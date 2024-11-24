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70 лет Эмиру Кустурице – югославскому режиссёру, который стал русским

70 лет Эмиру Кустурице – югославскому режиссёру, который стал русским - 24.11.2024 Украина.ру

70 лет Эмиру Кустурице – югославскому режиссёру, который стал русским

24 ноября 1954 года в самом мультикультурном городе Югославии, Сараево, родился Эмир Кустурица. Он стал известнейшим югославским и сербским кинорежиссёром, а в последние годы активно работает в России

2024-11-24T08:00

2024-11-24T08:00

2024-11-24T08:00

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Сараево до начала 1990-х годов было городом, где в радиусе нескольких сот метров мирно сосуществовали четыре храма: православный, католический, мечеть и синагога. А неподалеку от них весело жил цыганский табор. Именно там, на стыке культур, этносов и религий, родился и прожил значительную часть своей жизни человек, которого называют "балканским Феллини" – Эмир Кустурица.Отец будущего режиссёра, Мурат Кустурица, был членом Коммунистической партии Югославии и работал в Министерстве информации Боснии и Герцеговины (БиГ, одна из югославских союзных республик). Мама, как было принято, занималась домашним хозяйством. Население БиГ было смешанным: изначально эту землю населяли славяне, в основном православные сербы, но с приходом турок в XV веке значительная часть из них приняла ислам. Именно к такой семье принадлежал Эмир Кустурица, хотя его родители и не были практикующими мусульманами, а среди их родственников было немало православных.Окончив среднюю школу в Сараево, Эмир в восемнадцатилетнем возрасте уехал в Прагу, где жила его тётя. В столице Чехословакии учился на факультете кино и телевидения известной Академии исполнительных искусств (FAMU). Дипломная работа Кустурицы, короткометражная лента "Герника" (1976), которая была направлена против войны, нацизма и антисемитизма, получила главный приз на фестивале студенческого кино в Карловых Варах. Это была первая из наград Кустурицы, которые ныне уже сложно сосчитать.В 1977 году он вернулся в Сараево, где устроился на телевидение. Молодой режиссёр снимал короткометражки, а по вечерам играл на гитаре в рок-группе. Его первый снятый на родине фильм "Невесты приходят" (1979), стал поводом жарких дискуссий и, в конце концов, был запрещён цензурой "по моральным соображениям" – ведь его темой было бытовое насилие в патриархальной боснийской деревне.Следующий телевизионный фильм Кустурицы, "Кафе Титаник" по роману нобелевского лауреата Иво Андрича (1980), удостоился награды в категории "Лучшая режиссура" на Фестивале национального телевидения в Портороже (ныне Словения).В 1981 году состоялся дебют Кустурицы в полнометражном кино. Драма "Ты помнишь Долли Белл?" о проблемах боснийской молодежи 1960-х была показана на Международном кинофестивале в Венеции и удостоилась приза "Золотой лев" как лучший дебютный фильм. В двадцатишестилетнем возрасте Эмир Кустурица получил неофициальный титул "Кинорежиссёр двадцать первого века". Сам он в это время служил в югославской армии, и его отправили в Венецию прямо из казармы.В 1985 году на экраны вышла драма Кустурицы "Отец в командировке" об эпохе политических репрессий в Югославии в 1940-50-х, повествование в которой ведётся от лица ребенка. В том же году фильм принёс режиссёру "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Во время вручения награды кинорежиссёр Милош Форман назвал Кустурицу "главной надеждой европейского и мирового кино". А в 1986-м картина была удостоена приза Международной федерации кинопрессы FIPRESCI и номинирована на "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.В 1988 году Эмир Кустурица снял ленту "Время цыган". Фильм впервые снимался на цыганском языке, саундтрек к нему написал Горан Брегович, с которым Кустурица сотрудничал и в следующих своих фильмах. За "Время цыган" Кустурица получил приз Каннского кинофестиваля как лучший режиссер (1989). А в начале 1990-х Милош Форман пригласил Кустурицу читать лекции в Колумбийском университете (США).В 1993 году Кустурица дебютировал в Голливуде, сняв первый англоязычный фильм – трагикомедию "Аризонская мечта" с Джонни Деппом и Фэй Данауэй в главных ролях. Хотя картина получила специальный приз жюри "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля, но провалилась в американском прокате (сборы – $ 112,5 тыс. при бюджете в $ 19 млн). Колорит фильмов Кустурицы никак не вписывался в американскую культуру, и после этого он больше не снимал кино в Голливуде.К тому времени в ставшей независимой Боснии и Герцеговине началась гражданская война. Весной 1992 года дом семьи Кустурицы был разрушен, Мурат Кустурица вскоре после этого скончался от сердечного приступа. Семья режиссёра нашла убежище в городе Герцег-Нови в Черногории (оставшейся тогда в составе Югославии). Вскоре и сам Эмир Кустурица вернулся в эту страну, чтобы начать работу над новым фильмом – фантасмагорической притчей с элементами чёрной комедии "Андерграунд". Лента стала своеобразным реквиемом по Югославии, которая пережила фильм лишь на 11 лет.Фильм, съёмки которого проходили в Праге, Болгарии и Югославии, вышел на экраны в 1995 году. В нём Кустурица связал прошлое своей страны с эпизодами продолжающейся войны на Балканах. Реакция критики на картину была неоднозначной, его обвиняли в неполиткорректности и "просербской пропаганде", и Кустурица даже заявлял, что уходит из кинематографа. Тем не менее, "Андерграунд" принёс ему вторую "Золотую пальмовую ветвь" кинофестиваля в Каннах, и Кустурица стал четвёртым режиссёром, дважды получившим этот приз. Большинство критиков назвали картину "гениальной" и "вершиной творчества Кустурицы", а самого режиссёра – классиком.В 1998 году фильм Эмира Кустурицы "Чёрная кошка, белый кот" – опять на цыганскую тематику – стал одним из фаворитов Венецианского кинофестиваля. Кинорежиссёр был удостоен "Серебряного льва" за лучшую режиссуру. Но после этого он сделал паузу в режиссуре, в основном играя в фолк-группе The No Smoking Orchestra, где ударником стал его сын Стрибор Кустурица. Кроме того, Эмир Кустурица сыграл в нескольких фильмах, как актёр. Это киноленты "Вдова с острова Сан-Пьер" (2000, режиссёр Патрис Леконт), "Хороший вор" (2002, режиссёр Нил Джордан).Но в 2004 году Эмир Кустурица опять возвращается к теме войны, которая преследует его ещё с дебютной "Герники". Режиссёр снимает драматический фильм "Жизнь как чудо", повествующий об истории любви серба и боснийской мусульманки на фоне кровавой гражданской войны в БиГ. Лента очень сильно повлияла на самого Кустурицу: в 2005 году в день святого Георгия он принял православие в монастыре Савина в Герцег-Нови под именем Неманя (Стефан Неманя – основатель сербского государства).Лента "Жизнь как чудо" в 2005 году была отмечена двумя наградами: французской "Сезар" (в номинации "Лучший фильм стран ЕС") и американской "Золотой глобус" (как лучший европейский фильм). Также она была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь", однако критики холодно встретили фильм, обвинив режиссёра в самоповторах.Стоит отметить, что для съемок картины "Жизнь как чудо" была построена этно-деревня Дрвенград (или Кюстендорф), на территории которой по инициативе Кустурицы с 2008 года проводится Международный кинематографический и музыкальный фестиваль. Улицы поселения Эмир назвал в честь людей, которыми восхищается: Николы Теслы, Федерико Феллини, Ингмара Бергмана, Брюса Ли, Андрея Тарковского. На территории Дрвенграда можно найти и библиотеку, и музей, и церковь, и даже кинотеатр. Деревня полностью сделана из дерева, и является некой тенью Сараево, куда режиссёр категорически отказывается приезжать.В 2007-м уже как гражданин Сербии Кустурица представил драматический фильм "Завет" о деревенском жителе, который, выполняя данное деду обещание, отправляется в город с целью найти себе жену. С этой лентой режиссёр участвовал в конкурсе 60-го Каннского фестиваля, но впервые не получил ни одного приза. Потом – опять пауза на несколько лет, и вновь тема войны в Боснии и Герцеговине.В 2016 году была представлена лента Эмира Кустурицы "По млечному пути". Главную женскую роль в фильме исполнила Моника Беллуччи, её партнером выступил сам режиссёр. Саундтрек к фильму написал Стрибор Кустурица, и его песня о "большом брате", поджигателе войны, стала выражением отношения режиссёра к США, которые бомбили и его родную Боснию в 1995-м, и Югославию в 1999-м.Потому неудивительно, что Эмир Кустурица неоднократно высказывался в поддержку России, которая в те годы была на стороне Югославии и сербского народа. В частности, он приветствовал воссоединение Крыма с Россией в 2014-м, позже давал концерты в Ялте, за что был внесён в "расстрельные списки" киевского портала "Миротворец". В 2016-м Владимир Путин наградил Кустурицу орденом Дружбы "за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом". В 2019-м Кустурица вместе с Гойко Митичем и Милошем Биковичем сыграл в российском фильме "Балканский рубеж" о событиях 1999 года в Косово.В последние годы Эмир Кустурица часто бывает и долго задерживается в России. В начале 2022 года он даже получил от тогдашнего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу предложение возглавить Театр Российской армии, но вежливо отказался – мол, хочу экранизировать русскую классику. А в апреле 2024 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле Кустурица заявил о намерении снять "русский триптих".Первая лента будет называться "Инженер лёгких прогулок" – современная версия романа Фёдора Достоевского "Преступление и наказание". Вторая – "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Николая Гоголя. Третий фильм будет по "Казакам" Льва Толстого. Помимо этого Кустурица работает над полнометражным фильмом по роману Евгения Водолазкина "Лавр".Близка режиссёру и ситуация на Украине, в которой он видит параллели с происходящим на Балканах. В сентябре 2024 года Кустурица представил документальную ленту "Народ Христа – наше время". Фильм исследует обстоятельства, в которых оказалось украинское православие, и фокусируется на тяжёлой ситуации Украинской православной церкви, её духовенства и верующих. Презентуя фильм в Белграде, режиссёр провел параллели с событиями в Косово, где священство Сербской православной церкви претерпело значительные преследования.

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