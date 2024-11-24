https://ukraina.ru/20241124/1059164634.html

Вокруг Булгакова": Legio XII Fulminata

Вокруг Булгакова": Legio XII Fulminata - 24.11.2024 Украина.ру

Вокруг Булгакова": Legio XII Fulminata

"Увидишь ты не одну когорту в Ершалаиме, нет! Придёт под стены города полностью легион Фульмината, подойдёт арабская конница, тогда услышишь ты горький плач и стенания!", – грозит первосвященнику иудейскому Иосифу Каифе прокуратур Понтий Пилат… Впрочем, в других местах (2, 16, 25 и 26 главы) легион называется молниеносным (с маленькой буквы)

2024-11-24T13:05

2024-11-24T13:05

2024-11-24T13:05

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Легион – основное воинское соединение римской армии, как в республиканские, так и в имперские времена. В приложении к нынешним временам это может быть дивизия, но может быть и корпус (если легион выполняет самостоятельную задачу).В описываемый период численность легиона составляла 5 тыс. легионеров, разделённых на 10 когорт – в тексте романа упоминаются две когорты, сопровождавшие прокуратора при поездке в Ершалаим:- себастийская (Севастия – греческое названии Самарии и одноимённый город в ней), являвшаяся частью легиона;- итурейская (Итурия — горный район на северо-востоке Палестины, населённый арабами), которая относилась к местными вспомогательным войскам.Кроме того, к легиону приписывалось около 2 тыс. лёгких пехотинцев – обычно предоставляемых местными союзниками, и 500 всадников. В тексте фигурирует сирийская ала – отдельный конный полк численностью от 500 до 1000 человек.Алы были только союзнические (поэтому правильное название именно "сирийская ала") – сами римляне в конном строю не воевали. Отсюда предположение, что Пилат (во всяком случае – булгаковский Пилат) римлянином не был – в битве при Идиставизо (долина Дев) он командовал турмой – подразделением, из которых состояла ала. Будь он римским "всадником" (это социально-имущественного положение, а не воинская специальность) – воевал бы в пехоте.В архиве Булгакова есть выписки из книги Эрнеста Ренана "Антихрист", где перечисляются войска, участвовавшие в осаде Иерусалима в 70 году н.э.:"С Титом были четыре легиона: 5-й Macedonica, 10-й Fretensis, 12-й Fulminata, 15-й Apollinaris, не считая многочисленных вспомогательных войск, доставленных его сирийскими союзниками, и множества арабов, явившихся ради грабежа".В описываемый период эти легионы составляли постоянную группировку римских войск в провинции Сирия (в Иудее в I в. н.э. римские войска на постоянной основе не находились).Всего известно до 50-ти легионов (причем в один период времени под одним номером могло существовать несколько легионов; например, в 68 году н.э. было четыре первых легиона), но одномоментно их было не более 30-ти. Причём такая численность армии соответствовала периодам, когда Рим вёл сразу несколько войн.XII легион был создан в 58 году до н.э. Юлием Цезарем. Его письменные упоминания заканчиваются где-то в конце III века н.э. Считается, что легион существовал как минимум до V века. Перед тем как стать Fulminata (это было где-то на рубеже эр) он в разные периоды назывался Victrix (Победоносный) и Antiqua (Старый).Создавался он для войны с гельветами, был распущен Цезарем, воссоздан во время гражданской войны и воевал на стороне Марка Антония, а после поражения последнего при Акции (31 г. до н.э.) размещался сначала в Египте, а потом в Сирии и с Ближнего Востока более не удалялся, подавляя восстания и воюя с Парфией (в том числе – в Грузии и Армении).В частности, легион участвовал в Первой Иудейской войне. В 66 г. н.э. он, под командованием имперского легата Сирии Гая Цестия Галла попытался подавить восстание в Иерусалиме, но закончилось это эпическим разгромом – легион даже потерял орлов (аналог современного знамени воинской части), что должно было привести к его роспуску. Однако, направленный на место Галла Тит Веспасиан Флавий восстановил боеспособность войска и таки взял Иерусалим, исполнив пророчество Пилата (учтём, что автор романа отлично знал, чем дело кончится). Позже он стал императором, творя историю – после его смерти впервые в Риме власть автоматически перешла к его сыну Титу.Fulminata, буквально, "молния", поэтому его принято называть "молниеносным". Однако это не характеристика. Учитывая, что эмблемой легиона был бык, можно предположить, что он был посвящён богу Юпитеру (Зевсу). Т.е., логичнее его назвать как раз "Молния" – как оружие громовержца, но другой перевод слова Fulminata, который встречается в литературе, – "Громовержец" или "вооружённый молниями".У Ренана же можно прочитать следующее:"Всякое место, тронутое молнией, считалось у римлян священным. Легион, лагерь которого был поражён небесными снарядами, должен был считаться получившим своего рода огненное крещение. Для него Fulminata становилось почетным отличием".Так что тут ещё один вариант – "поражённый молнией".Кто именно командовал легионом при Пилате неизвестно. Писатель ничего не выдумывает, а просто описывает:"Перед прокуратором предстал стройный, светлобородый красавец со сверкающими на груди львиными мордами, с орлиными перьями на гребне шлема, с золотыми бляшками на портупее меча, в зашнурованной до колен обуви на тройной подошве, в наброшенном на левое плечо багряном плаще. Это был командующий легионом легат".Никакого участия в дальнейшем действии он не принимает – только выполняет приказы прокуратора по размещению войск. Интересно тут то, что командующий легионом отвлекается на решение задач, к которым привлечена всего лишь пятая часть легиона. Однако это логично если участь, что эта часть – единственная, которая проводила отдельную операцию. Остальные когорты, очевидно, в это время несли гарнизонную службу.При казни и, потом, воскресении Иисуса Христа (в романе сцена воскресения отсутствует в принципе) присутствовала римская стража во главе с сотником (центурионом), который в апокрифическом евангелии от Никодима назван Лонгином. Именно он, якобы, был тем солдатом, который пронзил копьём тело Иисуса, чтобы убедиться в его смерти (возможно Лонгин – не имя, а прозвище именно в честь наконечника копья), а потом отказался лжесвидетельствовать о том, что тело Иисуса было выкрадено учениками (по Матфею Пилат, на просьбу иудейских священников поставить стражу у могилы Иисуса ответил – "имеете стражу; пойдите охраняйте, как знаете"; т.е. римские солдаты там отсутствовали – охрану несла храмовая стража).Не смотря на противоречивость свидетельств в обеих ветвях христианства Лонгин Сотник почитается как мученик. Мощи его хранятся в римской церкви святого Августина, а в соборе Святого Петра – наконечник копья.В романе Лонгина нет – кресты (кстати, крестов там тоже нет) на Лысой горе охраняют римские солдаты под командованием центуриона Марка Крысобоя. Иешуа убивает безымянный солдат по приказу Пилата – чтобы закончить мучения.

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