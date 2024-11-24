https://ukraina.ru/20241124/1059132462.html

"Если бы ВС РФ ввела 100 тысяч свежих бойцов, то фронт был бы прорван в глубину" — Скоробогатый

"Если бы ВС РФ ввела 100 тысяч свежих бойцов, то фронт был бы прорван в глубину" — Скоробогатый - 24.11.2024 Украина.ру

"Если бы ВС РФ ввела 100 тысяч свежих бойцов, то фронт был бы прорван в глубину" — Скоробогатый

У России стойкие представления о том, что те территории, которые не просто сегодня находятся под ее контролем, а которые были объявлены российскими по Конституции, останутся в составе России вне зависимости от того, установила ли она над ними контроль

2024-11-24T12:20

2024-11-24T12:20

2024-11-24T12:20

новости

россия

артемовск

сша

дональд трамп

вооруженные силы украины

сво

фронт

часов яр

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058900037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed71482c0ec6c29ae02c3f9f2127ab4d.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.Комментируя ситуацию на фронте на сегодняшний день, эксперт отметил, что она сильно изменилась за последние полгода. Политолог напомнил, что раньше российская армия придерживалась тактики создания узлов напряжения: это были бои за крупный населенный пункт, типа Артемовска или Часов Яра.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колодаПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ

https://ukraina.ru/20241122/1059122073.html

россия

артемовск

сша

часов яр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, артемовск, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, сво, фронт, часов яр, детали