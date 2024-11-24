Политолог ответил, на что Россия может обменять Курскую область, если дело дойдет до переговоров - 24.11.2024 Украина.ру
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Политолог ответил, на что Россия может обменять Курскую область, если дело дойдет до переговоров
Политолог ответил, на что Россия может обменять Курскую область, если дело дойдет до переговоров - 24.11.2024 Украина.ру
Политолог ответил, на что Россия может обменять Курскую область, если дело дойдет до переговоров
Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри. Помимо ракет, это упорная ставка на Курск. У России тоже есть территории, которые она может назвать своим козырем
2024-11-24T11:40
2024-11-24T11:40
новости
запад
харьков
россия
дональд трамп
вооруженные силы украины
сво
продвижение
вс рф
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.По его словам, Курск — плацдарм остается ресурсом для Киева и для Запада, потому что это разменная карта, которых у Запада не так уж много, заметил политолог. Он также обратил внимание, что у России тоже есть территории, которые она может назвать своим козырем. Эксперт уточнил, что речь идет не про те земли, которые входят в состав РФ по Конституции.Политолог напомнил, что Россия принципиально отказывается от заморозки конфликта, потому что после остановки боевых действий в большинстве случаев линия разграничения и расход территорий проходят по линии фронта."Для нас этот вопрос принципиален, и мы показываем, что не готовы соглашаться на какое-то деление тех территорий, которые сегодня находятся под нашим контролем. Это позиция, которую, как мне кажется, на Западе не все понимают. И сам Трамп не до конца понимает. Они уже закрыли глаза на Крым и Донбасс, но все еще открытым вопрос остается с Херсоном и с Запорожьем", — объяснил Скоробогатый.Эксперт указал, что предметом торга могут являться только те территории, которые не записаны в Конституции."Остается вопрос, что будет на территориях, которые примыкают к нашей границе и к нашим новым регионам с точки зрения потенциала украинского государства в военном плане. Тот же Харьков, если мы не добьемся демилитаризации Украины, будет милитаризован и превратится в очень серьезный плацдарм, вдающийся в наше пространство. И военные будут требовать, чтобы Харьков стал демилитаризованной зоной, как Сумы и Чернигов", — резюмировал Скоробогатый.О других аспектах СВО - в интервью Дмитрия Стешина: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колодаПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
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новости, запад, харьков, россия, дональд трамп, вооруженные силы украины, сво, продвижение, вс рф, детали
Новости, Запад, Харьков, Россия, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, СВО, продвижение, ВС РФ, детали

Политолог ответил, на что Россия может обменять Курскую область, если дело дойдет до переговоров

11:40 24.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри. Помимо ракет, это упорная ставка на Курск. У России тоже есть территории, которые она может назвать своим козырем
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.
По его словам, Курск — плацдарм остается ресурсом для Киева и для Запада, потому что это разменная карта, которых у Запада не так уж много, заметил политолог. Он также обратил внимание, что у России тоже есть территории, которые она может назвать своим козырем. Эксперт уточнил, что речь идет не про те земли, которые входят в состав РФ по Конституции.
"А, например, в Харьковской области. Если бы ВСУ не стояли в Курской области, то и эти территории им бы не на что было менять. Территории имеют и военное, и политическое значение. Многие мои коллеги со мной не согласны, но территориальный вопрос сейчас остается очень значимым для будущих переговоров. И позиция Запада, и позиция Соединенных Штатов с [победившим на выборах президента Америки Дональдом] Трампом вряд ли будет заключаться в отдаче всех территорий, на которые мы претендуем сегодня, в следующем году", — поделился своими рассуждениями Скоробогатый.
Политолог напомнил, что Россия принципиально отказывается от заморозки конфликта, потому что после остановки боевых действий в большинстве случаев линия разграничения и расход территорий проходят по линии фронта.
"Для нас этот вопрос принципиален, и мы показываем, что не готовы соглашаться на какое-то деление тех территорий, которые сегодня находятся под нашим контролем. Это позиция, которую, как мне кажется, на Западе не все понимают. И сам Трамп не до конца понимает. Они уже закрыли глаза на Крым и Донбасс, но все еще открытым вопрос остается с Херсоном и с Запорожьем", — объяснил Скоробогатый.
22 ноября, 10:34
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Эксперт указал, что предметом торга могут являться только те территории, которые не записаны в Конституции.
"Остается вопрос, что будет на территориях, которые примыкают к нашей границе и к нашим новым регионам с точки зрения потенциала украинского государства в военном плане. Тот же Харьков, если мы не добьемся демилитаризации Украины, будет милитаризован и превратится в очень серьезный плацдарм, вдающийся в наше пространство. И военные будут требовать, чтобы Харьков стал демилитаризованной зоной, как Сумы и Чернигов", — резюмировал Скоробогатый.
О других аспектах СВО - в интервью Дмитрия Стешина: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода
Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
 
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