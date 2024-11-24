Песков: Москва ответила "Орешником" на "жажду мести внутриполитической и оголтелости" США
Запад долго испытывал терпение Москвы, игнорируя её недвусмысленные предупреждения, дождавшись жёсткой реакции российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Владимир Путин за пару месяцев до применения нового ракетного комплекса по днепропетровскому "Южмашу" послал Западу из Санкт-Петербурга чёткий, недвусмысленный, аргументированный сигнал, отметил Дмитрий Песков. По его словам, была надежда на то, что за рубежом к этому прислушаются.
Однако западные политики не восприняли адекватно российскую сдержанность, вследствие чего Москва предприняла дальнейшие практические действия.
"Я думаю, здесь произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры - вот "партии войны", и еще жажда мести внутриполитическая. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне. И отсюда произошло это решение", – пояснил Песков.
Нынешняя ситуация, по словам Пескова, создана не Москвой, а Вашингтоном.
"Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение Путина. И отсюда возникла эта ситуация и потребовались такие решительные шаги, и такие жёсткие заявления нашего президента ", - сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
Ранее, 21 ноября президент России выступил со специальным телеобращением. В нём он указал на осуществлённые с украинской территории ракетные удары по Брянской и Курской областям. В частности, отметил он, 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации.
"В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооружённые Силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали её "Орешник". Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражён один из крупнейших и известных ещё со времён Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение", - сообщил президент России.
Также была обновлена российская ядерная доктрина. Москва заверила в продолжении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
Более подробная новостная картина дня в обзоре "Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября