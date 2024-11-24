"Если бы ВС РФ ввела 100 тысяч свежих бойцов, то фронт был бы прорван в глубину" — Скоробогатый - 24.11.2024 Украина.ру
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"Если бы ВС РФ ввела 100 тысяч свежих бойцов, то фронт был бы прорван в глубину" — Скоробогатый
"Если бы ВС РФ ввела 100 тысяч свежих бойцов, то фронт был бы прорван в глубину" — Скоробогатый - 24.11.2024 Украина.ру
"Если бы ВС РФ ввела 100 тысяч свежих бойцов, то фронт был бы прорван в глубину" — Скоробогатый
У России стойкие представления о том, что те территории, которые не просто сегодня находятся под ее контролем, а которые были объявлены российскими по Конституции, останутся в составе России вне зависимости от того, установила ли она над ними контроль
2024-11-24T12:20
2024-11-24T12:20
новости
россия
артемовск
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
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фронт
часов яр
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.Комментируя ситуацию на фронте на сегодняшний день, эксперт отметил, что она сильно изменилась за последние полгода. Политолог напомнил, что раньше российская армия придерживалась тактики создания узлов напряжения: это были бои за крупный населенный пункт, типа Артемовска или Часов Яра.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колодаПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
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новости, россия, артемовск, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, сво, фронт, часов яр, детали
Новости, Россия, Артемовск, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, СВО, фронт, Часов Яр, детали

"Если бы ВС РФ ввела 100 тысяч свежих бойцов, то фронт был бы прорван в глубину" — Скоробогатый

12:20 24.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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У России стойкие представления о том, что те территории, которые не просто сегодня находятся под ее контролем, а которые были объявлены российскими по Конституции, останутся в составе России вне зависимости от того, установила ли она над ними контроль
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.
Комментируя ситуацию на фронте на сегодняшний день, эксперт отметил, что она сильно изменилась за последние полгода. Политолог напомнил, что раньше российская армия придерживалась тактики создания узлов напряжения: это были бои за крупный населенный пункт, типа Артемовска или Часов Яра.
"Сегодня ход боевых действий изменился принципиально. Мы имеем возможность наступать на разных направлениях. И мы очень гибки. Упершись в стенку, пробуем фланги, перебрасываем войска на соседний участок фронта. И фронт ВСУ начинает рваться. Если бы у российской армии была возможность ввести на любом направлении 100 тысяч свежих бойцов, то фронт был бы прорван в глубину", — рассказал Скоробогатый.
О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода
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Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
 
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