https://ukraina.ru/20241124/1059127452.html

Запад накапливает козырей в виде Курска и дальнобойных ракет, но у России два туза в рукаве — политолог

Запад накапливает козырей в виде Курска и дальнобойных ракет, но у России два туза в рукаве — политолог - 24.11.2024 Украина.ру

Запад накапливает козырей в виде Курска и дальнобойных ракет, но у России два туза в рукаве — политолог

Война с Западом перешла в период, где красные линии складываются в пул козырей перед большим торгом. Предварительный торг уже начался. Не факт, что попытки договориться закончатся чем-то успешным, но стороны тщательно готовятся

2024-11-24T12:15

2024-11-24T12:15

2024-11-24T12:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.Продолжая свою мысль про козыри перед "большим торгом", эксперт заметил, что нет смысла рассуждать, кто дал разрешение на удары дальнобойными ракетами по России: нынешний президент США Джо Байден или победивший на выборах в Америке Дональд Трамп. Также не стоит даже тратить время на раздумья по поводу того, какую роль в этом сыграли европейцы, добавил политолог.По его словам, Курская область — это разменная карта для Запада, которых у него не так уж и много."У нас тоже есть такие территории, которые мы могли бы легко разменять. Не те, которые наши по Конституции, а, например, в Харьковской области. С нашей стороны идет примерно та же самая игра. Северокорейцев никто толком не видел, но наша сторона создает видимость загадки в их присутствии. Это тоже наш козырь: посмотрите, если что, мы можем привлечь дополнительные силы. Это и засвеченные артустановки, которые идут из КНДР, и снаряды", — добавил Скоробогатый.В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПозже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула пресс-секретарь.Она добавила, что Вашингтон останется привержен своей стратегии, несмотря на действия со стороны России.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииМинобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.Подробнее об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ

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новости, россия, запад, украина, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, дальнобойные ракеты, курская область, детали