орешник" во много раз превышает ценность всего депутатского корпуса", так что для России бить по Раде не имеет никакого смысла.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале "Связались с самой опасной страной в мире. Украинские эксперты и политики о близящемся Армагеддоне"

https://ukraina.ru/20241120/1059076238.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, сша, владимир путин, никита потураев, эрдоган, южмаш, нато, рада