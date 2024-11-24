https://ukraina.ru/20241124/1059139561.html

Евсеев объяснил, как долго освобождать Курскую область и какие планы у ВСУ на Брянск

Евсеев объяснил, как долго освобождать Курскую область и какие планы у ВСУ на Брянск - 24.11.2024 Украина.ру

Евсеев объяснил, как долго освобождать Курскую область и какие планы у ВСУ на Брянск

Пять бригад противник наскрести сможет. Что-то не до конца обученное возьмет с Запада, что-то усилит сам. Но все работает против них. Поэтому ВСУ провалятся сразу на двух направлениях

2024-11-24T12:00

2024-11-24T12:00

2024-11-24T12:00

новости

запад

россия

курская область

дональд трамп

вооруженные силы украины

сво

продвижение

вс рф

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059059079_0:77:2000:1202_1920x0_80_0_0_e721bb2a72b4ee380f3d52fe05ab1710.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Он добавил, что по итогу выходит, что полное освобождение Курской области может затянуться до весны. Но у ВС РФ будут серьезные успехи на других направлениях, заключил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый заявил, что Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри. Помимо ракет, это упорная ставка на Курск — плацдарм остается ресурсом для Киева и для Запада, потому что это разменная карта, которых у Запада не так уж много, заметил политолог.Подробнее об этом — в интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Полный текст интервью — Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск

https://ukraina.ru/20241120/1059083374.html

запад

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, курская область, дональд трамп, вооруженные силы украины, сво, продвижение, вс рф, детали