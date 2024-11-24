https://ukraina.ru/20241124/1059129340.html

Политолог ответил, на что Россия может обменять Курскую область, если дело дойдет до переговоров

Политолог ответил, на что Россия может обменять Курскую область, если дело дойдет до переговоров - 24.11.2024 Украина.ру

Политолог ответил, на что Россия может обменять Курскую область, если дело дойдет до переговоров

Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри. Помимо ракет, это упорная ставка на Курск. У России тоже есть территории, которые она может назвать своим козырем

2024-11-24T11:40

2024-11-24T11:40

2024-11-24T11:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.По его словам, Курск — плацдарм остается ресурсом для Киева и для Запада, потому что это разменная карта, которых у Запада не так уж много, заметил политолог. Он также обратил внимание, что у России тоже есть территории, которые она может назвать своим козырем. Эксперт уточнил, что речь идет не про те земли, которые входят в состав РФ по Конституции.Политолог напомнил, что Россия принципиально отказывается от заморозки конфликта, потому что после остановки боевых действий в большинстве случаев линия разграничения и расход территорий проходят по линии фронта."Для нас этот вопрос принципиален, и мы показываем, что не готовы соглашаться на какое-то деление тех территорий, которые сегодня находятся под нашим контролем. Это позиция, которую, как мне кажется, на Западе не все понимают. И сам Трамп не до конца понимает. Они уже закрыли глаза на Крым и Донбасс, но все еще открытым вопрос остается с Херсоном и с Запорожьем", — объяснил Скоробогатый.Эксперт указал, что предметом торга могут являться только те территории, которые не записаны в Конституции."Остается вопрос, что будет на территориях, которые примыкают к нашей границе и к нашим новым регионам с точки зрения потенциала украинского государства в военном плане. Тот же Харьков, если мы не добьемся демилитаризации Украины, будет милитаризован и превратится в очень серьезный плацдарм, вдающийся в наше пространство. И военные будут требовать, чтобы Харьков стал демилитаризованной зоной, как Сумы и Чернигов", — резюмировал Скоробогатый.О других аспектах СВО - в интервью Дмитрия Стешина: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колодаПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ

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новости, запад, харьков, россия, дональд трамп, вооруженные силы украины, сво, продвижение, вс рф, детали