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Песков: Москва ответила "Орешником" на "жажду мести внутриполитической и оголтелости" США

Песков: Москва ответила "Орешником" на "жажду мести внутриполитической и оголтелости" США - 24.11.2024 Украина.ру

Песков: Москва ответила "Орешником" на "жажду мести внутриполитической и оголтелости" США

Запад долго испытывал терпение Москвы, игнорируя её недвусмысленные предупреждения, дождавшись жёсткой реакции российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-11-24T13:12

2024-11-24T13:12

2024-11-24T13:12

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Владимир Путин за пару месяцев до применения нового ракетного комплекса по днепропетровскому "Южмашу" послал Западу из Санкт-Петербурга чёткий, недвусмысленный, аргументированный сигнал, отметил Дмитрий Песков. По его словам, была надежда на то, что за рубежом к этому прислушаются.Однако западные политики не восприняли адекватно российскую сдержанность, вследствие чего Москва предприняла дальнейшие практические действия."Я думаю, здесь произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры - вот "партии войны", и еще жажда мести внутриполитическая. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне. И отсюда произошло это решение", – пояснил Песков.Нынешняя ситуация, по словам Пескова, создана не Москвой, а Вашингтоном.Ранее, 21 ноября президент России выступил со специальным телеобращением. В нём он указал на осуществлённые с украинской территории ракетные удары по Брянской и Курской областям. В частности, отметил он, 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации."В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооружённые Силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали её "Орешник". Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражён один из крупнейших и известных ещё со времён Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение", - сообщил президент России.Также была обновлена российская ядерная доктрина. Москва заверила в продолжении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).Ранее в новостях: Песков: Путин вынужден отвечать на безрассудную эскалацию уходящей администрации Байдена Также на эту тему: Случилось самое страшное: Запад перестал бояться Россию, потому что счел ее слишком доброй — Подлесный Более подробная новостная картина дня в обзоре "Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября

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