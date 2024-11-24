Запад накапливает козырей в виде Курска и дальнобойных ракет, но у России два туза в рукаве — политолог
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Война с Западом перешла в период, где красные линии складываются в пул козырей перед большим торгом. Предварительный торг уже начался. Не факт, что попытки договориться закончатся чем-то успешным, но стороны тщательно готовятся
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.
Продолжая свою мысль про козыри перед "большим торгом", эксперт заметил, что нет смысла рассуждать, кто дал разрешение на удары дальнобойными ракетами по России: нынешний президент США Джо Байден или победивший на выборах в Америке Дональд Трамп. Также не стоит даже тратить время на раздумья по поводу того, какую роль в этом сыграли европейцы, добавил политолог.
"Это понятная логика повышения ставок для той стороны, которая находится не в лучшем положении перед переговорами. Это характерно не только для Украины, которая терпит военное поражение, но и для Запада, который на Украине израсходовал свой ресурс и зашел дальше. Он пропустил момент, когда Украину можно было разменять на бонусы в рамках большой сделки. Украина становится токсичным активом, и торговаться Дональду Трампу будет сложно. Именно поэтому Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри. Помимо ракет, это, например, очень упорная ставка на Курск", — подробно объяснил Скоробогатый.
По его словам, Курская область — это разменная карта для Запада, которых у него не так уж и много.
"У нас тоже есть такие территории, которые мы могли бы легко разменять. Не те, которые наши по Конституции, а, например, в Харьковской области. С нашей стороны идет примерно та же самая игра. Северокорейцев никто толком не видел, но наша сторона создает видимость загадки в их присутствии. Это тоже наш козырь: посмотрите, если что, мы можем привлечь дополнительные силы. Это и засвеченные артустановки, которые идут из КНДР, и снаряды", — добавил Скоробогатый.
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.
"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула пресс-секретарь.
Она добавила, что Вашингтон останется привержен своей стратегии, несмотря на действия со стороны России.
Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.
Подробнее об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ