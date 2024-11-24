"Если бы ВС РФ ввела 100 тысяч свежих бойцов, то фронт был бы прорван в глубину" — Скоробогатый
У России стойкие представления о том, что те территории, которые не просто сегодня находятся под ее контролем, а которые были объявлены российскими по Конституции, останутся в составе России вне зависимости от того, установила ли она над ними контроль
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.
Комментируя ситуацию на фронте на сегодняшний день, эксперт отметил, что она сильно изменилась за последние полгода. Политолог напомнил, что раньше российская армия придерживалась тактики создания узлов напряжения: это были бои за крупный населенный пункт, типа Артемовска или Часов Яра.
"Сегодня ход боевых действий изменился принципиально. Мы имеем возможность наступать на разных направлениях. И мы очень гибки. Упершись в стенку, пробуем фланги, перебрасываем войска на соседний участок фронта. И фронт ВСУ начинает рваться. Если бы у российской армии была возможность ввести на любом направлении 100 тысяч свежих бойцов, то фронт был бы прорван в глубину", — рассказал Скоробогатый.
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