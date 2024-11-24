Евсеев объяснил, как долго освобождать Курскую область и какие планы у ВСУ на Брянск
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Пять бригад противник наскрести сможет. Что-то не до конца обученное возьмет с Запада, что-то усилит сам. Но все работает против них. Поэтому ВСУ провалятся сразу на двух направлениях
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
"Сейчас во Франции завершается подготовка бригады, которая отправится на Украину до конца года. Обычных танков там мало, но там есть "Цезари" и колесная техника. <…> Наверное, киевский режим хочет до инаугурации Трампа (до 20 января) начать некое наступление в Брянской области, чтобы оказать на него давление. Не зря же мы постоянно отлавливаем там ДРГ. Они пытаются нащупать наши слабые места", — поделился мыслями Евсеев.
Он добавил, что по итогу выходит, что полное освобождение Курской области может затянуться до весны. Но у ВС РФ будут серьезные успехи на других направлениях, заключил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый заявил, что Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри. Помимо ракет, это упорная ставка на Курск — плацдарм остается ресурсом для Киева и для Запада, потому что это разменная карта, которых у Запада не так уж много, заметил политолог.
Подробнее об этом — в интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
20 ноября, 18:14Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и оружие, в том числе это поставки от Федеральных вооруженных сил ФРГ и промышленности, финансируемые из фондов Федерального правительства Германии. Об этом 20 ноября написали на официальном сайте кабмина страны
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.