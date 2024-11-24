Политолог ответил, на что Россия может обменять Курскую область, если дело дойдет до переговоров
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри. Помимо ракет, это упорная ставка на Курск. У России тоже есть территории, которые она может назвать своим козырем
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.
По его словам, Курск — плацдарм остается ресурсом для Киева и для Запада, потому что это разменная карта, которых у Запада не так уж много, заметил политолог. Он также обратил внимание, что у России тоже есть территории, которые она может назвать своим козырем. Эксперт уточнил, что речь идет не про те земли, которые входят в состав РФ по Конституции.
"А, например, в Харьковской области. Если бы ВСУ не стояли в Курской области, то и эти территории им бы не на что было менять. Территории имеют и военное, и политическое значение. Многие мои коллеги со мной не согласны, но территориальный вопрос сейчас остается очень значимым для будущих переговоров. И позиция Запада, и позиция Соединенных Штатов с [победившим на выборах президента Америки Дональдом] Трампом вряд ли будет заключаться в отдаче всех территорий, на которые мы претендуем сегодня, в следующем году", — поделился своими рассуждениями Скоробогатый.
Политолог напомнил, что Россия принципиально отказывается от заморозки конфликта, потому что после остановки боевых действий в большинстве случаев линия разграничения и расход территорий проходят по линии фронта.
"Для нас этот вопрос принципиален, и мы показываем, что не готовы соглашаться на какое-то деление тех территорий, которые сегодня находятся под нашим контролем. Это позиция, которую, как мне кажется, на Западе не все понимают. И сам Трамп не до конца понимает. Они уже закрыли глаза на Крым и Донбасс, но все еще открытым вопрос остается с Херсоном и с Запорожьем", — объяснил Скоробогатый.
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Эксперт указал, что предметом торга могут являться только те территории, которые не записаны в Конституции.
"Остается вопрос, что будет на территориях, которые примыкают к нашей границе и к нашим новым регионам с точки зрения потенциала украинского государства в военном плане. Тот же Харьков, если мы не добьемся демилитаризации Украины, будет милитаризован и превратится в очень серьезный плацдарм, вдающийся в наше пространство. И военные будут требовать, чтобы Харьков стал демилитаризованной зоной, как Сумы и Чернигов", — резюмировал Скоробогатый.
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