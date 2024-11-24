https://ukraina.ru/20241124/1059163577.html

"Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября

"Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября - 24.11.2024 Украина.ру

"Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поразмышлял о гипотетическом ударе "Орешником" по Старому Свету. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-24T13:00

2024-11-24T13:00

2024-11-24T13:00

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал европейские опасения по поводу ракетной системы "Орешник"."Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли всё-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идёт о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее. Поэтому лучше прекращать поддержку войны", - написал 24 ноября в своём телеграм-канале Медведев.Он также прокомментировал заявления украинских пропагандистов и военных разведчиков о том, что "никакого "Орешника" не существует"."Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически", - отметил Медведев.Он также обратил внимание на предложение некоторых западных СМИ наделить Украину ядерным оружием."Остаётся ещё подумать о том, кому потенциально из врагов США мы могли бы передать свои ядерные технологии", - указал Медведев.Он также отметил, что украинской власти нужно меньше злоупотреблять психоактивными веществами и "быть ближе к реалиям"."И на закуску. Американский сенатор-русофоб и попросту редкий урод Грэм* (включён в реестр террористов и экстремистов в РФ) сказал, что Вашингтон должен ввести санкции и уничтожить экономику всех стран, которые помогут МУС арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны Йоава Галанта. Ну что ж, США (да, и Европа) признают нелегитимный МУС в отношении руководителей одних стран и готовы просто рвать на части любые другие государства за исполнение актов МУС в отношении должностных лиц их сателлитов. Честная, открытая позиция", - подытожил Медведев.Также днём 24 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что о боевом испытании ракетной системы "Орешник" знал только узкий круг лиц."Разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации, — это абсолютно засекреченный процесс", — подчеркнул он.По словам Пескова, самому ему не было известно о планах по применению "Орешника", он узнал об успешном испытании системы вместе с остальными россиянами.Обстрелы и налётыУтром 24 ноября Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 34 украинских БПЛА самолётного типа. Над территорией Курской области уничтожено 27 БПЛА, четыре БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Орловской области", - отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Спустя час и 28 минут министерство сообщило о новых отражённых атаках."Около 07:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей", - указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 2 удара по этому региону РоссииВсе обстрелы были горловском направлении. ВСУ выпустили в общей сложности 6 единиц различных боеприпасов.Сведения о ранениях среди гражданских лиц не поступали, повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району Горловки 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Каховка — 3; Алёшки — 3; Васильевка — 4; Софиевка — 4; Любимовка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Голая Пристань, Днепряны и Козачьи Лагеря.Кроме того, как заявили в администрации Великолепетихского округа, за минувшие сутки ВСУ нанесли 19 ударов по территории округа."Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — сообщили в администрации округа.Утром 24 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём телеграм-канале суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе сёла Беломестное, Красное, Хохлово, Черемошное и Щетиновка подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущены 2 боеприпаса. Системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Повреждено частное домовладение", - писал Гладков.В Борисовском районе по селу Богун-Городок и хутору Казачье-Рудченское в ходе двух обстрелов выпущено девять боеприпасов, также нанесён удар с помощью одного БПЛА, который был сбит. Обошлось без последствий.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский и село Безымено подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпущены 6 боеприпасов. Без пострадавших и разрушений."В Краснояружском районе в посёлке Задорожный с беспилотника сброшено взрывное устройство. Последствий нет", - сообщил губернатор.С полуночи губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале трижды предупреждал земляков о ракетной опасности. В самой области идут ожесточённые бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О применении новейшей ракетной системы — в статье Виктории Титовой ""Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара".

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хроники, эксклюзив, россия, украина, херсонская область, дмитрий медведев, вячеслав гладков, дмитрий песков, вооруженные силы украины, международный уголовный суд (мус), совбез