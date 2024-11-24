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Западная Украина за минувшую неделю: Экономические проблемы Львова и сопротивление мобилизации на Волыни

Западная Украина за минувшую неделю: Экономические проблемы Львова и сопротивление мобилизации на Волыни - 24.11.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Экономические проблемы Львова и сопротивление мобилизации на Волыни

Чтобы снять однокомнатную квартиру во Львове, придется заплатить примерно 80% средней зарплаты по городу. Неудивительно, что львовские рестораны имеют всё меньше клиентов и массово закрываются.

2024-11-24T11:56

2024-11-24T11:56

2024-11-24T12:41

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Львовские рестораны готовятся к массовому закрытиюРынок услуг и гостеприимства во Львове переживает трудные времена. Юрий Назарук, соучредитель сети ресторанов !FEST, близкой к львовскому мэру Андрею Садовому, 22 ноября предупредил о массовом закрытии заведений.Бизнесмен отметил, что более 50 ресторанов в самом центре Львова уже закрываются, и выставлены на продажу. По его мнению, это число может значительно возрасти после зимнего периода. Назарук назвал несколько ключевых проблем, приводящих к такому состоянию: нехватка работников, сокращение количества клиентов, экономические трудности, а также ограничения, связанные с военным положением."Нет работников, нет клиентов, комендантский час (неясно, зачем он и дальше во Львове), самое важное – меньше денег. Такое ощущение, что кровь густеет и всё замедляется", – написал Назарук в Фейсбук.Основатель ресторанного холдинга также выразил обеспокоенность тем, что нынешняя ситуация может стать не менее угрожающей для бизнеса, чем боевые действия. Он отметил, что поддержка бизнеса со стороны государства часто сводится к формальным инициативам, не дающим реальных результатов."Но это только у бизнеса так. Ибо у всех, кто его проверяет и смотрит – всё хорошо. Можно создать еще один совет поддержки бизнеса, а можно просто наконец оставить в покое", – написал бизнесмен. Однако, несмотря на все трудности, Назарук призвал верить в предпринимательство и сохранять оптимизм в канун Рождества.Сеть !FEST является одной из крупнейших на Западной Украине и включает в себя такие популярные заведения, как "Криївка", "Пьяная вишня", "Реберня", "Львовская мастерская шоколада" и "Львовские площадки". Большинство из них работают по франчайзинговой модели.В прошлом году сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели в офисах !FEST обыски. Претензии были связаны с тем, что в ресторанах холдинга платили заработную плату двумя частями: одна – официальная, вторая – неофициальная. В начале 2024 года холдинг возместил 13,4 миллиона гривен неуплаченных налогов.Стоит отметить, что львовское заведение "Криївка", выдержанное в несколько карикатурной "бандеровской" эстетике, пользовалось особой популярностью у гостей из России и Восточной Украины. После войны россиян не стало, но приезд большого количества переселенцев из восточных областей во Львов в 2022 году резко увеличил выручку не только "Криївки", но и других ресторанов холдинга !FEST.Однако сейчас у переселенцев в столице Галичины едва хватает денег, чтобы оплачивать арендуемое жильё. Чтобы снять однокомнатную квартиру во Львове, придется заплатить примерно 80% средней зарплаты по городу.По данным портала Work.ua, в ноябре 2024 года средняя зарплата во Львове составляет 22,5 тысяч гривен (примерно 500 евро), а медианная цена аренды однокомнатной квартиры в доме, возведенном после 2010 года – 18 тысяч гривен. Снять такую ​​квартиру в доме австрийских времен обойдется чуть дешевле – в 16 тыс. грн. Самая дешевая аренда – в "хрущевках" и других типично советских домах, около 12 тыс. грн.В других городах Западной Украины соотношение стоимости аренды к зарплате следующее: Ивано-Франковск – 70% средней зарплаты по городу, что составляет 21 тыс. грн., Ровно – 63% (зарплата – 19,3 тыс. грн.), Черновцы – 61% (зарплата – 20,9 тыс. грн.), Хмельницкий – 53% (зарплата – 20 тыс. грн.), Тернополь – 52% (зарплата – 20 тыс. грн.)Наибольшее несоответствие в соотношении цен на аренду жилья и средней зарплаты зафиксировано в Ужгороде – здесь цена аренды однокомнатной квартиры составляет около 87% от средней по городу зарплаты в 22 тысячи гривен. Аналитики связывают это с тем, что в Закарпатской области нет комендантского часа, а ракеты прилетали сюда всего три раза с начала СВО.Первым вице-губернатором Закарпатья станет гражданин ВенгрииПосле назначения 8 ноября начальником Закарпатской областной военной администрации (ОВА) Мирослава Билецкого, до этого первого вице-губернатора, шли дискуссии о том, кто же теперь станет первым заместителем председателя ОВА. По сообщениям местных СМИ, негласный конкурс на эту должность выиграл Василий Иванчо, ныне являющийся одним из пяти вице-губернаторов.Василий Иванчо ранее был руководителем управления Миндоходов в Закарпатской области во время президентства Виктора Януковича, позже – заместителем председателя Закарпатского облсовета при предыдущем формате властной коалиции (июль-ноябрь 2021 года). В феврале 2022 года он был назначен на должность вице-губернатора края.После того, как бывший глава Закарпатской ОВА Виктор Микита стал одним из заместителей руководителя Офиса президента Украины, существовала большая вероятность того, что Иванчо перейдет на новую должность в Киев. Чиновника стали называть в СМИ "одним из лучших заместителей начальников ОВА Украины по экономическим вопросам, специалистом, к которому прислушиваются в профильных министерствах". Мол, именно благодаря его подходам Закарпатье имеет самые высокие темпы роста экономики в стране, а опыт области в сфере релокации и развития новых предприятий во условиях военного положения внедряется во всей Западной Украине.Однако в последние дни ситуация изменилась. Как написал закарпатский журналист Павел Федака, "после детального анализа в Офисе президента поняли, что нет равнозначной фигуры для замены Василия Иванчо на Закарпатье, занимающего одно из приоритетных мест в реализации государственной политики по укреплению военной экономики".Однако большинство местных комментаторов убеждены, что Виктору Миките не удалось перетащить в Киев Василия Иванчо из-за скандала с венгерским гражданством последнего. О нём стало известно в январе 2022 года, когда на сайте венгерской полиции появилась информация о розыске гражданина Венгрии, жителя Косовской Поляны Закарпатской области Ивана Кабаля (KABALY IVÁN). Его подозревали в подделке документов, в том числе незаконном приобретении гражданства Венгрии под другой фамилией. При этом указанную информацию иллюстрировало фото… Василия Иванчо.Однако после визита тогдашнего губернатора Закарпатья Виктора Микиты в Венгрию информация о розыске Иванчо с сайта исчезла. Дело в том, что как раз тогда в Закарпатском областном совете шел процесс формирования нового большинства уже при участии депутатов-венгров. В этом, по понятным причинам, был заинтересован и официальный Будапешт. Причём как в контексте укрепления своего влияния в регионе, так и в плане разрешения ситуации с лидером Партии венгров Василием Брензовичем, который скрывается в Венгрии от политических преследований Киева.Однако официальной информации о том, что Василия Иванчо лишили гражданства Венгрии, с тех пор не было – да и зачем Будапешту было бы это делать, если можно держать высокопоставленного украинского чиновника "на крючке"? Учитывая напряженные украино-венгерские отношения, неудивительно, что Иванчо не взяли в Киев.А на местном уровне на Западной Украине наличие гражданства страны ЕС давно уже не проблема для чиновников и политиков. К примеру, бывший председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян никогда не скрывал своего румынского паспорта.Противодействие мобилизации на Волыни: бунт в ТЦК и форсирование Западного БугаВолынская область, где произошёл первый штурм территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат) с требованием выпустить незаконно задержанных мужчин (в августе этого года в Ковеле), снова привлекла внимание СМИ. 22 ноября в Луцке в местном ТЦК возник конфликт. Один из мужчин подстрекал других к бунту, пытался создать хаос в помещении ТЦК, и был жестоко избит. Видео с инцидентом начало быстро распространяться по сети.На ситуацию отреагировали в Волынском областном ТЦК. Там заявили, что цель таких действий очевидна – дестабилизировать ситуацию и посеять недоверие к работе военных, однако военнослужащие ТЦК "действовали строго в рамках закона, обеспечивая порядок и предотвращая эскалацию"."Это лицо понесет ответственность согласно действующему законодательству. Обращаемся ко всем: агрессия против военнослужащих Вооруженных Сил Украины имеет уголовные последствия. Если у вас есть избыток тестостерона – направляйте его на борьбу с врагом, а не на провокации против своих. Помните, что именно эти военные, ветераны, прошедшие войну, защищали вас и вашу страну", – написали волынские людоловы.Между тем, на Волыни продолжается расследование ряда коррупционных случаев, связанных с работой территориальных центров комплектования. 20 ноября объявили о подозрении начальнику одного из ТЦК во взяточничестве. По данным следствия, он вместе с другими сотрудниками получал деньги от военнообязанных за обновление военно-учетных данных, бронирование или пособие по избеганию мобилизации. Кроме того, одна из работниц ТЦК потребовала деньги за бронирование.Кроме того, в области участились попытки нелегального перехода границы мужчинами мобилизационного возраста. В частности, задержан бывший военный и его гражданский сообщник, устроивший для трех военнообязанных незаконный трансфер в Беларусь вне официального пункта пропуска.Стоимость своих услуг проводники оценили в 3 тысячи долларов США с одного человека. Установлено, что они встретили своих "клиентов" на окраине хутора в Ратновском районе, провели пошаговый инструктаж и пытались провести до линии границы, однако были разоблачены и задержаны. На потенциальных уклонистов составлен админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, проводники находятся под домашним арестом.А двое жителей Варашского района Ровенской области задержаны при попытке переправить трёх земляков через реку Западный Буг, по которой проходит польско-украинская граница. Как сообщили в Ровенской областной прокуратуре, стоимость услуг составила всего 3500 долларов с человека, что в несколько раз меньше, чем при переходе границы в Черновицкой или Закарпатской областях. Возможно, это связано с тем, что Польша не является популярным направлением для уклонистов. Эта страна сразу выдает их Украине, нарушая как собственное, так и европейское законодательство.О том, что в это время происходит в других регионах Украины - в статье Егора Леева "США поднимают ставки, судьба "Южмаша". Главное на Украине на утро 24 ноября"

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львов, венгрия, западная украина, андрей садовый, богдан хмельницкий, виктор янукович, офис президента, фейсбук, ес, эксклюзив